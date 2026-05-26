Cơ quan Thuế cảnh báo tới người dân có giao dịch trong tài khoản với nội dung chuyển sau

Những thông tin quan trọng về thuế mà nhiều người dân cần nắm rõ.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk cảnh báo về việc cơ quan chức năng đã ghi nhận 6 hình thức đối phó trong thanh toán của hộ kinh doanh.

Thứ nhất, không cho khách chuyển khoản với lý do như máy hỏng, mạng lỗi.

Thứ hai, sử dụng nhiều tài khoản cá nhân không chính chủ để nhận tiền.

Thứ ba, yêu cầu khách hàng ghi nội dung chuyển khoản không liên quan đến mua bán hàng hóa, dịch vụ hoặc hướng dẫn ghi nội dung mập mờ như trả tiền bạn, cảm ơn, tặng quà...

Thứ tư, chia nhỏ giao dịch, nhận tiền mặt song song với chuyển khoản để giảm doanh thu kê khai.

Thứ năm, không xuất hóa đơn đối với giao dịch thanh toán điện tử.

Thứ sáu, nhận tiền qua tài khoản cá nhân của người thân để né tránh đối chiếu dữ liệu.

Cơ quan thuế cho biết các hành vi trên không chỉ làm méo mó môi trường kinh doanh mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. HKD có nguy cơ bị truy thu thuế, bị xử phạt vi phạm hành chính, bị ấn định thuế. Thậm chí, có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định nếu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng tài khoản không chính chủ, che giấu doanh thu hoặc không xuất hóa đơn không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn tạo môi trường cạnh tranh không công bằng.

Theo quy định của pháp luật thuế, doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, cung ứng dịch vụ mà người dân được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Hành vi "chỉ nhận tiền mặt", không ghi nội dung chuyển khoản hoặc ghi nội dung chuyển khoản mập mờ – ví dụ "trả tiền mượn", "tiền cafe", "tiền ship"… để cơ quan chức năng gặp khó khăn khi xác định doanh thu không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà ngược lại có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu.

Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, việc chuyển khoản không ghi nội dung cũng không "qua mắt" được cơ quan thuế, do cơ quan thuế đã nắm toàn bộ dữ liệu về người bán hàng và dòng tiền.

Thuế TP Hà Nội cho biết, cơ quan thuế không chỉ dựa vào dữ liệu chuyển khoản để xác định doanh thu mà sẽ dựa trên cơ sở dữ liệu của ngành thuế, trao đổi với các bộ ngành để từ đó áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phân tích dữ liệu để đưa ra các trường hợp rủi ro trong việc che giấu doanh thu này.