Cô giáo bị học sinh xúc phạm: "Sau sự việc, tôi liên tục mất ngủ, phải uống thuốc để ổn định tinh thần"

Công an đến trường làm việc

Theo quan sát của PV, ngôi trường nằm ở thôn Đồng Mụng (xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang), được xây khang trang với hai dãy nhà hai tầng.

Trong ngày 6/12, lực lượng chức năng đã có mặt tại trường để xác minh làm rõ sự việc. Ngay từ đầu giờ chiều, công an huyện Sơn Dương lần lượt vào trường, các học sinh lớp 6, 7 có mặt trong vụ việc đều được phụ huynh đưa lên trường để làm việc với công an. Đến hơn 17 giờ, lực lượng công an vẫn tiếp tục tiến hành xác minh đối với một số em học sinh liên quan.

Trường THCS Văn Phú (xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang)

Suốt quãng thời gian làm việc, cánh cổng trường luôn có một bảo vệ túc trực đóng, mở khi học sinh, phụ huynh, thầy cô ra, vào. Người lạ tuyệt đối không được vào khuôn viên của trường.



Nữ giáo viên trong sự việc: "Đây không phải lần đầu tiên các học sinh có hành động khiêu khích, lời lẽ trêu tức tôi"

Trong buổi chiều cùng ngày, cô giáo Phan Thị H. (nữ giáo viên trong đoạn clip gây xôn xao) cũng có mặt tại trường. Tại đây, trong phần lớn thời gian làm việc, cô H. chỉ di chuyển ở một góc sân trường.

Khoảng 16h45, chúng tôi được trò chuyện với cô H. trong khoảng thời gian ngắn, ngăn cách bởi chiếc cổng sắt đang khóa của trường.

Chia sẻ với chúng tôi, cô H. cho biết bản thân cô đang cảm thấy rất buồn, sau khi sự việc xảy ra, cô liên tục mất ngủ, phải uống thuốc để ổn định tinh thần.

"Đây không phải lần đầu tiên các học sinh có hành động khiêu khích, lời lẽ trêu tức tôi. Những lần trước, tôi đều đã báo cáo với lãnh đạo nhà trường nhưng không được giải quyết. Ngày 29/11, sự việc xảy ra, tôi có hô lên cầu cứu, hô to đến mức ai cũng có thể nghe thấy, nhưng…", cô H. kể.

Cô giáo bị học sinh dồn vào góc tường, lăng mạ, hành hung

Lực lượng chức năng làm việc liên tục đến khoảng 18h tối 6/12

Chờ đến khoảng 18h cùng ngày, chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện với cô Phan Thị H. tại con ngõ nhỏ bên đường, khi cô di chuyển từ trường về nhà.



Nhắc lại sự việc xảy ra, cô giáo Phan Thị H. kể: "Ngày 29/11, vào tiết dạy môn Nghệ thuật tại lớp 7C, tôi nhắc nhở hai học sinh đang ngồi ghế đá vào lớp nhưng các em không nghe, thậm chí có nói lời lẽ ngỗ ngược. Một số học sinh khác còn chạy ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của giáo viên. Khi tôi viết trên bảng, một số học sinh xóa, không cho dạy. Khi đó tôi có nhắc nhở, học sinh liền bao vây giáo viên, có em vứt khăn lau bảng vào mặt tôi…".

Sau khi hết giờ, học sinh chốt cửa, nhốt cô H. trong lớp. Một nam sinh nhảy lên đạp vào bụng cô, một số em khác liên tiếp hành hung vào người. Phát hiện vụ việc, bảo vệ đến yêu cầu học sinh mở cửa, sau đó lớp giải tán.

"Đến hết tiết 4 cùng ngày, khi vừa dạy ở lớp 6A xong, các em lớp 7C lại kéo sang, chửi bới, xúc phạm, sau đó đóng cửa không cho tôi ra ngoài. Do dồn nén nên tôi đã có lời lẽ và phản ứng lại đối với các học sinh. Sau đó, một số học sinh lấy quả tạ cát trong ngăn bàn, lấy dép ném trúng đầu khiến tôi ngất đi", cô H nói.

