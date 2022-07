"Cò" hộ chiếu tại Hà Nội: 2,5 triệu đồng, làm trong 2 ngày

“Trụ sở” ở quán cafe

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, thời gian qua, nhất là trong tháng 6 đã có rất nhiều người làm hộ chiếu trong trường hợp cấp bách lấy “nhanh” tại Hà Nội với chi phí từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/hộ chiếu, tùy theo số ngày muốn lấy.

Quán cafe Cộng tại địa chỉ 65 Phạm Ngọc Thạch ( Hà Nội)

Lần theo những thông tin mà phóng viên Tiền Phong thu thập được, chúng tôi đã gọi điện cho số điện thoại 09360404xx. Bắt máy là một nam giới, giới thiệu tên là Ngọc Anh. Theo báo giá của đối tượng này, nếu làm hộ chiếu nhanh trong 10 ngày lấy thì phí là 500.000 đồng; nếu làm 5 ngày lấy phí là 1 triệu đồng; nếu 1- 2 ngày lấy, phí là 2,5 triệu đồng. Ngọc Anh cũng cho biết, thường làm hồ sơ và trao đổi thông tin tại quán cafe Cộng, số 65 Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội).

Người xưng tên Ngọc Anh (áo đen) tư vấn và nhận tiền làm hộ chiếu của khách (ảnh cắt từ clip)

Ngày 20/6, chúng tôi đến quán cafe Cộng (65 Phạm Ngọc Thạch) uống cafe. Ngay từ tầng 1, nhân viên phục vụ đã hỏi: Anh chị đến làm hộ chiếu à, gặp anh Ngọc Anh phải không. Chúng tôi gật đầu. Nhân viên này hướng dẫn lên tầng 2, vào phòng kính ngồi chờ, nước sẽ được mang lên sau.

Chúng tôi gọi đồ uống rồi lên phòng kính ở ngay đầu cầu thang tầng 2. Theo quan sát của chúng tôi, trong phòng, có 4-5 bàn. Bàn nào cũng có người ngồi, hầu hết là khách ngồi chờ đến lượt làm hộ chiếu. Ở bàn ngay cửa ra vào có 4 người đang nói chuyện. Trong đó, một nam giới mặc áo đen đang tư vấn về thủ tục làm hộ chiếu trong trường hợp cấp bách cho khách. Chúng tôi nháy điện thoại Ngọc Anh, thì thấy bắt máy. Xác định được đối tượng chính, chúng tôi ngồi quan sát và chứng kiến được rất nhiều giao dịch làm hộ chiếu nhanh.

Trong những ngày sau đó, chúng tôi quan sát và được biết, quán cafe Cộng ưu ái dành hẳn tầng 2 cho việc làm hộ chiếu. Nhiều thời điểm, nhất là từ 8h30 đến 11h hàng ngày, lượng khách đến làm hộ chiếu rất đông. Vì thế, nhiều thời điểm Ngọc Anh yêu cầu nhân viên không nhận thêm khách uống cafe vào phòng kính tầng 2.

Sau 1/7, vẫn nguyên dịch vụ

Khoảng 10h15, ngày 20/6, ngồi đối diện với Ngọc Anh là 2 nam giới và 1 người nữ. Ngọc Anh vừa nhập thông tin trên máy tính vừa trả lời điện thoại của khách hàng. Sau đó, Ngọc Anh nói với 2 khách hàng, trong đó một người tên Trung các thông tin để làm hộ chiếu.

Sau khi hướng dẫn, 3 khách hàng này rời đi, 3 người khác gồm hai nam, một nữ ở bàn bên cạnh thế chỗ. Chưa kịp nói chuyện, Ngọc Anh lại có điện thoại khách hỏi về dịch vụ làm nhanh hộ chiếu. Anh ta hướng dẫn khách đến ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch và mình đang ngồi ở đây.

