Cô gái từng tặng hoa Tổng thống Donald Trump 6 năm trước: Lấy chồng triệu phú, trở thành CEO

Cô gái tặng hoa cho Tổng thống Trump khiến nhiều người tìm danh tính

Tháng 11/2017, hình ảnh cô gái xinh đẹp, diện áo dài màu vàng nổi bật, tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đến Việt Nam dự APEC 2017 đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Hà My còn vinh dự là một trong những bạn trẻ được gặp, tặng hoa và gửi lời chào tới các nguyên thủ quốc gia trong sự kiện APEC 2017.

Profile của cô gái này nhanh chóng được tìm ra. Cô là Phạm Ngọc Hà My, sinh năm 1996, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao. Hà My sở hữu vóc dáng cao ráo, gương mặt xinh đẹp, ngũ quan hài hòa. Cô có thể sử dụng 4 ngoại ngữ là: tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn. Hà My từng công tác tại Vụ Báo chí của Bộ ngoại giao trước khi trở thành BTV của VTV.

Khoảnh khắc Hà My chờ tặng hoa cho Tổng thống Donal Trump 6 năm trước.

Nhan sắc, profile của Hà My gây ấn tượng với nhiều người.

Hà My từng ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 nhưng chỉ dừng chân ở top 15 dù được đánh giá là ứng viên sáng giá. Tháng 10/2019, cô giành giải cao nhất trong cuộc thi Hoa khôi Báo chí.

Xinh đẹp và có lối dẫn tự tin, thông minh, Hà My là một BTV chiếm được tình cảm của nhiều khán giả. Tuy nhiên, tháng 4/2022, sau khi nhận lời cầu hôn của triệu phú công nghệ Đinh Viết Hùng (Hùng Đinh) không lâu, Hà My đã thông báo nghỉ việc tại VTV. Sau đó, cô trở thành CEO một dự án startup của chồng.

Nói về Hà My và ông xã, cặp đôi được đánh giá là “gió tầng nào gặp mây tầng đó”. Doanh nhân Hùng Đinh sinh năm 1980, quê ở Nghệ An, Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương, là một triệu phú nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ.

Gia đình nhỏ của Hà My trong ngày đầy tháng con trai.

Cựu BTV VTV cùng ông xã đi ăn tối, kỷ niệm ngày yêu.

Gia đình nhỏ 3 người rất vui vẻ và hạnh phúc.

Hà My từng tâm sự, ấn tượng đầu tiên của cô khi gặp triệu phú Hùng Đinh là sự thân thiện dù anh là người tài năng và có thành tựu trong sự nghiệp. Cả hai đã có thời gian làm bạn rất lâu trước khi chính thức hẹn hò.

Giữa năm 2021, triệu phú Hùng Đinh cầu hôn Hà My trên máy bay và nhận được cái gật đầu của cô nàng. Chia sẻ với báo Tiền Phong, Hà My tiết lộ lý do đồng ý trở thành bạn đời của Hùng Đinh là bởi: “Với anh ấy, mình vừa có sự tôn trọng, nể phục nhưng cũng rất đồng điệu về tâm hồn. Chúng mình có thể nói chuyện với nhau cả ngày không biết chán. Đó là điều mình cảm thấy hài lòng và thích thú nhất”.

"Gái một con" được khen ngày càng trẻ trung, xinh đẹp.

Vợ chồng cô vừa có chuyến du lịch Trung Quốc.

Năm ngoái, cô vi vu ở Hàn Quốc.

Tháng 8/2022, Hà My sinh con trai đầu lòng. Em bé có nickname là Ken, cực kỳ giống bố.

Hà My kín tiếng, cô không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống trên trang cá nhân. Thỉnh thoảng, cô đăng ảnh của con trai, hay một vài khoảnh khắc lãng mạn kỷ niệm ngày yêu cùng ông xã. Hà My là người khá quảng giao. Cô thường đi chơi chung và khá thân thiết với những người bạn của chồng.

Dù đã kết hôn và làm mẹ, song cuộc sống của Hà My khá thảnh thơi. Cô vẫn có thời gian hẹn hò cùng bạn bè, trốn con đi đu idol với chồng hay vi vu du lịch khắp nơi. Gần đây nhất là vào đầu tháng 11, Hà My và triệu phú Hùng Đinh vừa có chuyến du lịch ở Trung Quốc.

Vợ chồng Hà My trốn con đi đu idol.

Triệu phú Hùng Đinh được khen ngày càng trẻ ra sau khi cưới vợ kém 16 tuổi.

“Gái một con trông mòn con mắt” là lời khen mà nhiều người dành cho Hà My. Cựu BTV VTV ngày càng trẻ trung. Cô dường như truyền những năng lượng tích cực này cho chồng khi gần đây không ít người nhận ra triệu phú Hùng Đinh trẻ hơn so với trước kia rất nhiều.

Hiện tại, nhiều người mong chờ đám cưới chính thức của Hà My và triệu phú Hùng Đinh. Trong một lần chia sẻ trong Vlog cá nhân, Hà My cho biết nếu tổ chức đám cưới, cô và chồng không tổ chức hoành tráng mà chỉ làm một lễ cưới nho nhỏ cùng những người thân yêu mà thôi.

