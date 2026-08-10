Cơ quan Thuế có thông báo quan trọng, hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động cần lưu ý

Thuế thành phố Cần Thơ vừa đưa ra hướng dẫn cụ thể về những việc cần làm, các mốc thời gian quan trọng mà hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động cần lưu ý.

Thuế thành phố Cần Thơ vừa có hướng dẫn những việc hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động cần thực hiện, từ đăng ký thuế, cài đặt eTax Mobile, thông báo tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đến kê khai doanh thu, ghi chép sổ sách và sử dụng hóa đơn điện tử. Dưới đây là những nội dung hộ kinh doanh cần lưu ý.

Đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thuế

Người bắt đầu kinh doanh cần thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Việc đăng ký có thể thực hiện trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp xã theo quy định.

Việc đăng ký thuế được thực hiện đồng thời với thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông. Đối với trường hợp không thuộc diện đăng ký hộ kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Cài đặt eTax Mobile

Sau khi có mã số thuế, hộ kinh doanh nên cài đặt ứng dụng eTax Mobile để thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục thuế.

Các bước gồm:

Bước 1: Tải ứng dụng trên CH Play hoặc App Store.

Thao tác sử dụng eTax Mobile đơn giản với các tính năng tiện ích (Ảnh: Báo Chính Phủ)

Bước 2: Đăng ký tài khoản thuế điện tử.

Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử hoặc thông qua VNeID.

Thông báo tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử

Hộ kinh doanh cần thông báo tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Việc thông báo được thực hiện theo Mẫu số 01/BK-STK, gửi kèm với Thông báo doanh thu hoặc Tờ khai thuế đầu tiên của năm.

Kê khai doanh thu

Hộ kinh doanh phải thực hiện kê khai doanh thu theo đúng thời hạn.

a) Đối với hộ mới ra kinh doanh trong 6 tháng đầu năm: Nộp Thông báo doanh thu Mẫu 01/TKN-CNKD 02 lần:

- Lần 1: Chậm nhất ngày 31/7.

- Lần 2: Chậm nhất ngày 31/01 của năm sau.

b) Đối với hộ mới ra kinh doanh trong 6 tháng cuối năm: Nộp Thông báo doanh thu Mẫu 01/TKN-CNKD chậm nhất ngày 31/01 của năm sau.

c) Đối với hộ có doanh thu từ trên 1 tỷ đồng/năm: Thực hiện khai thuế theo quý khi phát sinh doanh thu vượt ngưỡng theo quy định.

Ghi chép sổ sách kế toán

Hộ kinh doanh có trách nhiệm ghi chép sổ sách kế toán theo hướng dẫn tại Thông tư số 152/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính.

Tùy theo mức doanh thu và phương pháp tính thuế, hộ kinh doanh sử dụng các mẫu sổ kế toán phù hợp.

Sử dụng hóa đơn điện tử theo mức doanh thu

Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử được áp dụng theo mức doanh thu.

Hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nếu đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng.

Trong năm, nếu doanh thu lũy kế vượt 1 tỷ đồng, hộ kinh doanh phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối kỳ tính thuế có doanh thu vượt ngưỡng.

Mốc thời gian cần nhớ

Đối với hộ mới ra kinh doanh trong 6 tháng đầu năm, trước ngày 31/7 cần thực hiện Thông báo doanh thu lần thứ nhất và thông báo tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.

Trước ngày 31/1/2027, nhóm hộ này phải thực hiện Thông báo doanh thu lần thứ hai.

Đối với hộ mới ra kinh doanh trong 6 tháng cuối năm, trước ngày 31/1/2027 cần thực hiện Thông báo doanh thu của năm.

Thuế thành phố Cần Thơ có hướng dẫn về những việc cần làm, các mốc thời gian quan trọng mà HKD mới bắt đầu hoạt động cần lưu ý (Ảnh: Báo Chính Phủ)

Những nội dung hộ kinh doanh cần lưu ý

Hộ kinh doanh cần ghi chép doanh thu đầy đủ, trung thực; lưu giữ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định; kịp thời cập nhật thông tin khi có thay đổi.

Việc thực hiện đúng thời hạn cũng nhằm tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Hộ kinh doanh lưu ý một số hành vi có thể bị xử phạt vi phạm về thuế

a) Các hành vi có thể bị xử phạt

- Không đăng ký thuế.

- Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

- Không nộp hồ sơ khai thuế.

- Khai sai làm thiếu số thuế phải nộp.

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn.

- Không ghi chép sổ doanh thu theo quy định.

b) Một số mức xử phạt có thể áp dụng

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn: Phạt từ 2.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng (tùy thời gian chậm nộp và có phát sinh số thuế phải nộp hay không).

- Khai sai dẫn đến thiếu thuế: Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu và phải nộp đủ số thuế thiếu cùng tiền chậm nộp.

- Trốn thuế: Phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn, đồng thời phải nộp đủ số thuế trốn và tiền chậm nộp theo quy định.

Thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký, kê khai, ghi chép sổ sách và tuân thủ đúng thời hạn sẽ giúp hộ kinh doanh hoạt động đúng quy định, hạn chế rủi ro và tránh các vi phạm về thuế.