Có gì trong chuyến phiêu lưu đầy cảm hứng của “Harold And The Purple Crayon”

Sự kết hợp của quý ông hài hước và đạo diễn của hàng loạt bom tấn hoạt hình

Cầm trịch vai trò đạo diễn của "Harold And The Purple Crayon", cái tên Carlos Saldanha không phải là cái tên xa lạ với giới mộ điệu điện ảnh. Vị đạo diễn từng hai lần nhận được đề cử Oscar 2003 và 2018 đã chứng tỏ tài năng kể chuyện, phong cách làm phim thú vị khi khai thác những hình ảnh trừu tượng để lồng ghép thông điệp sâu sắc về cuộc sống, kết tư duy sáng tạo độc đáo của mình qua các bom tấn hoạt hình như: "Ice Age", "Rio" hay "Ferdinand".

Đến với "Harold And The Purple Crayon", câu chuyện mà Carlos Saldanha chia sẻ rằng mình vẫn thường xuyên đọc cho các con nghe, vị đạo diễn 59 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo nên một chuyến phiêu lưu hấp dẫn, đầy cảm hứng khi tất cả những nhân vật như Harold (Zachary Levi), Moose (Lil Rel Howery) và Porcupine (Tanya Reynolds) từ những trang truyện từng là cuốn sách gối đầu của trẻ em toàn thế giới bước lên màn ảnh rộng.

Bên cạnh Carlos Saldanha, sự xuất hiện của quý ông Shazam - Zachary Levi cũng là điểm nhấn đáng kể cho chuyến phiêu lưu của Harold. Với khả năng biểu cảm linh hoạt, cách diễn hài hước cùng phong cách biểu đạt bằng hình thể sinh động từng tạo nên ấn tượng cho anh với vai Billy Batson, Zachary Levi chắc chắn là một đại diện đáng trông đợi khi hiện thực hóa cậu bé Harold đến từ những trang truyện.

"Harold là một người luôn tràn đầy niềm vui, cậu bé có sự phấn khích khi được đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của mình. Và Zachary cũng mang đến một nguồn năng lượng đáng yêu, vui tươi và lạc quan đó" - Tanya Reynolds, bạn diễn của Zachary Levi trong "Harold And The Purple Crayon" chia sẻ.

Phiên bản live-action nâng cấp so với nguyên tác

"Harold And The Purple Crayon" được thực hiện bởi họa sĩ Crockett Johnson và xuất bản vào năm 1955. Cuốn sách từng được dùng trong các giáo án nghệ thuật và giáo dục trẻ em. Đồng thời, thành công của cuốn sách tạo ra tiền đề cho sự xuất hiện của nhiều phiên bản chuyển thể, cũng như truyền cảm hứng cho không ít đạo diễn Hollywood. Và "Harold And The Purple Crayon" của đạo diễn Carlos Saldanha chính là phiên bản live-action đầu tiên.

Nhưng hành trình của Harold đã bắt đầu từ năm 1955, cách thời điểm hiện tại hơn 60 năm. Vậy làm sao để "Harold And The Purple Crayon" trở nên độc đáo, khác biệt và hợp thời đại mà không làm mất chất của tác phẩm gốc. Đây ắt hẳn là điều mà hầu hết các fan điện ảnh vô cùng tò mò.

Theo nguyên tác, "Harold And The Purple Crayon" kể về một đứa trẻ 4 tuổi hiếu kỳ, dùng cây bút sáp màu tím để vẽ ra mọi thứ trong trí tưởng tượng của mình. Với cây bút sáp ma thuật, Harold đã tự tạo nên một chuyến phiêu lưu kỳ diệu, táo bạo đến khi thấm mệt thì mới quay về giường ngủ. Tất nhiên, cuốn sách đó là câu chuyện kinh điển. Nhà sản xuất John Davis cho biết: "Cuốn sách trải dài qua nhiều thế hệ. Đây là một câu chuyện rõ ràng đã vượt qua thử thách của thời gian".

Nhưng sự xuất hiện Zachary Levi đã tạo nên một bước ngoặc, kịch bản đã tạo ra một bước ngoặt bất ngờ cho câu chuyện đó. "Tôi thích câu chuyện này nhưng tôi muốn đưa nó đi xa hơn. Trong truyện, Harold luôn được che chở nhưng khi bước vào thế giới thực, cậu ấy phải đối mặt với những thứ khác hẳn trí tưởng tượng của mình. Từ đó, Harold bộc lộ những cảm xúc mới, bùng nổ, vui mừng hay buồn bã để giúp nhân vật trở nên chân thật, có sức sống và gần gũi trong khi vẫn giữ được sự ngây thơ, lạc quan vốn có" - đạo diễn Carlos bày tỏ. Chính việc biến Harold từ một cậu bé sang hình tượng thanh niên là bước nâng cấp đáng giá.

Zachary Levi cho rằng: "Đây là bộ phim của sự sáng tạo. Sức mạnh của trí tưởng tượng cũng là một phần không thể thiếu của bộ phim cũng như của cuốn sách". Nhà sản xuất Davis đồng tình: "Bằng việc chọn hình ảnh của những người trưởng thành, thay vì một cậu bé, Harold và những người bạn của cậu đã biến đổi từ những nhân vật trên trang giấy thành những nhà thám hiểm thực thụ trên hành trình khám phá bản thân".