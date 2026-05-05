Con dâu tố gia đình chồng cũ sở hữu khối tài sản gần 384 tỷ đồng không rõ nguồn gốc: Cơ quan chức năng lập tức vào cuộc điều tra

Bài đăng tố cáo gây bão mạng xứ Trung

Ngày 18/7/2024, một phụ nữ họ Tăng tại Thành Đô, Trung Quốc, bất ngờ đăng tải bài viết tố cáo bố mẹ chồng cũ sở hữu khối tài sản “khủng” không rõ nguồn gốc. Theo nội dung chia sẻ, gia đình chồng cũ của chị đều là nhân viên làm công ăn lương bình thường nhưng lại nắm trong tay 8 căn nhà, 9 cửa hàng, 4 xe sang cùng nhiều bộ sưu tập giá trị, tổng tài sản ước tính từ 80–100 triệu NDT (từ 307 tỷ - 384 tỷ đồng).

Người này còn cáo buộc mẹ chồng – bà Tề Hoa, công tác tại chi nhánh Đài Khánh của Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc – “không làm việc trong thời gian dài nhưng vẫn nhận lương”.

Trước đó một ngày, Tòa án quận Ôn Giang, Thành Đô, đã tuyên án sơ thẩm chấp thuận cho chị Tăng và chồng là anh Doãn ly hôn. Theo phán quyết, người chồng chỉ phải thanh toán hơn 50.000 NDT (khoảng 192 triệu đồng) cho chị Tăng, các yêu cầu khác về phân chia tài sản không được chấp nhận.

Không đồng tình với kết quả này, ngay sau khi bản án được công bố, chị Tăng đã đăng tải nội dung tố cáo lên mạng xã hội, cho rằng khối tài sản lớn của gia đình chồng chưa được xem xét trong quá trình giải quyết ly hôn. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc

Chỉ một ngày sau khi vụ việc lan rộng, ngày 19/7/2024, cơ quan chức năng tại TP. Nam Sung đã thành lập tổ điều tra liên ngành, với sự tham gia của Ủy ban Cải cách và Phát triển cùng ngân hàng nơi mẹ chồng cô Tăng từng công tác.

Theo xác minh, bố chồng – ông Doãn Quang – là cán bộ đã nghỉ hưu của cơ quan quản lý giá, từng giữ chức vụ cấp trung trong hệ thống hành chính địa phương trước khi nghỉ hưu năm 2018. Mẹ chồng – bà Tề Hoa – là nhân viên ngân hàng, đã nghỉ hưu từ năm 2004.

Ảnh: Sina

Thông tin điều tra cho thấy, chị Tăng và anh Doãn quen nhau từ năm 2015 và kết hôn vào tháng 7/2020. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn 3 năm trước khi người phụ nữ này nộp đơn xin ly hôn.

Sau phán quyết sơ thẩm, đến ngày 31/7/2024, hai bên đạt được thỏa thuận hòa giải tại tòa án. Theo đó, người chồng đồng ý trả cho chị Tăng khoản bồi thường một lần trị giá 1,4 triệu NDT, đổi lại hai bên không tiếp tục tranh chấp tài sản và không kháng cáo.

Đến ngày 1/9/2024, khoản tiền này đã được thanh toán đầy đủ. Sau đó, chị Tăng tiếp tục nộp đơn xin xét xử lại, nhưng đến ngày 28/2/2025, tòa án cấp cao hơn đã bác đơn.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chị Tăng cho biết những nghi ngờ về tài sản gia đình chồng xuất phát từ các cuộc trò chuyện trước hôn nhân và cảm nhận cá nhân. Người phụ nữ này cho rằng, với điều kiện kinh tế của chồng, nếu không có sự hỗ trợ lớn từ gia đình thì khó có thể duy trì cuộc sống như hiện tại.

Tuy nhiên, khi được hỏi về căn cứ cụ thể cho con số gần 100 triệu NDT đã nêu trong bài đăng tố cáo, chị Tăng thừa nhận đây chủ yếu là thông tin nghe được từ bên ngoài.

Kết quả điều tra: Tài sản có thật nhưng thấp hơn nhiều so với cáo buộc

Sau nhiều đợt xác minh tại nhiều địa phương, tổ điều tra xác định gia đình ông Doãn sở hữu 3 căn nhà, trong đó có 1 căn cho thuê, cùng 8 mặt bằng kinh doanh và 2 gara.

Các tài sản khác như đồ nội thất, tranh treo tường và đồ trang trí cũng được kiểm kê cụ thể. Tổng giá trị các vật dụng trong nhà, bao gồm đồ gỗ và tranh ảnh, được xác định khoảng 390.000 NDT (hơn 1,5 tỷ đồng). Nguồn thu nhập của gia đình này được xác định đến từ lương tích lũy qua nhiều năm, giao dịch bất động sản, đầu tư tài chính và hoạt động quản lý tài chính tại các doanh nghiệp tư nhân.

Quan trọng hơn, cơ quan chức năng Trung Quốc kết luận không phát hiện dấu hiệu lợi dụng chức vụ để trục lợi, cũng không có vi phạm kỷ luật hay pháp luật trong quá trình công tác của ông Doãn Quang và bà Tề Hoa.

Một điểm gây tranh cãi trong vụ án là việc chị Tăng yêu cầu phân chia khoảng 7 triệu NDT (hơn 26 tỷ đồng) tài sản đứng tên chồng. Tuy nhiên, tòa án Trung Quốc xác định phần lớn số tiền này thực chất thuộc sở hữu của cha mẹ chồng hoặc là nguồn tiền do người thân ủy thác đầu tư.

Bên cạnh đó, căn nhà hai vợ chồng chị từng sinh sống cũng được xác định do cha mẹ mua từ trước khi kết hôn, nên không được xem là tài sản chung. Vì vậy, yêu cầu chia khối tài sản lớn của người phụ nữ này không được chấp nhận.

Theo tổ điều tra, kết quả xác minh đã được thông báo trực tiếp cho chị Tăng từ ngày 30/7/2024 và chị đã ký xác nhận sau đó 1 ngày. Vì kết luận đã được thông báo trực tiếp và các bên sau đó cũng đạt thỏa thuận dân sự, nên cơ quan chức năng không công bố rộng rãi. Tuy nhiên, đến tháng 6/2025, chị Tăng tiếp tục lên tiếng cho rằng chưa nhận được kết luận, khiến vụ việc một lần nữa thu hút sự chú ý.

Từ một mâu thuẫn hôn nhân, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc khi gắn với những cáo buộc về khối tài sản lớn. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy nhiều thông tin cần được nhìn nhận thận trọng, dựa trên dữ liệu cụ thể thay vì suy đoán.

(Theo Quancha, Sina)