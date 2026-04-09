Có nên cắm cục phát wifi cả ngày? Hóa ra lâu nay nhiều người đã làm sai

Trong các gia đình hiện đại, cục phát wifi gần như đã trở thành một thiết bị không thể thiếu, đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối Internet cho điện thoại, máy tính và nhiều thiết bị thông minh khác. Tuy nhiên, một thói quen phổ biến của nhiều người là để cục phát wifi hoạt động liên tục 24/7, kể cả vào ban đêm khi không còn nhu cầu sử dụng. Liệu điều này có thực sự “vô hại” như nhiều người vẫn nghĩ?

Tốc độ Internet có thể bị ảnh hưởng

Cục phát wifi hoạt động tương tự như một thiết bị xử lý dữ liệu liên tục. Trong quá trình vận hành, thiết bị này tiếp nhận, phân tích và truyền tải lượng lớn tín hiệu mạng đến các thiết bị đầu cuối. Cũng giống như điện thoại hay máy tính, cục phát wifi trong quá trình hoạt động lâu dài sẽ phát sinh các “rác đệm” – những dữ liệu tạm thời tích tụ trong hệ thống.

Nếu không được làm mới trong thời gian dài, lượng dữ liệu này sẽ dần tích tụ, khiến hiệu suất xử lý của thiết bị bị giảm sút. Hệ quả dễ nhận thấy nhất là tốc độ Internet chậm đi, tín hiệu không còn ổn định như ban đầu.

Nhiều người có thể nhận ra rằng sau một đêm không sử dụng, mạng wifi vào buổi sáng hôm sau đôi khi trở nên ì ạch, tải chậm hoặc dễ bị gián đoạn. Đây chính là dấu hiệu cho thấy thiết bị cần được “nghỉ ngơi” và làm mới hệ thống.

Những lo ngại liên quan đến bức xạ

Một vấn đề khác khiến nhiều người quan tâm là bức xạ từ cục phát wifi. Theo thông tin từ Techwellness, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng EMF (trường điện từ) hay bức xạ RF – dạng sóng vô tuyến dùng để truyền tín hiệu – có thể tạo ra những tác động sinh học nhất định đối với cơ thể con người.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng từng xếp bức xạ RF vào nhóm có khả năng gây ảnh hưởng tương tự một số tác nhân môi trường như khói diesel. Dù mức độ ảnh hưởng trong thực tế vẫn còn được nghiên cứu thêm, việc hạn chế tiếp xúc không cần thiết, đặc biệt trong thời gian dài như khi ngủ ban đêm, vẫn được xem là một lựa chọn thận trọng.

Nguy cơ về an toàn điện và tuổi thọ thiết bị

Trong quá trình hoạt động liên tục, cục phát wifi thường sinh nhiệt, đặc biệt là ở phần bộ nguồn. Nếu chạm tay vào thiết bị sau thời gian dài vận hành, người dùng có thể dễ dàng cảm nhận được độ nóng rõ rệt.

Việc thiết bị hoạt động liên tục không chỉ làm tăng mức tiêu thụ điện năng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của cục phát wifi. Nhiệt độ cao kéo dài có thể khiến linh kiện bên trong nhanh xuống cấp hơn, từ đó làm giảm hiệu quả hoạt động và tăng nguy cơ hỏng hóc.

Trong một số trường hợp, nếu hệ thống điện không ổn định hoặc thiết bị quá nóng, nguy cơ mất an toàn điện cũng có thể xảy ra. Vì vậy, việc để cục phát wifi “nghỉ” vào ban đêm cũng là cách giúp giảm tải cho hệ thống điện trong gia đình.

Rủi ro về bảo mật thông tin

Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, việc để cục phát wifi hoạt động liên tục còn làm tăng nguy cơ bị tấn công mạng. Mặc dù hầu hết các thiết bị hiện nay đều được tích hợp các tính năng bảo mật cơ bản, nhưng việc duy trì trạng thái kết nối Internet trong thời gian dài vẫn tiềm ẩn rủi ro nhất định.

Khi cục phát wifi luôn mở, các lỗ hổng bảo mật (nếu có) sẽ có nhiều cơ hội bị khai thác hơn. Điều này đặc biệt đáng lưu ý trong bối cảnh các hình thức tấn công mạng ngày càng tinh vi.

Việc tắt cục phát wifi khi không sử dụng, đặc biệt là vào ban đêm, có thể giúp giảm thiểu phần nào nguy cơ này, đồng thời bảo vệ tốt hơn hệ thống mạng gia đình.

Có nên tắt cục phát wifi vào ban đêm?

Từ những phân tích trên, có thể thấy việc tắt cục phát wifi khi không sử dụng, đặc biệt là trước khi đi ngủ, là một thói quen nên cân nhắc. Đây là cách đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích: giúp thiết bị được “làm mới”, cải thiện tốc độ mạng, giảm tiêu thụ điện năng, hạn chế rủi ro bảo mật và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Với các dòng cục phát wifi thông minh, người dùng có thể dễ dàng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại hoặc cài đặt chế độ hẹn giờ tự động tắt và bật. Đối với các thiết bị thông thường, việc tắt nguồn thủ công hoặc sử dụng ổ cắm hẹn giờ cũng là giải pháp đơn giản và hiệu quả.

Mỗi lần tắt và khởi động lại, cục phát wifi sẽ tự động xóa bỏ các dữ liệu tạm, giúp hệ thống vận hành ổn định hơn. Nhờ đó, khi sử dụng trở lại, người dùng có thể cảm nhận rõ rệt sự cải thiện về tốc độ và độ mượt của kết nối Internet.

