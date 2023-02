Có gì trong "món ngon" đang được các mẹ rỉ tai nhau thử ngay cho bé giai đoạn khởi đầu ăn dặm

Giai đoạn đầu chuyển tiếp sang ăn dặm là giai đoạn vô cùng quan trọng, do đó trên các hội nhóm chủ đề này luôn được chú ý hơn cả. Việc cho con ăn gì đầu tiên, ăn như thế nào luôn làm các mẹ phải băn khoăn.



Với kết cấu nhuyễn mịn, bột ăn dặm chính là khởi đầu an toàn cho hệ tiêu hoá còn non nớt của bé. Trước 6 tháng bé chủ yếu uống sữa, do đó để bé làm quen với một hành trình khám phá mới đòi hỏi các mẹ phải thật kĩ càng, chọn các thực phẩm nhuyễn, mịn như bột ăn dặm. Mẹ có thể cho bé bắt đầu với các loại bột ăn dặm vị ngọt dịu như sữa mẹ để bé làm quen, sau đó chuyển dần sang bột mặn, kết hợp với thịt, cá, rau, củ để đa dạng hương vị.

Và dạo quanh các hội nhóm ăn dặm tầm này, dễ thấy các mẹ bỉm đang "đổ xô" mua bột ăn dặm HiPP Organic (Hữu cơ) cho con với nhiều review vô cùng tích cực. Bột ăn dặm từ nhà HiPP được mẹ bỉm ưu ái khi sử dụng 100% nguyên liệu hữu cơ, không chất bảo quản, không hoóc-môn tăng trưởng, giúp mẹ an tâm tuyệt đối khi cho bé sử dụng. Ngoài ra, sản phẩm với thiết kế tiện lợi giúp mẹ linh hoạt mang theo mỗi khi bé ra ngoài. Theo chia sẻ của nhiều người dùng, trong bột ăn dặm HiPP Organic cũng đã được cân bằng các thành phần vi chất theo chuẩn khoa học, do đó, các mẹ không cần nhiều thời gian cân đo đong đếm và lo lắng con bị thiếu hụt chất dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn.

Tất nhiên cái tên HiPP cũng là 1 trong những lý do quan trọng khiến các mẹ đua nhau "chốt đơn". Bởi HiPP là thương hiệu số 1 Thế Giới về thực phẩm Organic (Hữu cơ) dành cho trẻ em, nguyên liệu nổi tiếng sở hữu chất lượng nghiêm ngặt và khắt khe, vượt trên cả chuẩn Organic của Liên minh Châu Âu.

Ngoài ra theo Webuy tìm hiểu, gia đình sản phẩm bột ăn dặm của HiPP có tổng cộng tới 17 hương vị thơm ngon khác nhau, có thể linh hoạt chế biến thành cả bột ngọt lẫn bột mặn đáp ứng đa dạng khẩu vị của các bé. Vừa tiện cho mẹ mà vừa lợi cho bé, còn gì tuyệt hơn!

Có thể thấy chỉ trong 1 sản phẩm ăn dặm mà tích hợp quá nhiều ưu điểm, không mua thử về review thì quá uổng đúng không các mẹ. Giờ thì hãy cùng Webuy trải nghiệm từ A-Z "món ngon thần thánh" cho bé này nhé!

Cho mẹ bỉm nào chưa biết thì 17 hương vị của bột ăn dặm HiPP Organic được chia làm 2 dòng: Dòng có chứa sữa (bao bì xanh dương, cam) và không chứa sữa (bao bì xanh lá). Bọn mình đã mua thử bột ăn dặm Ngũ cốc tổng hợp đại diện cho dòng không chứa sữa, vì dòng này có thể tùy ý chế biến thành bột ngọt hoặc bột mặn rất tiện lợi. Lưu ý nhỏ, đây là sản phẩm dành cho bé từ 6 tháng tuổi mẹ nhé.

Bột ăn dặm Ngũ cốc tổng hợp HiPP Organic: Thiết kế bao bì thông minh, bảng thành phần điểm 10 về chất lượng Organic

Phải công nhận nhà HiPP thiết kế bao bì không chỉ đẹp mắt mà còn rất tiện lợi cho người dùng. Sản phẩm này có bao bì xanh lá, giúp mẹ dễ nhận biết sản phẩm thuộc nhóm bột ăn dặm không chứa sữa. Bên trong là thiết kế đóng gói thông minh, vừa dễ bảo quản lại rất tiện để mang theo khi ra ngoài như đi du lịch, dã ngoại…

Trên bao bì thì đã ghi đầy đủ mọi thông tin cần thiết cho các mẹ tiện tra cứu. Bọn mình đọc qua thì thấy thành phần sản phẩm cực kỳ an toàn và giàu dinh dưỡng. Bột ăn dặm này được làm từ 100% ngũ cốc nguyên chất, bao gồm bột yến mạch, bột lúa mỳ, bột lúa mạch, bột lúa mỳ spenta, lúa mạch đen, lúa mỳ semolina, ngoài ra còn có thêm Vitamin B1. Đọc bảng thành phần là hội mẹ bỉm thông thái sẽ biết ngay là bé sẽ được cung cấp tinh bột, năng lượng, đồng thời bổ sung chất xơ giúp dễ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón.