Cũng theo cô H., sự việc học sinh xúc phạm cô đã xảy ra nhiều lần, nhà trường dù biết nhưng không có biện pháp xử lý, đến ngày 29/11, sự việc xảy ra đỉnh điểm nhất.

"Đây không phải lần đầu tiên các học sinh có hành động xúc phạm tôi như vậy. Những lần trước, tôi đều đã báo cáo với lãnh đạo nhà trường nhưng không được giải quyết ", cô H. nói.

Nữ giáo viên phản hồi về đoạn clip gây xôn xao với những lời lẽ không đúng chuẩn mực dành cho người đàn ông lớn tuổi

Để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi đến một quán bán hàng tạp hóa cạnh khu vực trường, người bán hàng cho biết đã ở đây lâu năm, sự việc vừa qua cũng được nghe các học sinh kể lại.

"Học sinh trong trường thường xuyên trêu cô, nguyên nhân do một đoạn clip về đời tư của cô giáo được phát tán trên MXH. Trước đó, các học sinh chỉ thì thầm trêu sau lưng, rồi dần dần trêu thẳng trước mặt cô. Đồng thời, tính tình của cô giáo cũng khiến nhiều học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp cảm thấy khó chịu. Có thể, do cô H. ức chế vì các vấn đề đời sống, rồi đi làm không được mọi người đồng cảm, các học sinh trêu đùa dẫn đến cô có nhiều hành vi, cách cư xử chưa chuẩn mực", người bán hàng cho biết.

Người bán hàng gần khu vực cổng trường kể lại sự việc

Cũng tại đây, người phụ nữ cho chúng tôi xem đoạn clip lùm xùm trước đó, được cho là ghi lại cảnh cô H. to tiếng với một người đàn ông đã có tuổi, đoạn clip được đăng tải trên nhiều hội nhóm.

Với mong muốn hiểu rõ vấn đề, chúng tôi tìm đến nơi cô H. đang sinh sống. Quãng đường di chuyển từ trường THCS Văn Phú đến nhà cô khoảng hơn 10 km, con đường nhiều đoạn vẫn là đường đất, có phần khó đi.

Nơi cô H. đang sinh sống

Đến nơi, chúng tôi gặp những người hàng xóm, nhiều người cho biết cô H. có phần thẳng tính, đã nhiều lần nặng lời và không được lòng mọi người tại đây.



"Cô H. là cô giáo nhưng không được lòng mọi người bởi nhiều lần cô có những lời lẽ không đúng. Về clip ngày 29/11 đăng tải, chúng tôi cũng không ngạc nhiên, trước đó nhiều lần cô H. cũng đã tâm sự về việc các học sinh thường xuyên xúc phạm, có hành động quá đáng đối với cô. Vấn đề các học sinh có hành vi như vậy có thể xuất phát cũng từ tính cách và lùm xùm đời tư của cô H.", những người hàng xóm cho biết.

Cũng liên quan đến vấn đề đời tư trên, khi được đặt câu hỏi, cô H. cho biết: "Vấn đề đời tư là đời tư, còn đây là vấn đề dạy học, các học sinh đối xử với tôi như vậy, tôi thấy rất tủi thân".

Trước những chia sẻ từ cô H., chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Duy Sáng - Hiệu trưởng trường THCS Văn Phú - để nghe thông tin phản hồi từ nhà trường. Tuy nhiên, số máy của ông Sáng liên tục bận, khi chúng tôi có mặt tại cổng trường trong suốt thời gian làm việc, bảo vệ của nhà trường một mực báo "Hiệu trưởng bận, không biết đang ở đâu".

Liên quan đến sự việc trên, ông Phạm Duy Sáng, Hiệu trưởng THCS Văn Phú, huyện Sơn Dương, bị đình chỉ chức vụ và công tác 15 ngày. Quyết định do Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương - ông Giang Tuấn Anh - ký hôm ngay 6/12. Hiệu trưởng Phạm Duy Sáng bị đình chỉ để "phục vụ xác minh, làm rõ sự việc liên quan tới công tác quản lý giáo viên của nhà trường", thời gian tính từ ngày 7/12.