"Con đường nghìn tỷ" dài chỉ 20km nhưng xuyên qua cả núi, rừng và biển: Dẫn thẳng tới điểm đến hút khách hàng đầu miền Bắc

Đường xuyên đảo Cát Bà đẹp như tranh



Đường xuyên đảo Cát Bà được ví như "con đường tơ lụa" của thành phố hoa phượng đỏ, mang trong mình nhiều sắc hoa rực rỡ mê đắm lòng người. Khi du lịch Cát Bà, nhiều du khách thích thú check-in trên cung đường uốn lượn qua những triền núi đá giáp biển.

Dự án nâng cấp và mở rộng tuyến đường 356 nối liền đảo Cát Hải - Cát Bà là một trong 11 công trình trọng điểm về du lịch của Hải Phòng, có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Tuyến đường bắt đầu từ bến phà Cái Viền và kéo dài đến thị trấn Cát Bà, với mặt đường rộng 12 mét, được thảm bê tông nhựa, vỉa hè mỗi bên rộng 3 mét. Từ trên cao nhìn xuống, tuyến đường uốn lượn mềm mại men theo các dãy núi đá vôi, tạo nên cảnh quan đẹp mắt.

Để đảm bảo an toàn giao thông, một hàng rào bê tông cao 0,5 mét với sơn phản quang đã được lắp đặt dọc theo bờ biển. Hệ thống biển báo giao thông cũng được triển khai đồng bộ, giúp cảnh báo người lái xe về các đoạn đường quanh co, giới hạn tốc độ và hướng dẫn điều khiển phương tiện an toàn.

Với tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, việc đi lại giữa bến phà Cái Viền và thị trấn Cát Bà bằng ô tô, xe máy giờ đây chỉ mất khoảng 30 phút, thay vì 45 phút như trước đây, giúp du khách tiết kiệm thời gian di chuyển đáng kể.

Từ cuối năm 2019, UBND huyện Cát Hải đã triển khai dự án biến tuyến đường này thành "đường hoa" với tổng vốn đầu tư 64 tỷ đồng. Dự án bao gồm việc trồng hoa dọc hai bên đường và xây dựng ba đồi vọng cảnh ven biển, tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực. Các loài hoa được lựa chọn trồng dọc tuyến đường xuyên đảo Cát Bà đều là những loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của khu vực, bao gồm chuỗi ngọc, cỏ nhật, hoa giấy, mai vạn phúc, dâm bụt lùn và hoa xác pháo. Những khóm hoa giấy được trồng từ đầu năm 2021, đến nay đã bắt đầu nở rộ, tạo nên khung cảnh rực rỡ cho con đường.

Tại các vách núi đá, nơi không thể trồng hoa trực tiếp do địa hình hiểm trở, UBND huyện đã cho đúc hàng nghìn chậu bê tông cốt thép, sau đó đổ đất để trồng. Việc trồng các loài hoa này không chỉ tạo nên cảnh quan tươi đẹp, sinh động mà còn góp phần gia tăng đa dạng sinh học, bảo tồn và phát huy giá trị của Di tích Quốc gia đặc biệt - quần đảo Cát Bà.

Ngoài ra, trên mỗi đồi vọng cảnh, UBND huyện Cát Hải đã xây dựng các chòi nghỉ rộng hơn 147 m², cao trên 11 mét, với thiết kế hình bát giác bằng gỗ lim. Mỗi chòi đều được trang bị lan can làm từ đá xanh, mang lại sự hài hòa với thiên nhiên xung quanh.

Huyện Cát Hải kỳ vọng dự án trồng hoa và xây dựng đồi vọng cảnh sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo và ấn tượng khi ghé thăm Cát Bà. Đồng thời, dự án này cũng được kỳ vọng sẽ thu hút thêm du khách, góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế - xã hội cho địa phương.

Viên ngọc xanh của Hải Phòng - Điểm đến hấp dẫn hàng đầu miền Bắc

Nghĩ tới Cát Bà, người ta sẽ nghĩ ngay tới vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ của Việt Nam. Quần đảo Cát Bà bao gồm 367 đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Cát Bà là lớn nhất. Nơi đây được biết đến với sự kết hợp hài hòa giữa núi non, rừng nguyên sinh và biển cả trong xanh.

Một trong những điểm đến nổi bật nhất ở Cát Bà là Vườn quốc gia Cát Bà, Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận. Vườn quốc gia này nổi bật với hệ sinh thái đa dạng, từ rừng nguyên sinh đến rừng ngập mặn, và là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Du khách có thể leo núi, tham gia các tour khám phá hang động, hoặc đơn giản là đắm mình vào không gian yên bình của thiên nhiên.

Bãi biển Cát Cò, với ba bãi biển chính là Cát Cò 1, Cát Cò 2 và Cát Cò 3, là nơi lý tưởng để thư giãn và tắm biển. Nước biển ở đây trong xanh, sóng nhẹ và bờ cát trắng mịn. Cát Cò 1 được coi là bãi biển đẹp nhất, thu hút đông đảo du khách bởi cảnh quan hoang sơ và yên bình.

Vịnh Lan Hạ, nằm về phía đông nam đảo Cát Bà, cũng thu hút vô số du khách với hàng trăm hòn đảo nhỏ bao quanh bởi nước biển xanh ngọc bích. Vịnh Lan Hạ ít nhộn nhịp hơn so với Vịnh Hạ Long, nhưng chính điều đó lại tạo nên sự tĩnh lặng và vẻ đẹp hoang sơ, khiến nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích không gian yên tĩnh.

Ngoài ra, du khách cũng có thể khám phá các làng chài cổ như làng chài Việt Hải, nơi vẫn giữ nguyên nét văn hóa truyền thống. Từ cảnh đẹp thiên nhiên cho đến những giá trị văn hóa lâu đời, Cát Bà thực sự là điểm đến không thể bỏ qua cho bất kỳ ai yêu thích du lịch và khám phá.

Mùa hè chính là thời gian lý tưởng nhất để du lịch Cát Bà. Từ tháng 4 đến tháng 10, trời mát mẻ, thích hợp để nghỉ dưỡng, tắm biển. Mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 7. Nếu định ra đảo từ tháng 7 và tháng 8, du khách nên lưu ý xem dự báo thời tiết trước ba đến năm ngày để đảm bảo không có mưa bão. Từ tháng 11 đến tháng 3, hòn đảo khá vắng vẻ. Song thời gian này lý tưởng để khám phá thiên nhiên, nghỉ dưỡng.

(Tổng hợp)