Ngoài ra, bọn mình còn đánh giá cao bảng thành phần khi sử dụng 100% nguyên liệu Organic rất có lợi cho thể trạng của bé, hương thơm tự nhiên, không chứa đường tinh luyện, phẩm màu, chất bảo quản… Các mẹ bỉm có thể yên tâm tuyệt đối khi cho bé sử dụng nhé.

"Săm soi" phần bao bì vậy là xong rồi, giờ thì cùng bọn mình chế biến và trải nghiệm hương vị thực tế nhé.

Linh hoạt chế biến thành bột mặn/bột ngọt, hương vị thơm ngon rất dễ ăn

Vừa mở gói ra, bọn mình đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng đặc trưng của ngũ cốc, chắc chắn sẽ kích thích vị giác của các bé lắm đây, bọn mình là người lớn mà còn thấy mê.

Và như bọn mình đã nói ở trên, một trong những điểm cộng lớn nhất ở sản phẩm này là không chứa sữa, dễ dàng linh hoạt chế biến thành bột mặn hay bột ngọt tuỳ thích. Đây là ưu điểm mà bọn mình đánh giá rất cao vì phù hợp với mọi kiểu ăn dặm, kể cả ăn dặm kiểu Nhật. Ví dụ, mẹ có thể lấy sản phẩm bột gạo nhũ nhi (cũng thuộc loại không chứa sữa) để thay thế cho cháo rây trong ăn dặm kiểu Nhật.

Ngoài ra, mẹ có thể pha bột ngọt bằng cách kết hợp cùng sữa công thức, sữa mẹ, nước ép trái cây, hoa quả nghiền. Hoặc chế biến thành bữa bột mặn đẩy đủ dưỡng chất bằng cách bổ sung thêm thịt, cá, rau, củ. Ăn mãi một món thì rất dễ nhanh ngán, mẹ biến hóa thực đơn ăn dặm linh hoạt thế này sẽ giúp bé ăn uống hào hứng hơn nhiều đấy.

Quay trở lại với phần "test" chế biến và trải nghiệm hương vị, bọn mình đánh giá đây là sản phẩm có cách chế biến cực kỳ đơn giản, mẹ bỉm nào không rành nấu nướng hoặc bận rộn, không có nhiều thời gian vào bếp đều có thể làm được.

Các mẹ chỉ cần thêm nước đun sôi để nguội rồi khuấy đều là thành bột mặn. Trong bột đã được cân bằng các thành phần vi chất theo chuẩn khoa học, nên mẹ không cần mất công cân đo đong đếm và lo con bị thiếu hụt dinh dưỡng. Tiện lợi vô cùng các mẹ ạ!

Bột sau khi chế thêm nước sôi thì tan khá nhanh, khuấy nhẹ là bắt đầu nở. Thành phẩm nhuyễn mịn nhưng không quá mịn như kiểu cháo xay. Độ đặc của bột các mẹ có thể tự điều chỉnh bằng cách điều chỉnh lượng nước cho vào. Sau khi chế biến thì bột vẫn giữ được mùi ngũ cốc thơm nhẹ, rất kích thích vị giác.

Bọn mình ăn thử thì thấy bột có vị bùi, không ngọt hay mặn nên rất dễ ăn, và tính ra với hương vị này thì rất dễ làm "nền" và giữ được hương vị đặc trưng khi kết hợp cùng thịt cá, rau củ để làm bột mặn, hoặc khi kết hợp với sữa, nước ép trái cây để làm thành bột ngọt. Thế này bé ăn nhiều, ăn lâu dài cũng không lo bị ngán.

Kết:

Phải công nhận là nấu đồ ăn dặm cho con với sản phẩm nhà HiPP vừa nhàn lại vừa hiệu quả các mẹ ạ. Dinh dưỡng đầy đủ, hương vị thơm ngon lại dễ biến hóa mặn - ngọt tùy ý mà chẳng tốn nhiều công sức. Ngoài ra, mẹ có thể tham khảo thêm các vị bột không sữa khác như ngũ cốc bắp non, gạo nhũ nhi để "đổi gió" cho bé. Ngoài dòng bột không chứa sữa thì dòng bột có chứa sữa của HiPP (bao bì xanh dương, cam) cũng rất dễ chế biến các mẹ nha! Riêng dòng có chứa sữa thì ba mẹ chỉ cần pha với nước ấm rồi khuấy đều là có ngay bữa bột ngọt nhanh gọn cho bé. Trợ thủ đa năng, tiện lợi, an toàn và đáp ứng được mọi kiểu ăn dặm của bé là đây chứ đâu.

Mẹ bỉm nào muốn mua thử cho bé có thể tới các cửa hàng tạp hoá truyền thống, hệ thống cửa hàng mẹ và bé hoặc đặt mua online trên gian hàng chính hãng của HiPP tại các trang thương mại điện tử các mẹ nhé!

*Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

**Sản phẩm này là thức ăn cần bổ sung và được ăn thêm cùng với sữa mẹ dùng cho trẻ trên 06 tháng tuổi.

Bột ăn dặm HiPP Organic được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Thương Mại Vạn An.

Địa chỉ: Khu B2, đường Công Nghiệp 4, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội.