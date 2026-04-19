Colgate và IU tiếp tục "bắt tay": Khi chăm sóc răng miệng trở thành xu hướng làm đẹp chuẩn K-Beauty

Lần này, sự xuất hiện của phiên bản kem đánh răng dạng vòi nhấn thông minh không chỉ là một bước tiến về công nghệ mà còn khẳng định tầm nhìn: Đưa chăm sóc răng miệng trở thành một bước làm đẹp chuẩn K-Beauty.Để kết nối sâu sắc hơn với cộng đồng yêu thích văn hóa Hàn Quốc, chiến dịch lần này được phủ sóng rộng rãi tại hàng loạt thị trường Đông Nam Á (Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Malaysia...) thông qua những điểm chạm thú vị mang đậm chất điện ảnh K-Drama.

Cuộc cách mạng thiết kế sau hơn 100 năm

Trong hơn một thế kỷ qua, người tiêu dùng trên toàn thế giới đã quen thuộc với hình ảnh những tuýp kem đánh răng truyền thống. Tuy nhiên, Colgate đang tạo ra một cuộc cách mạng thực sự để nâng tầm trải nghiệm cá nhân hóa bằng việc ra mắt Colgate Optic White Purple dạng vòi nhấn thông minh phiên bản giới hạn, kết hợp cùng đại sứ thương hiệu IU.

Sản phẩm mới mang đến những cải tiến vượt trội:

- Công nghệ khóa chân không: Giúp bảo quản chất kem bên trong luôn ở trạng thái tươi mới nhất, duy trì tối đa hiệu quả của các thành phần làm trắng.

- Hệ thống chiết kem tự động khóa: Thiết kế thông minh giúp hạn chế tối đa việc sản phẩm tiếp xúc với không khí bên ngoài, đồng thời mang lại định lượng kem hoàn hảo, vừa đủ cho mỗi lần nhấn.

- Hạt tinh thể tím bùng nổ: Phiên bản giới hạn này sở hữu các hạt vi nang độc đáo. Khi chải răng, các hạt này sẽ vỡ ra, giải phóng tinh chất tím đậm đặc giúp trung hòa sắc vàng trên răng ngay lập tức.

Hóa thân thành "nữ chính" với vũ trụ AI "The Purple Cafe"

Không chỉ mang đến sự đột phá về mặt sản phẩm, chiến dịch truyền thông lần này của Colgate - Palmolive còn gây ấn tượng mạnh với chuỗi phim ngắn mang tên "The Purple Cafe".

Đây là một vũ trụ K-drama thu nhỏ nơi thương hiệu đóng vai trò thiết trong kịch bản xuyên suốt và đồng thời được tích hợp công nghệ AI tiên tiến. Tại đây, người hâm mộ không chỉ là khán giả mà còn được trực tiếp tham gian hoàn thiện cái kết của bộ phim dựa trên trí tưởng tượng và sáng tạo để hóa giải các tình huống ‘drama’ bất ngờ.

Thông qua chiến dịch tương tác độc đáo này, Colgate - Palmolive một lần nữa chủ động định hình lại ngành hàng. Với sức hút và nguồn cảm hứng từ IU, bước chăm sóc răng miệng giờ đây không chỉ dừng lại ở vấn đề vệ sinh cơ bản, mà đã chính thức gia nhập xu hướng làm đẹp K-Beauty, lan tỏa mạnh mẽ cùng làn sóng Hallyu.

Săn ngay phiên bản giới hạn cùng hàng ngàn ưu đãi

Tại thị trường Việt Nam, sức nóng của chiến dịch sẽ chính thức được kích hoạt thông qua sự kiện "Super Brand Day" hợp tác cùng nền tảng TikTok Shop.

Từ ngày 19/4 đến 21/4/2026, người tiêu dùng và cộng đồng fan hâm mộ sẽ có cơ hội sở hữu ngay phiên bản giới hạn Colgate Optic White Purple dạng vòi nhấn cùng hàng ngàn ưu đãi và quà tặng vô cùng hấp dẫn.

Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH Colgate- Palmolive (Việt Nam)

Địa chỉ: Số 37, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.