CODYNAMVO trốn chạy do lâm cảnh nợ nần trong dự án phim mới

Đỗ Khánh Vân và thành viên điển trai của nhóm nhạc Uni5 CODYNAMVO hứa hẹn sẽ có màn kết hợp ăn ý khi trở thành bộ đôi diễn viên chính trong dự án phim Tết - Trốn Tết, Tết Tìm. Mới đây, nhà sản xuất FPT Play vừa tung những hình ảnh poster nhân vật đầu tiên, bước đầu tiết lộ tạo hình của dàn diễn viên.

Vai diễn mới sẽ thể hiện độ đa-zi-năng của CODYNAMVO

Với dự án mới này, CODYNAMVO vào vai Tùng một nhân viên truyền thông mang trong mình niềm đam mê trở thành đạo diễn phim nổi tiếng. Những biến cố xảy đến khiến Tùng phải giấu gia đình, đến vùng đất Măng Đen (Kon Tum) để trốn nợ vào những ngày Tết cận kề. Trên hành trình này, Tùng đụng độ với Y’Bia (Đỗ Khánh Vân thủ vai) và mối hiềm khích oan gia bắt đầu từ đây.



Đỗ Khánh Vân gây ấn tượng với khán giả bằng tài năng và vẻ đẹp trong trẻo

Hình tượng mới của Khánh Vân trong Trốn Tết, Tết Tìm là Y’Bia - một cô gái Tây Nguyên mang vẻ đẹp trong trẻo. Theo học đại học tại TP.HCM, Y’Bia luôn nghiêm túc và thận trọng với mọi vấn đề trong cuộc sống. Trong poster được tung ra, nhân vật của Khánh Vân toát lên vẻ đẹp giản dị và tràn đầy năng lượng, luôn sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ của cuộc sống.



Cùng với bộ đôi CODYNAMVO và Đỗ Khánh Vân, poster của dàn diễn viên phụ cũng đã hé lộ chân dung của từng nhân vật.

Bùi Tấn Hảo và Trà Ngọc "lột xác" trong trang phục của người đồng bào

Với màn "lột xác" ấn tượng, Bùi Tấn Hảo vào vai chàng trai đồng bào rắn rỏi, A’Ty. Là bạn thân của Y’Bia, A’Ty luôn tự hào mình là một mỹ nam sở hữu vẻ đẹp phong trần, quyến rũ và đầy bí ẩn. Trong khí đó, hotgirl làng hài Trà Ngọc sẽ hóa thân thành cô gái núi rừng Y’Ka, chị gái của Y’Bia. Là một cô gái tự lập và khá thành công với công việc bán nông sản online nhưng Y’Ka vẫn được mệnh danh là cô nàng "ngáo ngơ" của làng bởi tính cách chân chất đến hài hước.



Hải Anh và Võ Đình Hiếu cực ngầu khi hóa thân vào vai giang hồ

Mang đến những nút thắt kịch tính cho phim là cặp đôi chuyên đòi nợ mướn, Huynh và Đệ, do Hải Anh (The Next Gentleman) và Võ Đình Hiếu thủ vai. Hành trình đòi nợ tại vùng đất Măng Đen hứa hẹn sẽ đưa Huynh và Đệ rơi vào loạt tình huống cười ra nước mắt bởi lẽ Tùng được mệnh danh là con nợ lắm chiêu.



Đã khá lâu, vợ chồng nghệ sĩ Đức Thịnh - Thanh Thúy mới sánh đôi trên màn ảnh

Điểm nhấn không thể bỏ qua của Trốn Tết, Tết Tìm chính là sự góp mặt của cặp vợ chồng được mến mộ nhất nhì trong showbiz Việt: Đức Thịnh - Thanh Thúy với vai ông Mộc và bà Mỹ (ba mẹ Tùng). Cặp vợ chồng chân chất đang chuẩn bị nhà cửa để đón Tết thì phải khăn gói đến Măng Đen để tìm con trai. Và tại đây, họ sẽ giúp Tùng nhận ra nhiều bài học ý nghĩa trong cuộc sống.



Tung ra loạt poster nhân vật đầy màu sắc, đồng thời hé lộ loạt tình tiết thú vị, dự án sắp ra mắt của FPT Play hứa hẹn sẽ là "món ăn" mới đầy hấp dẫn trong đại tiệc phim Tết 2023. Được biết Trốn Tết, Tết Tìm là dự án original series đầu tiên được FPT Play đầu tư sản xuất. Phim được thực hiện bởi đạo diễn Trần Toàn với bối cảnh chính là ngôi làng Kon Pring với vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc tại thị trấn Măng Đen (Kon Tum). Phim dự kiến lên sóng phục vụ khán giả vào tháng 01/2023 trên hệ thống FPT Play.