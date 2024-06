Có gì trong thanh collagen uống đến từ Sappe?

Bí kíp của các mỹ nhân "vạn người mê" chính là các thực phẩm bổ sung chứa các dưỡng chất chăm sóc da từ sâu bên trong khiến việc bảo vệ da hàng ngày của chúng ta trở nên hiệu quả hơn. Cùng tìm hiểu xem Collagen có "sức mạnh" như thế nào hỗ trợ làn da của chị em Thái nhé".

Mùa hè là thời điểm mà hội chị em lo sợ nhất vì sẽ khiến da trở nên sạm đen hoặc cháy nắng. Các chị em Thái sẽ có xu hướng đi tìm giải pháp tránh khỏi những tác nhân gây sạm da với các loại kem chống nắng và dưỡng trắng da. Nhưng thị trường làm đẹp không chỉ dừng lại ở đó. Hiện nay, các tín đồ yêu cái đẹp sẽ rất dễ dàng khám phá ra những cách thức đơn giản và hiệu quả hơn nhiều. Và giải pháp chăm sóc kĩ càng từ bên trong đang được săn đón rất đông đảo.

Một loại sản phẩm dần trở thành "cơn sốt" khiến giới trẻ từ Á sang Âu "săn lùng" - thực phẩm bổ sung dạng thanh uống trực tiếp, nhỏ gọn và tiện lợi, có thể mang theo và sử dụng ngay ở khắp nơi trong mọi hoạt động, môi trường. Mỗi thanh uống sẽ có chứa các dưỡng chất khác nhau với những công dụng khác nhau tùy theo mục đích sử dụng của chị em.

Collagen là loại dưỡng chất được chị em quan tâm hơn cả nhờ khả năng chống lão hóa cũng như dưỡng ẩm cho da. Collagen là một loại protein thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da, sụn khớp, xương và các mô liên kết khác trong cơ thể. Theo thời gian, lượng collagen trong cơ thể sẽ dần suy giảm, dẫn đến tình trạng da lão hóa, nếp nhăn, chảy xệ. Để góp phần hạn chế quá trình lão hóa đó, việc bổ sung collagen là một trong những việc cần thiết của hội chị em, nên được bắt đầu từ những năm 23 tuổi. Theo các chuyên gia, collagen uống có thể mang lại lợi ích tuyệt vời cho da và sức khỏe, nhưng hiệu quả sẽ không phải là tuyệt đối. Việc sử dụng collagen cần kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt khoa học và bảo vệ da khỏi tác hại của các yếu tố bên ngoài để đạt hiệu quả tốt nhất.

Thị trường collagen đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu, dự kiến thị trường collagen sẽ tăng trưởng 8,2% trong giai đoạn từ 2022 đến 2030. Nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm làm đẹp và chống lão hóa. Lý do vì tỷ lệ dân số già hóa ngày càng cao; thu nhập khả dụng của người dân ngày càng tăng; nhận thức ngày càng cao về lợi ích của collagen đối với sức khỏe và sắc đẹp; và ảnh hưởng của người nổi tiếng và KOLs trên mạng xã hội chính là những nhân tố chính thúc đẩy sự phát triển của thị trường collagen tại Thái Lan.

Xu hướng thị trường collagen ở Thái cũng rất đa dạng. Bên cạnh dạng bột truyền thống, collagen uống còn có dạng viên, kẹo dẻo, nước uống,...Bên cạnh đó, sử dụng collagen kết hợp với các thành phần khác như vitamin C, HA, peptides,... cũng được nhiều chị em tìm hiểu và sử dụng. Họ ưu tiên sử dụng những loại collagen có nguồn gốc từ thiên nhiên và hữu cơ và đặc biệt các sản phẩm collagen được cá nhân hóa theo nhu cầu.

Nhắc đến chống nắng chắc hẳn vitamin C là ứng cử viên sáng giá, nổi bật giữa một dàn vitamin khác nhau. Vitamin C có tác dụng tăng cường và duy trì sức khỏe của toàn bộ cơ thể, như da, xương, sụn, cơ, bảo vệ các tế bào khỏi các tác nhân từ cả bên trong và bên ngoài. Việc sử dụng vitamin C với liều lượng khác nhau sẽ cho tác dụng khác nhau tùy vào cơ địa của mỗi người, tuy nhiên tác dụng giúp cơ thể khỏe mạnh tăng sức đề kháng là chắc chắn trên mọi lứa tuổi và giới tính.

