Cô sinh viên nghèo bỗng thành ‘phú bà’ nhờ bán quần tất, kiếm 135 triệu/tháng: Áp dụng bí quyết nhỏ nhưng "bách phát bách trúng"

Một nữ sinh đại học nọ ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã bán tất lụa ở một quầy hàng trên đường trong kỳ nghỉ hè của mình. Cô đã kiếm được thu nhập khủng với 40.000 NDT (khoảng 135,6 triệu đồng) ngay trong tháng đầu tiên.

Nữ sinh đó tên là Xiao He. Cô có một em trai đang học trung học ở nhà. Trước đây, nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu từ công việc đồng áng của mẹ. Buổi tối, mẹ cô còn tranh thủ bán đồ ăn đêm, còn cha đi làm thuê những việc lặt vặt trong vùng. Vì thế do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, cô phải đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống và đóng học phí.

Trong kỳ nghỉ hè, Xiao He không chọn về quê như bao bạn khác mà ở lại thành phố để đi làm. Lúc đầu, cô thử bán một số mặt hàng nhỏ như đồ chơi, đồ ăn vặt,… Nhưng do tính cách nhút nhát, cộng với sự cạnh tranh gay gắt nên doanh thu không mấy khả quan. Vì thế sau đó, cô quyết định chuyển sang bán mặt hàng khác.

Trong lúc đang bí ý tưởng, Xiao He được người bạn cùng phòng gợi ý bán quần tất. Vì quần tất được coi là một thứ mà người phụ nữ hiện đại nào cũng phải có. Chỉ cần chất lượng đạt chuẩn, giá cả hợp lý thì chắc chắn sẽ có người mua. Nghe hợp lý nên Xiao He quyết định nhập quần tất về bán.

Gian bán quần tất trong chợ của Xiao He

Khi cô mới bán trong chợ thì bị đội quản lý trật tự đô thị kiểm tra. Vì Xiao He không có giấy phép hoạt động nên toàn bộ số hàng bị tịch thu. Điều này khiến cô vô cùng đau khổ bởi cô ngỡ mình mất trắng toàn bộ hàng hoá. Đó cũng là số vốn cô gom góp cùng với việc vay mượn bạn bè, người thân.

May mắn sau khi biết chuyện, nhà trường đã đích thân liên lạc với các bên liên quan và cấp giấy chứng nhận sinh viên của trường cho Xiao He. Nhờ đó, cô tiếp tục được mở gian hàng bán trong chợ. Hơn thế nữa, nhà trường còn cử một giáo viên giới thiệu các nhà cung cấp quần tất cho Xiao He để được giá tốt nhất.

Giáo viên đó có nhiệt tình đưa ra lời khuyên cho Xiao He về chiến dịch tiếp thị. Nhờ đó mà cô nhanh chóng bán được hết hàng và kiếm được 40.000 NDT/tháng.

Trong lúc bán hàng online nở rộ và phát triển thì cách bán hàng truyền thống của Xiao He vẫn mang lại hiệu quả. Sự khác biệt giữa kinh doanh cửa hàng đó là khách được xem sản phẩm bằng việc mặc thử. Điều này khiến khách hàng tin tưởng nhiều hơn so với mua hàng trực tuyến. Tuy nhiên, do tính thanh khoản của kinh doanh hàng rong tương đối cao nên khách sẽ chỉ đến nếu họ được hưởng những lợi ích thực sự.

Bí quyết kinh doanh của cô sinh viên nghèo

Nghe câu chuyện của Xiao He, nhiều người không thể ngờ cô có thể đạt được doanh thu khủng như vậy trong mỗi tháng. Vậy bí quyết của cô là gì? Rất đơn giản, Xiao He áp dụng một mẹo nhỏ để thu hút khách là tặng quà tri ân. Đây là một thủ thuật nhỏ được áp dụng trong việc tiếp thị sản phẩm.

Theo gợi ý của giáo viên, Xiao He đã đặt một tấm biển bên cạnh gian hàng với nội dung: "Hãy mua quần tất để được tặng một gói bột giặt". Đây được coi như món quà gửi đến khách hàng vậy.

Bên cạnh đó, giá của quần tất không hề cao, chỉ 10 NDT/cái, 18 NDT/2 cái, 25 NDT/3 cái. Chỉ cần khách mua quần tất có tổng trị giá 50 NDT sẽ được tặng một gói bột giặt nhỏ.

Bột giặt là sản phẩm mà ai cũng cần. Nếu được tặng bột giặt miễn phí, bạn có muốn không. Câu trả lời chắc chắn là có. Giả sử bạn đi siêu thị mua một gói bột giặt, ít nhất tốn 30 NDT. Còn giờ, bạn sẽ vừa nhận được gói bột giặt đó, vừa có khoảng 6 cái quần tất.

Vì mua được sản phẩm tận gốc nên Xiao He chỉ mất chi phí 12 NDT cho 6 quần tất, trong khi cô bán cho khách lên tới 50 NDT. Tương tự tiền mua bột giặt cũng không đáng là bao, Xiao He vẫn có lợi nhuận rất cao.

Còn theo quan điểm của khách hàng, 6 đôi tất và 1 gói bột giặt nếu tới chỗ khác mua sẽ có giá cao hơn 50 NDT. Vì thế, họ sẽ chọn những nơi bán hàng rong trong chợ như của Xiao He, dĩ nhiên là chất lượng quần tất vẫn đảm bảo.