Cô giáo mầm non trình diễn vũ điệu trên sân khấu, phụ huynh tranh cãi: Tuyệt đối không cho bố đón con!

Mới đây, một đoạn video gây náo động trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong video, một giáo viên mẫu giáo mặc váy ngắn, trình diễn điệu nhảy và thường xuyên có những động tác gợi cảm khiến cư dân mạng bàn tán và chỉ trích gay gắt.

Họ cho rằng, hành động như vậy không phù hợp với môi trường giáo dục mầm non và thiếu tôn trọng cả cha mẹ học sinh. Đồng thời, màn trình diễn sẽ có tác động tiêu cực đến giá trị và hình mẫu hành vi của trẻ em. Số khác lại khẳng định ăn mặc ra sao là quyền tự do cá nhân, không nên quá khắt khe.

Một người để lại bình luận: "Đúng là quyền tự do ăn mặc nhưng không đúng lúc đúng chỗ thành ra thiếu lịch sự. Thường các trường mầm non đều có quy định về đồng phục giáo viên và học sinh. Không ủng hộ việc ăn mặc như vậy trước mặt học sinh, dù có là biểu diễn đi nữa. Ăn mặc là tự do nhưng phải tùy hoàn cảnh nhất là môi trường giáo dục cần sự chỉn chu, nghiêm túc".

Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà quan trọng hơn là nuôi dưỡng những giá trị lành mạnh và hình mẫu hành vi ở trẻ. Giáo viên mẫu giáo phải cư xử phù hợp với đạo đức nghề nghiệp và tiêu chuẩn nghề nghiệp, đồng thời quan tâm đến sự phát triển tâm lý và sức khỏe của trẻ. Không chỉ cần có tình yêu thương các em, kiến thức các giáo viên còn cần chỉn chu về hình ảnh do đó việc ăn mặc lòe loẹt hay quá gợi cảm khó lòng được chấp nhận.

Nhiều người cho rằng, các cơ sở giáo dục cần quan tâm nhiều hơn đến việc đào tạo và nâng cao chất lượng giáo viên,chuẩn hóa năng lực và hành vi giảng dạy của họ. Đồng thời, các nhà trường, cơ sở giáo dục cũng cần thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ để đảm bảo giáo viên tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong ứng xử nghề nghiệp.