Ngày nay, trên thị trường đang có đa dạng loại sản phẩm thanh uống collagen, để lựa chọn được một sản phẩm phù hợp với bản thân cũng khiến chị em phải băn khoăn. Các người đẹp hãy thử tham khảo một số tiêu chí dưới đây để lựa chọn ra loại thanh uống collagen phù hợp với mình nhé:

Đầu tiền cần quan tâm đến thành phần, ưu tiên lựa chọn sản phẩm có thành phần collagen thủy phân, vitamin C, vitamin E, kẽm, biotin với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, từ những thương hiệu uy tín. Hãy lựa chọn sản phẩm dựa trên đánh giá của người tiêu dùng để có thêm thông tin về sản phẩm. Quan trọng hơn hết hãy lựa chọn sản phẩm có giá cả phù hợp với khả năng tài chính của bản thân.

Để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp của chị em chúng mình, Sappe - công ty nước giải khát hàng đầu Thái Lan đã cho ra đời sản phẩm Sappe Beauti Stix với châm ngôn "Sản phẩm luôn on-trend, dễ uống, thơm ngon, giá cả hợp lý, dễ hấp thụ". Thanh uống Sappe Collagen là một trong những dạng thực phẩm chức năng collagen phổ biến nhất hiện nay, được sản xuất từ collagen thủy phân cao cấp, kết hợp với các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho da và sức khỏe với nhiều hương vị trái cây thơm ngon, chua chua ngọt ngọt dễ uống. Collagen trong thanh uống đã được thủy phân thành các phân tử nhỏ, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu.

Thực phẩm bổ sung - Thanh uống cô đặc với Collagen 2000mg, Vitamin C, chiết xuất trái cơm cháy vè kẽm Sappe Beauti Shot Stix có 3 loại phù hợp cho từng nhu cầu và sở thích người tiêu dùng:

Thanh dưỡng chất Colla-C chứa collagen cô đặc 2000mg, kết hợp với L-Glutathione: Mùi thơm nhẹ, vị chua ngọt dễ uống. Gói 10ml "nhỏ nhưng lại có võ" chứa đến 2000mg collagen thủy phân ngăn ngừa lão hóa, và L-Glutathione và Vitamin C là hai vũ khí "xịn sò" hỗ trợ bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cho cơ thể, giúp cơ thể có đầy đủ năng lượng để tận hưởng trọn vẹn ngày mới.

Thanh bột Collagen 2000mg với vitamin C vị dâu tây Sappe Beauti Powder Stix 5g: Thanh bột hòa tan vị dâu, chứa collagen thủy phân 2000mg hạn chế lão hóa, kết hợp vitamin C 100%, dễ dàng hòa tan với nước hoặc những loại đồ uống yêu thích mỗi ngày.

Thanh dưỡng chất Immu-C chứa vitamin C cô đặc 120mg, kẽm, được chiết xuất từ trái Elderberry tự nhiên, hương thơm dịu nhẹ tươi mới, đặc biệt không chứa calo, phù hợp với chị em đang ăn kiêng và ăn chay. Đây chính là bộ đôi bảo vệ da và tăng sức đề kháng, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh mỗi ngày.

Thanh uống collagen của nhà Sappe chính là một tuyệt tác chăm sóc yêu thương làn da từ những tinh chất trái cây tự nhiên. Hãy trải nghiệm sản phẩm ngay hôm nay để trở thành người đẹp "vô cùng tận" nhé!

SAPPE là tập đoàn dẫn đầu Thái Lan về phát triển và tiên phong trong lĩnh vực đồ uống, thức uống chức năng, với phương châm "Cải thiện đời sống của mọi người thông qua tinh thần phát triển đổi mới của chúng tôi", SAPPE đã và đang thực hiện tốt mục tiêu thông qua việc phát triển 12 thương hiệu với 5 ngành hàng khác nhau, nổi bật là thương hiệu MOGU MOGU đang vô cùng hot với giới trẻ trên khắp thế giới. IPP Group tự hào là nhà phân phối trực tiếp các sản phẩm của Sappe tại Việt Nam với sứ mệnh mang những sản phẩm chất lượng cao đến với người tiêu dùng Việt nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày.

Thương nhân nhập khẩu và phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN IPP GROUP

Hotline: 0898 448 579

Địa chỉ: 299/12 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh