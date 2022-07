Cô gái trẻ chạy bộ đuổi theo 4 đối tượng cướp giật

Ngày 7/7, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh củng cố hồ sơ xử lý Lê Hoàng Lân, Nguyễn Thanh Nhật (cùng sinh năm 2005), Nguyễn Ninh Duy Bảo, Nguyễn Tuấn Khang (cùng sinh năm 2006) về hành vi “cướp giật tài sản”.



4 đối tượng trong nhóm cướp nhỏ tuổi.

Cả 4 đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ cướp giật trên địa bàn quận Bình Thạnh và các quận huyện lân cận. Gần đây nhất là vào chiều 4/7, nhóm 4 đối tượng phát hiện chị Đ.T.A.T (SN 2003, ngụ Bình Thạnh) đang đứng trên vỉa hè đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh sử dụng điện thoại nên áp sát ra tay giật.



Chị T vừa truy hô vừa chạy bộ đuổi theo. Lúc này tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Công an quận Bình Thạnh trên đường tuần tra, nhận được tin báo đã tổ chức truy xét và bắt được các đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận sau mỗi lần cướp giật được tài sản, các đối tượng đem đến tiệm điện thoại di động trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh do Lê Thanh Tấn (SN 1977) làm chủ bán chia nhau tiền tiêu xài. Công an quận Bình Thạnh đã đưa Tấn về trụ sở để làm rõ hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.