Cô giáo gửi nhầm ảnh vào group chat cha mẹ học sinh, phụ huynh xem xong đùng đùng đòi xin nghỉ học cho con

Group chat phụ huynh là "cầu nối" liên lạc giữa giáo viên và phụ huynh. Nhờ sự tồn tại của group này mà phụ huynh có thể nắm bắt được tình hình của con em mình ở trường thông qua thông tin giáo viên gửi về, đồng thời có thể kịp thời quan tâm đến con em mình. Tuy nhiên, một số giáo viên cần phải phụ trách nhiều lớp và nằm trong nhiều group chat khác nhau, điều này không thể tránh khỏi sự cố nhắn nhầm nội dung trong group này vào group khác.

Một số nhầm lẫn có thể được coi là vô tình và không gây ảnh hưởng gì nhưng cũng có những nhầm lẫn sẽ khiến cha mẹ mất niềm tin vào trường học và giáo viên, thậm chí đưa ra quyết định cho con nghỉ học. Cô giáo Triệu - một giáo viên mầm non tại Trung Quốc đã gần như tự hủy hoại sự nghiệp của mình vì phạm phải sai lầm như vậy.

Cô Triệu suýt phải trả giá vì gửi nhầm ảnh vào group chat phụ huynh

Theo đó, trong lớp cô Triệu dạy có một bé trai tên Hạo Hạo. Do mấy ngày rồi thời tiết thay đổi, Hạo Hạo bị ốm nhẹ. Vì vậy, mẹ của Hạo Hạo đã nhờ cô Triệu để ý đến con trai mình nhiều hơn. Để phụ huynh của Hạo Hạo an tâm, cô Triệu hứa cứ cách 2 tiếng đồng hồ sẽ chụp ảnh Hạo Hạo để cập nhật tình hình.



Trưa hôm đó, cô chụp ảnh Hạo Hạo đang đi vệ sinh và gửi cho mẹ bé rồi đi nghỉ trưa. Đến khi tỉnh dậy, cô giật mình khi phát hiện hộp tin nhắn của mình đã hiện "99+" thông báo. Cô vội vàng mở ra xem và suýt ngất xỉu bởi thay vì gửi ảnh cho một mình mẹ của Hạo Hạo, cô lại gửi nhầm vào group chung của các phụ huynh. Các phụ huynh tỏ ra vô cùng bức xúc, ai nấy đều liên tục tag tài khoản cô Triệu vào và đòi lời giải thích.

Hóa ra, nhà vệ sinh mà Hạo Hạo đã sử dụng trong ảnh không ngăn riêng ra làm nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ như thông thường. Các phụ huynh ai nấy đều có lý lẽ riêng nhưng đều cho rằng nhà vệ sinh như vậy là không thể chấp nhận được.

Trong bức ảnh, các bé trai và bé gái sử dụng chung nhà vệ sinh

Bà nội của Nghiên Nghiên: Năm nào phụ huynh chúng tôi cũng đóng nhiều tiền như thế cho trường mà trường không xây nổi nhà vệ sinh riêng à? Dù là trẻ mẫu giáo thì đi vệ sinh cũng phải tách ra chứ. Chẳng lẽ lúc tắm mấy người cũng không chia ra nam nữ riêng à?



Bố của Thiên Thiên: Thời đại nào rồi mà còn dùng nhà vệ sinh chung như thế?

Mẹ của Tử Hàm: Con gái tôi còn nhỏ như vậy, nhỡ nó bị ám ảnh tâm lý thì sao? Nhận thức giới tính phải được hình thành từ khi còn nhỏ. Đây là cách trường mẫu giáo dạy dỗ trẻ à? Tôi sẽ làm thủ tục cho con tôi nghỉ học ngay ngày mai! Tôi phải đổi một trường mẫu giáo khác có trách nhiệm hơn!

Bà của Chân Chân: Mà nhà vệ sinh này trông cũng không được sạch sẽ. Ngay cả khi mấy người không tách riêng buồng thì cũng nên cải thiện lại vệ sinh đi. Chẳng trách cháu tôi hay ốm vặt thế, hóa ra do môi trường học không đảm bảo. Yêu cầu trường học cho chúng tôi một lời giải thích, nếu không thì trả tiền, để con cháu chúng tôi đổi trường.

Cô giáo Triệu rất sốc và nhanh chóng xin lỗi trong nhóm, nhưng các phụ huynh ngày càng tức giận. Những lời khiển trách, chỉ trích liên tục được gửi tới, số người dọa sẽ cho con em mình nghỉ học cũng nhiều lên. Sau cùng, nhà trường phải mở một cuộc họp, mời các bậc phụ huynh đến xin lỗi, hứa sẽ khắc phục những vấn đề liên quan thì sự việc mới dần lắng xuống.

Tại sao nhiều trường mẫu giáo không phân nhà vệ sinh nam nữ?

1. Thuận tiện cho giáo viên quản lý

Ở các trường mẫu giáo, một giáo viên thường phải phụ trách nhiều học sinh, thậm chí có trường hợp cả lớp chỉ có một giáo viên duy nhất, vì lý do an toàn cho trẻ và để giáo viên quản lý thuận tiện, một số trường mầm non chỉ bố trí một nhà vệ sinh để trẻ không chạy lung tung.

Tuy nhiên, nếu buộc phải thế thì công tác vệ sinh cần được đảm bảo, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả trường.

Chất lượng nhà vệ sinh trong trường học cần được đảm bảo

2. Sự phân biệt giới tính của trẻ không rõ ràng



Một số trẻ mới 2, 3 tuổi, trong ý thức chưa có khái niệm "trai" và "gái" rõ ràng nên không ít trường mầm non cân nhắc tiết kiệm chi phí, phù hợp với xu hướng phát triển của trẻ và không phân riêng nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ.

Tuy nhiên, dù vậy thì vẫn không nên để bé trai và bé gái sử dụng nhà vệ sinh cùng lúc mà nên cho xếp hàng, bé trai trước bé gái sau hoặc ngược lại, có thể thay đổi theo ngày hoặc theo khung giờ, như vậy sẽ có tác dụng tích cực.

Nhìn chung, nhận thức về giới tính của trẻ càng sớm được hình thành càng tốt và quyền riêng tư của trẻ cũng cần được bảo vệ để tránh những bi kịch sau này.

Nguồn: Sohu