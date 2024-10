Có gì nổi bật trong sản phẩm làm đẹp da từ Nhật Bản TPBVSK Haruki Placenta Beauty Drink?

Tại sao lại là nhau thai ngựa nguyên chất?

Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu được đăng trên trang NCBI thuộc National Institutes of Health (NIH) đưa ra rằng, chiết xuất nhau thai ngựa có tác dụng làm giảm tổng hợp melanin và hàm lượng melanin trong da người và có thể được sử dụng như một chất bổ sung thực phẩm hiệu quả để duy trì chất lượng da người. [1]

Nhằm giữ được nhiều hoạt chất tốt nhất và phát huy tác dụng tối đa của nhau thai ngựa, các nghiên cứu của đại học Kyushu và đại học Kinki Nhật Bản đã nghiên cứu chiết xuất ra nhau thai ngựa nguyên chất nồng độ cao (Pure Placenta).

Pure Placenta được chiết xuất từ nhau thai của những con ngựa được nuôi thả tự nhiên tại vùng đồng bằng Aghentina đạt tiêu chuẩn xuất khẩu của EU. Nhau thai sau khi thu được sẽ đông lạnh cấp tốc, vận chuyển bằng hàng không về nhà máy tại Nhật để đưa vào nghiên cứu và sản xuất.

Mang tới một dòng Pure Placenta thế hệ mới đầy tiềm năng làm đẹp

Sau nhiều công cuộc nghiên cứu tại Nhật Bản, các nhà khoa học thuộc hai trường đại học Kyushu và Kinki đã áp dụng công nghệ Enzymatic Pure Extraction để cho ra Pure Placenta có độ tinh khiết nhất, độ đậm đặc tối đa nhưng dễ hấp thu do chiết xuất bằng công nghệ enzyme.

Thành phần nhau thai ngựa Pure Placenta thu được sau quá trình trên đạt tiêu chuẩn Clinic - tiêu chuẩn y tế có tính khoa học cao. Nhờ vậy, nhau thai ngựa nguyên chất sẽ có tính an toàn cao và mang đến tác dụng nhanh, hiệu quả vượt trội.

Pure Placenta còn có đặc tính khả dụng cao nhờ ứng dụng công nghệ enzyme tạo ra phân tử nhỏ cho cơ thể dễ hấp thu, mang lại hiệu quả nhanh hơn cho người sử dụng. Phương pháp chiết Pure Placenta có enzyme này còn có ưu điểm là giúp biến đổi và khử mùi tốt hơn mà không làm mất đi các thành phần hiệu quả có trong nhau thai.

Kết hợp cùng tiềm năng cải thiện nội tiết của Sâm Maca

Sâm Maca là một loại thảo dược của đất nước Peru vùng Nam Mỹ hay còn có tên khác là "Nhân sâm Peru" hay "Nhân sâm Inca". Sâm Maca thu hút được nhiều sự chú ý là nhờ khả năng hỗ trợ cải thiện nội tiết tố - Yếu đó đóng vai trò quan trọng đối với sắc đẹp và sức khỏe của phụ nữ.

Sự kết hợp giữa Pure Placenta cùng sâm Maca sẽ đem lại cho chị em phụ nữ một phương pháp làm đẹp toàn diện từ trong ra ngoài với tác dụng 2 trong 1: Làm sáng da, tăng cường độ ẩm và đàn hồi, giảm nếp nhăn lão hoá để duy trì một làn da hồng hào.

TPBVSK Haruki Placenta Beauty Drink là sản phẩm tiên phong sử dụng nhau thai ngựa Pure Placenta

TPBVSK Haruki Placenta Beauty Drink là sản phẩm tiên phong hội tụ đầy đủ tất cả những sự vượt trội của Pure Placenta từ ngựa. Công thức của TPBVSK Haruki Placenta Beauty Drink mang đến nhiều lợi ích hỗ trợ làm đẹp da cho phái đẹp.

Sự kết hợp giữa nhau thai ngựa nguyên chất cùng sâm Maca, chiết xuất hoa anh đào, nước ép kiwi, mật ong nguyên chất, sữa ong chúa và 121 thực vật lên men sẽ đem lại hiệu quả dưỡng da đẹp lên trông thấy.

TPBVSK Haruki Placenta Beauty Drink sẽ trở thành giải pháp toàn diện dành cho chị em U40 muốn hỗ trợ chống oxy hoá, hỗ trợ làm đẹp da dài lâu.

Hãy trải nghiệm và cảm nhận sự khác biệt vượt trội của TPBVSK Haruki Placenta, để mỗi ngày trôi qua, bạn luôn tỏa sáng với vẻ đẹp tự nhiên và tràn đầy sức sống như thuở xuân xanh.

Đơn vị chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm trên thị trường:

Công ty Cổ phần Mirai Care

Website: harukibeauty.vn

Địa chỉ: 170 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 18008144

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Tài liệu tham khảo:

[1] Effects of oral administration of equine placental extract supplement on the facial skin of healthy adult women - The National Center for Biotechnology Information (NCBI)

[2] PubMed "Maca (L. meyenii) for improving sexual function: a systematic review"