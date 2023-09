Có một Singapore đầy mê hoặc mùa Trung thu: Rực rỡ ánh đèn, ngập tràn trải nghiệm độc đáo

Khu vườn Gardens by the Bay được trang hoàng lộng lẫy (Ảnh: thewackyduo)

Lễ hội thắp đèn lồng tại Gardens by the Bay sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023. Du khách có thể dạo quanh Flower Dome, nơi được biến hóa với chín bộ đèn lồng, mỗi bộ đều lấy cảm hứng từ thần thoại, văn hóa và truyền thuyết Trung Quốc. Trải nghiệm đi dạo lãng mạn qua bộ đèn lồng Butterfly Lovers, khám phá đèn lồng vẽ tay tuyệt đẹp tại Colonnade of Lights hoặc chìm đắm trong sự khéo léo tinh xảo của bộ đèn lồng Lanna. Đừng quên tham gia các buổi biểu diễn văn hóa, trò chơi lễ hội để mọi người giải trí cũng như thưởng thức các món ăn đường phố để thỏa mãn cái bụng đói.