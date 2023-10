Cơ thủ Việt Nam bất ngờ đánh bại nhà vô địch châu Âu

Ngày 5/10, Peri 9-Ball Open 2023 chính thức khởi tranh tại Peri Pool Arena (64 Bạch Đằng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với những màn so tài hấp dẫn của những cơ thủ nổi tiếng như Shane van Boening, Francisco Sanchez Ruiz, Fedor Gorst, nhà đương kim vô địch European Open David Alcaide, hai nhà vô địch thế giới James Aranas và Johan Chua, Billy Thorpe, Mario He... cùng các tay cơ đình đám làng billiard Việt như Nguyễn Anh Tuấn, Lường Đức Thiện hay Đỗ Thế Kiên, Đặng Thành Kiên, Nguyễn Phúc Long, Bùi Trường An.

Trong đó, cuộc đối đầu giữa Đặng Thành Kiên và David Alcaide đem đến kết quả bất ngờ. Sau những màn rank căng thẳng, kịch tính, nhà đương kim vô địch châu Âu đã phải nhận thất bại trước Thành Kiên của Việt Nam. Ở cuộc so tài khác, nhà vô địch World Cup of Pool James Aranas giành chiến thắng thuyết phục trước Đỗ Thế Kiên.

Hôm nay 6/10, Peri 9-Ball Open tiếp tục sẽ là sân chơi của những ngôi sao billiard 9 bi thế giới Shane van Boening, Skyler Woodward, Max Lechner, Fedor Gorst, Anthony Raga. Giải đấu với tổng giải thưởng 104.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng), do Vietcontent, Peri hợp tác với Matchroom tổ chức.

Peri 9-Ball Open cùng với Hanoi Open Pool Championship (diễn ra từ 10/10-15/10 tại Cung thể thao điền kinh trong nhà Mỹ Đình) là hai giải đấu tính điểm xếp hạng World 9-Ball Tour, mang tính quyết định các suất tham dự Mosconi Cup.