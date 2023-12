Con cầu cứu, bố lái ôtô truy đuổi khiến 3 thiếu niên thương vong

Sáng 5-12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 người.

Trong đó, Bùi Huy Mạnh (SN 1979, trú tại Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) bị khởi tố về tội giết người. Nguyễn Văn Mạnh (SN 1988, trú tại TP Hạ Long), Dương Văn Mạnh (SN 1998), Dương Thế Anh (SN 2000), Dương Văn Ngọc (SN 2000) cùng trú tại thị xã Quảng Yên, bị khởi tố về tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện trường vụ án khiến 3 thiếu niên thương vong

Trước đó, rạng sáng 2-5, trên tuyến đường thuộc phường Bãi Cháy, Bùi Bảo Ng. (SN 2007, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) và nhóm bạn là học sinh tại TP Hạ Long và huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng tìm đối tượng đã đánh người trong nhóm để trả thù.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, thấy Bùi Đức V. (SN 2003, trú tại phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên) đi xe máy chở bạn tại ngã tư vòng xuyến 368 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Ng. cùng các chiến hữu đã sử dụng cây sắt đuổi theo đánh. V. may mắn trốn thoát và gọi điện về cho Bùi Huy Mạnh (là bố đẻ) để thông báo.



Biết tin, Bùi Huy Mạnh điều khiển xe ôtô bán tải BKS 14C- 335.82 chở 7 người cầm theo nhiều hung khí nguy hiểm đi tìm nhóm đánh con để đánh trả thù.

Phát hiện thấy nhóm của Bùi Bảo Ng. đang đứng tụ tập tại cây xăng đối diện khách sạn Núi Bài Thơ (phường Bãi Cháy), Bùi Huy Mạnh lái ôtô truy đuổi. Trong quá trình truy đuổi, Mạnh cho xe ô tô đâm thẳng vào đuôi xe máy do Bùi Bảo Ng. điều khiển, sau chở theo Đỗ Ngọc M. và Trần Hoàng N. làm xe của Ng. loạng choạng.

Tiếp đó, Mạnh vượt lên, ép xe của Ng. làm xe máy tông vào xe ôtô con và xe tải đang đỗ bên phải đường.

Sau khi ép xe gây tai nạn, thấy cả nhóm 3 người nằm bất tỉnh, Mạnh cùng đồng bọn lên xe bỏ trốn về Phong Hải, thị xã Quảng Yên.

Sau vụ va chạm, Bùi Bảo Ng. đã tử vong, Trần Hoàng N. thương tích 88% và Đỗ Ngọc M. thương tích 10%.