Cô gái tiết lộ về 12 tiếng trôi trên biển sau khi bị lật sup tại Phú Quý: Sóng đẩy đi xa, nôn ói liên tục

Liên quan đến vụ việc nhóm du khách gồm 6 người bị rơi xuống biển trong khi chèo sup tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), sáng nay (27/10), nữ du khách Nguyễn Ngọc Kim Thi (SN 2005, quê ở Lâm Đồng) đã được một người đánh cá phát hiện, cứu vào bờ.

Người cứu Thi là anh Nguyễn Tấn Viện (38 tuổi, ở xã Long Hải), làm nghề đánh bắt cá nhái. Chia sẻ trên Vnexpress, anh Viện kể sáng nay, anh lái xuồng qua bãi biển gần nhà săn cá nhái. Khi vừa ra khỏi cảng khoảng 1,5km, anh Viện thấy có cánh tay giơ lên vẫy, cách xa chừng 1km.

Người đàn ông lái xuồng tới hỏi thăm vì nghĩ đó là đồng nghiệp làm nghề lặn vẫy tay chào. Nhưng khi đến gần, anh phát hiện cô gái đang tròng phao qua người, cầu cứu bằng giọng yếu ớt, không nói được nhiều.

Anh Viện nhanh chóng nhảy xuống nước và đưa Thi lên xuồng, đồng thời đưa cho cô gái bánh ngọt, nước uống và hướng dẫn nạn nhân nằm nghỉ. Anh Viện cũng gọi điện về cho vợ và vợ anh đã báo cho cơ quan chức năng địa phương. Hơn 20 phút sau, xuồng của anh Viện cập bờ, giao nạn nhân cho Biên phòng đảo Phú Quý.

Nữ nạn nhân đã bám vào chiếc phao, trôi lênh đênh cả đêm trên sông (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an).

Sau khi được đưa về Trung tâm Y tế huyện chăm sóc, đến chiều 27/10, sức khỏe của Thi đã dần ổn định.

Kể lại trên báo Người đưa tin, Thi vẫn còn bàng hoàng, ám ảnh. Theo lời Thi, khi sup bị lật, cô may mắn có phao để níu vào. Khi đó cô gái rất sợ, cứ lênh đênh trên biển và mong sẽ có người đến cứu.

Thi ngồi trên chiếc phao, thời tiết rất lạnh. Sóng đẩy cô đi xa và đánh vào người liên tục khiến Thi nôn ói. Vì khoảng cách quá xa nên tiếng cố gắng kêu cứu của Thi trở nên vô vọng. Nữ du khách cứ như vậy trôi dạt trên biển.

Đến sáng nay, Thi đã mệt lả thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc thuyền. Hy vọng lóe lên, Thi vẫy tay kêu cứu và đã được cứu lên thuyền, đưa vào đất liền.

Thi nói bản thân không nghĩ sẽ có người nhìn thấy mình, trong đầu cô đã nghĩ đến tình huống xấu xong cô đã may mắn vượt qua.

Trong lúc lênh đênh trên biển, Thi đã cầu nguyện phép màu đến với mình (Ảnh: Người đưa tin).

Trước đó vào trưa ngày 26/10, nhóm của Thi gồm 6 người đã đến lưu trú tại Villa Windy (thôn Quý Hải, xã Long Hải). Đến chiều, nhóm này ra tắm biển tại bãi tắm thuộc xã Long Hải rồi tự lấy 2 sup, 1 áo phao trước villa để đi bơi và chèo sup cách bờ khoảng 200m. Đây là khu vực biển không được phép hoạt động sup.

Khoảng 17 giờ 45 phút, khi đang chèo sup, sóng đã cuốn trôi 2 sup và 6 du khách ra xa. Nhân viên của villa đã dùng cano chạy ra cứu được 3 người, 1 nam du khách tự bơi được vào bờ trong đêm, nữ du khách Th được người đánh cá cứu sáng nay.

Hiện còn du khách Cẩn Hoàng M. (19 tuổi) chưa được tìm thấy. Trưa 27/10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy chiếc sup của du khách này. Lực lượng tìm kiếm vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.