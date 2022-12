Có gì ở chiến dịch âm nhạc tương tác được lòng giới trẻ của Amanotes?

Nếu là fan của những trò chơi âm nhạc trên điện thoại như Tiles Hop hay Magic Tiles 3 hẳn bạn đã quá quen thuộc với cái tên Amanotes - công ty công nghệ âm nhạc do hai nhà sáng lập Võ Tuấn Bình và Nguyễn Tuấn Cường gây dựng từ năm 2014. Tính đến hiện tại, Amanotes đã phát triển được 8 năm và ngày càng khẳng định được vị thế hàng đầu khu vực và thế giới.



Để kỉ niệm sinh nhật lần thứ 8, Amanotes mang đến Musicalization Campaign - Chiến dịch âm nhạc tương tác tại các trường Đại học. Sự kiện được tổ chức xuất phát từ thông điệp: "Everyone Can Music": Bất kể bạn là ai, bạn làm công việc gì đều có thể tương tác với âm nhạc. Hơn nữa, đây cũng là dịp để trải nghiệm âm nhạc phong phú ngoài việc nghe nhạc hoặc chơi trò chơi âm nhạc đơn thuần. Đặc biệt, hòa cùng không khí lễ hội trong tháng 12, Amanotes mong muốn lan tỏa sự vui vẻ qua những trò chơi tương tác hiện đại để các bạn sinh viên "xoá tan" sự căng thẳng mùa thi cử.

Rất nhiều bạn trẻ hào hứng check-in và tham gia trải nghiệm tại sự kiện của Amanotes

Ghé thăm Amanotes với chiếc booth màu tím nổi bật đặt tại trường UIT, ký túc xá khu A và khu B, các bạn trẻ sẽ được trải nghiệm trực tiếp các trò chơi thực tế Tiles Hop hay Magic Tiles 3. Amanotes đã chuẩn bị những thiết bị vừa đã mắt, vừa đã tai với màn hình cảm ứng siêu nhạy, âm thanh chất lượng để người chơi có thể "lướt sóng" cùng âm nhạc. Ngoài ra, nhiều món quà như sổ tay, áo, mũ siêu cool cũng đã chờ sẵn những chủ nhân may mắn đến rinh về. Tham gia tại sự kiện của Amanotes, các bạn sinh viên còn được "quẩy" hết mình với những tiết mục nhảy toàn các bài hot hit của CLB Văn nghệ xung kích kèm các minigame hấp dẫn.

Tham gia vào sự kiện, các bạn sinh viên không giấu được sự hào hứng khi vừa được vui chơi giải trí, vừa có quà mang về. Bạn Chí - sinh viên năm 3 khoa Mạng máy tính và truyền thông trường ĐH Công nghệ thông tin - Đại học Quốc Gia TP.HCM cho biết anh là fan cứng của Tiles Hop và Magic Tiles 3 trên điện thoại. Tuy nhiên khi được trải nghiệm trực tiếp tại booth của Amanotes hôm nay, Chí cảm thấy có nhiều khác biệt thú vị hơn.

Sức hấp dẫn của những trò chơi tương tác khiến ai đi ngang qua cũng phải dừng chân để trải nghiệm

Các hoạt động bên lề như minigame, các tiết mục nhảy khuấy động bầu không khí, mang âm nhạc đến với mọi người

Bạn Chí - sinh viên năm 3 hào hứng bày tỏ cảm xúc sau khi được trải nghiệm thực tế sản phẩm của Amanotes

"Chơi trên điện thoại mình chỉ tập trung dùng hai ngón cái thôi do màn hình nhỏ. Còn khi chơi thực tế mình phải dùng cả bàn tay linh hoạt để di chuyển trên màn hình lớn. Điều này mang đến trải nghiệm vô cùng thú vị với mình. Cộng thêm đó là âm nhạc xung quanh cực chất lượng với quy mô lớn nên khi chơi mình cảm thấy rất cuốn, không muốn kết thúc", Chí chia sẻ. Bản thân cũng là một sinh viên trường công nghệ lại có đam mê với game và âm nhạc, Chí cho biết thêm sau khi ra trường rất mong có thể apply về chung một nhà với Amanotes nếu có cơ hội.

Có thể nói qua những trải nghiệm mà Amanotes mang đến, các bạn sinh viên vừa được giải toả sau những ngày thi áp lực, vừa lan tỏa thông điệp với slogan "Everyone Can Music". Bởi thông thường khi nhắc đến âm nhạc, mọi người hầu hết chỉ dừng lại ở việc nghe. Hiểu điều này, Amanotes muốn thay đổi với suy nghĩ mới mẻ hơn, mỗi cá nhân đều có thể tương tác với âm nhạc. Có thể nhảy, có thể hát hoặc thậm chí là tạo ra những bản nhạc của riêng mình. Giống như cái tên của Amanotes - sự kết hợp của chữ amateur" (nghiệp dư) và "notes" (nốt nhạc), bất cứ ai cũng có thể chơi nhạc và tận hưởng những trải nghiệm thú vị cùng âm nhạc.

"Everyone Can Music" - Bất kỳ ai cũng có thể tương tác với âm nhạc là thông điệp mà Amanotes muốn lan toả nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 8

Nguyễn Hữu Thoại, Sinh viên năm cuối trường Đại học Bách Khoa, ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Tham dự sự kiện lần này, mình rất bất ngờ khi trải nghiệm các ứng dụng trò chơi nhưng càng bất ngờ hơn khi tìm hiểu thêm mới biết về những hệ sinh thái mà Amanotes đang phát triển để mọi người có thể tiếp cận âm nhạc nhiều hơn. Được biết Amanotes còn có dự tính cho những ứng dụng chuẩn chỉnh hơn về trải nghiệm tương tác như mô phỏng chơi nhạc cụ hay nền tảng "đầy ắp" game của công ty trong chỉ 1 ứng dụng. Điều thú vị này làm mình rất mong đợi!".

Có thể nói, những trải nghiệm thực tế của các bạn trẻ cũng chính là điều mà đội ngũ Amanotes đang hướng tới và mong muốn lan tỏa đến người dùng. Amanotes đang từng bước khai phá thị trường tương tác âm nhạc, đúng như định nghĩa của Bill Võ - CEO/Co-founder Amanotes: "Âm nhạc là động từ, không phải chỉ là danh từ".