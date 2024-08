Cô gái phát hiện camera quay lén ngụy trang trong chiếc công tắc tại một homestay ở Vũng Tàu, phản ánh thì chủ nhà thách thức: "Báo công an thoải mái"

Trường hợp một nữ sinh phát hiện ra camera quay lén tại một nhà trọ ở Yên Nghĩa, Hà Đông sau 3 năm sống tại đây. Tổng nạn nhân bị quay lén là 10 người. Sau 1 tháng công an phường phối hợp với công an quận điều tra kết quả ông chủ nhà trọ bị phạt 12,5 triệu đồng, và các nạn nhân không được bồi thường hay gì cả. (Nguồn: Humans of Hà Nội).