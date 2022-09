Cổ Lực Na Trát phủ nhận vẫn liên quan đến Từ Khai Sính

Kể từ khi đóng phim Got a Crush on You, cái tên Từ Khai Sính đã được liên kết với Cổ Lực Na Trát. Khi Trương Thiên Ái quyết định "lật tẩy" bản tính không chung thuỷ của Khai Sính cũng là bởi anh bị phát hiện ra vào nơi ở của Cổ Lực Na Trát. Và cô không chỉ vạch mặt bạn trai 1 lần.

Cụ thể, Trương Thiên Ái đã cung cấp đoạn ghi âm lời thú nhận của nam diễn viên, nơi anh ta thừa nhận đã ngủ với một phụ nữ sau khi say xỉn. Vụ bê bối gian lận đã khiến hình ảnh của Từ Khai Sính bị tổn hại nghiêm trọng và nam diễn viên sẽ bị kiện vì mọi tổn thất tài chính do chấm dứt hợp đồng quảng cáo sớm.

Bị cuốn vào mớ hỗn độn, Cổ Lực Na Trát nhanh chóng phủ nhận việc là người thứ ba trong mỗi quan hệ giữa Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái. Cô nói rằng cô ấy không phải, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là "người thứ 3". Mặc dù bác bỏ tin đồn nhưng các hãng tin đều cho rằng Cổ Lực Na Trát và Từ Khai Sính thực sự chưa chấm dứt quan hệ tình cảm mà chỉ đang bày trò để cứu vãn hình ảnh và sự nghiệp của cô.

Người hâm mộ của Cổ Lực Na Trát và công ty quản lý của cô đã nhanh chóng bảo vệ nữ diễn viên và giải quyết những tin đồn thất thiệt. Công ty quản lý của Cổ Lực Na Trát đã đưa ra một tuyên bố cảnh báo rằng những cáo buộc về việc Cổ Lực Na Trát và Từ Khai Sính "chưa chia tay" là những tin đồn ác ý và xuyên tạc sự thật.

Cho đến thời điểm này, vụ bê bối ngoại tình có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của cả Từ Khai Sính và Cổ Lực Na Trát. Ngoài ra, bộ phim truyền hình mới Got a Crush on You của họ có thể bị xếp lại do hậu quả của vụ bê bối.

