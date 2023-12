Cô gái lái ô tô BMW 140 km/h bị tước bằng lái 3 tháng

Clip: Đoạn clip ghi lại vụ việc.

Tối 11-12, liên quan vụ cô gái lái ô tô BMW tốc độ 140 km/h ở TP Thủ Đức (TP HCM), Công an phường An Lợi Đông cùng Đội CSGT - trật tự Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đã mời N.T.D.M. lên làm việc.



Tốc độ lên đến 140 km ở đoạn đường chỉ cho phép chạy tối đa 60 km/h.

M. cho biết từng là nhân viên kinh doanh của hãng xe, hành vi chạy đến tốc độ 140km/h là để thử xe.

Công an xác định M. đã lái xe vi phạm tại tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức.



Đây là tuyến đường khu dân cư, tốc độ quy định là 60km/h.

M. bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lỗi vi phạm điều khiển ô tô chạy quá tốc độ. Với lỗi này, mức xử phạt là 11 triệu đồng. Đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 3 tháng.

Cũng an cũng đã tạm giữ xe của M.

Trước đó như Báo Người Lao Động thông tin, Facebooker D.M. đăng tải clip cô gái lái ô tô BMW với đồng hồ hiện số km lên đến 140 km/h.

Nội dung đoạn clip cũng thể hiện, sau khi nêu lý lẽ "Chiếc xe hay phải phụ thuộc vào người lái xe hay...", cô gái đã thể hiện tài "lướt gió" khi tăng tốc tới 140 km/h.