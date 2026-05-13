Con cứ chuẩn bị nghỉ hè là tôi VỨT ngay 4 thứ đồ này trong phòng: Toàn những thứ linh tinh mà ảnh hưởng tâm trí cực kỳ!

Kỳ nghỉ hè - khoảng thời gian đáng lẽ phải tràn đầy tiếng cười và những chuyến đi, đôi khi lại trở thành "cuộc chiến" tâm lý giữa cha mẹ và con cái. Nhìn con suốt ngày nhốt mình trong phòng, thức khuya dậy muộn, không ít phụ huynh cảm thấy lo lắng khi thấy mùa hè của con chỉ gói gọn trong vài mét vuông quanh chiếc giường ngủ.

Môi trường sống quyết định rất lớn đến hành vi, vì vậy nếu muốn con có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa, năng động và giàu trải nghiệm, cha mẹ hãy thử rà soát và "tạm biệt" 4 thứ sau đây trong phòng của con.

1. Thiết bị điện tử ngay trong tầm tay

Vào kỳ nghỉ, cha mẹ thường có tâm lý nới lỏng để con được chơi thỏa thích sau một năm học vất vả, dẫn đến việc các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng hay máy chơi game xuất hiện mọi lúc mọi nơi, từ bàn học đến tận đầu giường.

Khi niềm vui từ thế giới ảo quá dễ dàng đạt được chỉ bằng một cái quẹt tay, não bộ của trẻ sẽ rơi vào trạng thái lười biếng và mất dần động lực để tham gia các hoạt động ngoài trời vốn đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn.

Thay vì cấm đoán cực đoan, cha mẹ nên thỏa thuận và chuyển các thiết bị này ra khu vực chung như phòng khách để giảm bớt sự cám dỗ "trong tầm tay", đồng thời đặt lên bàn của con những cuốn sách hay hoặc bộ xếp hình để kích thích sự sáng tạo tự nhiên.

2. Rèm cửa quá dày và tối

Mùa hè nắng gắt khiến nhiều gia đình có thói quen buông rèm thật kín để chống nóng, nhưng điều này vô tình biến phòng ngủ thành một không gian không phân biệt được ngày đêm, làm phá hủy hoàn toàn nhịp sinh học của trẻ.

Ánh sáng mặt trời chứa serotonin vốn là "liều thuốc" tự nhiên giúp cơ thể tỉnh táo và vui vẻ, nên một căn phòng tối om sẽ cổ xúy cho thói quen ngủ nướng đến tận trưa và thức trắng đêm, khiến con luôn trong trạng thái lờ đờ suốt cả mùa hè.

Cha mẹ hãy thay bằng những lớp rèm voan mỏng để ánh nắng ban mai có thể len lỏi vào phòng, đóng vai trò như một chiếc đồng hồ báo thức tự nhiên nhất thúc giục con bước ra khỏi giường và bắt đầu một ngày hè đầy năng lượng.

3. Áp lực từ bảng vàng thành tích cũ

Nghỉ hè là lúc trẻ cần được "xả hơi" hoàn toàn về trí não, nhưng nhiều căn phòng vẫn chăng kín giấy khen, cúp học sinh giỏi hay những bộ sách ôn luyện dày cộp ngay trước mắt như một sự nhắc nhở về áp lực điểm số.

Với những trẻ vừa trải qua một năm học căng thẳng, những biểu tượng này đôi khi trở thành một sự tra tấn vô hình, khiến kỳ nghỉ không còn cảm giác thư giãn thực sự mà giống như một quãng nghỉ tạm bợ trước khi lại phải lao vào cuộc đua mới.

Cha mẹ hãy cùng con dành một buổi để dọn dẹp lại góc học tập, trân trọng cất những thành tích đó vào một chiếc hộp kỷ niệm và để trống không gian cho những dự án cá nhân hoặc những hình ảnh về các chuyến đi, giúp căn phòng thực sự trở thành một "trạm sạc" bình yên cho con.

4. Chiếc gương soi đối diện giường ngủ

Gương soi là vật dụng cần thiết nhưng với những bạn nhỏ đang ở độ tuổi dậy thì và dành quá nhiều thời gian ở nhà vào mùa hè, nó có thể vô tình trở thành tiêu điểm cho những sự soi xét tiêu cực về ngoại hình.

Việc thường xuyên nhìn thấy hình ảnh bản thân trong trạng thái thiếu vận động hoặc những thay đổi về da dẻ do thời tiết mùa hè dễ khiến trẻ nảy sinh tâm lý tự ti, cáu gắt và ngại ra ngoài gặp gỡ bạn bè.

Cha mẹ nên cân nhắc đặt gương ở vị trí kín đáo hơn như phía sau cánh cửa tủ và thay thế vị trí cũ bằng một chậu cây xanh hoặc bức tranh phong cảnh yên bình để hướng sự chú ý của trẻ từ việc tự chỉ trích bản thân sang những điều tích cực và giàu sức sống hơn.

Lời nhắn nhủ cho mùa hè này: Phòng ngủ của con nên là một không gian để hồi phục chứ không nên là một "ốc đảo" cô lập. Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong cách sắp xếp, chúng ta có thể giúp con rời xa màn hình để tận hưởng một mùa hè rực rỡ và ý nghĩa hơn.