Sau đó, Ngọc Anh bắt đầu nhập hồ sơ cho 3 người khách đang ngồi. Bao gồm các thông tin khai trên điện tử của đơn vị Quản lý xuất nhập cảnh. Vừa nhập, Ngọc Anh vừa trả lời điện thoại khách gọi đến và báo giá dịch vụ làm hộ chiếu 1,7 triệu đồng, 2,5 triệu đồng và 500.000 đồng tùy theo ngày lấy. Vừa cắm cúi trên máy tính, Ngọc Anh vừa hỏi thông tin của những người làm. Sau đó, Ngọc Anh thu của mỗi người 500.000 đồng.

Sau khi 3 người trên rời đi, thì lại có 3 người gồm 2 nữ, 1 nam ngồi ở bàn bên cạnh tiến vào chỗ. Tuy nhiên, người nam chưa có vé máy bay nên ra ngoài ngồi chờ. Ngọc Anh hỏi thông tin một phụ nữ làm hộ chiếu, được biết chưa có vé máy bay. Ngọc Anh giải thích về việc mua vé máy bay và sẽ mua giúp với giá 1 triệu đồng. Người này đồng ý. Sau khi hỏi thông tin, nhập dữ liệu, người này trả cho Ngọc Anh số tiền 1,5 triệu đồng.

Bắt buộc phải có vé máy bay trong hồ sơ bởi theo quy định, từ ngày 1/7/2022, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân. Do đó, cuối tháng 5/2022, Bộ Công an phát đi thông báo cho biết, trong tháng 6/2022, cơ quan xuất nhập cảnh chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách như: có giấy tờ đi chữa bệnh, có quyết định đi công tác, đi du học hoặc đã đặt vé máy bay. Những quy định này không phải nhiều người nắm được. Hoặc nếu phải đi làm, nhiều trường hợp không biết thủ tục như thế nào nên đã tìm đến dịch vụ làm hộ chiếu.

Theo ghi nhận của Tiền phong, từ 10h đến 11h30 ngày 20/6, đã có khoảng gần 20 người đã làm xong và thanh toán. Ngay sau đó, khách hàng ra 44 Phạm Ngọc Thạch (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội) để làm hộ chiếu.

Ngày 21/6, vẫn tại tầng 2, quán Cafe Cộng, hàng chục khách đến chờ làm hộ chiếu dịch vụ. Tuy nhiên, hôm nay có thêm một người cùng làm với Ngọc Anh, là nữ, chừng 45 tuổi, tóc ngắn. Ngọc Anh và người phụ nữ liên tục tư vấn, giải thích khách hàng quy trình làm hộ chiếu, chi phí cũng như cách vào “cửa” tại số 44 Phạm Ngọc Thạch.

Sau ngày 1/7, việc cấp hộ chiếu phổ thông đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, lượng khách tìm đến quán Cafe Cộng làm hộ chiếu dịch vụ vẫn rất đông. Ngày 13/7, chúng tôi trở lại quán cafe Cộng và tiếp tục chứng kiến các giao dịch. Tư vấn cho chúng tôi, Ngọc Anh cho biết, giá làm dịch vụ hộ chiếu nhanh vẫn như cũ, tức phí 500.000 đồng nếu 10 ngày lấy; 1 triệu đồng nếu 5 ngày lấy và 2,5 triệu đồng nếu 2 ngày lấy. “Khi làm nhanh chỗ chúng em, anh chị sẽ không phải lấy số xếp hàng đâu”, Ngọc Anh khẳng định.

Căn cứ quy định tại các Điều 15, 16 Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, người làm hộ chiếu phổ thông cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau: + Đối với người chưa đủ 14 tuổi: Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh; + Người đã được cấp hộ chiếu: Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất; Nếu hộ chiếu bị mất phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền; + Trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất: Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; - Người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi: Bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp. Về chi phí làm hộ chiếu: Cấp mới hộ chiếu: 200.000 đồng/lần Cấp lại hộ chiếu do bị hỏng hoặc bị mất: 400.000 đồng/lần Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự: 100.000 đồng/lần

(còn nữa)