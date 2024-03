Cô gái kể lại ký ức kinh hoàng bị xâm hại từ năm 8 tuổi: Công an vào cuộc

Ngày 12/3, tại buổi làm việc với báo chí, một đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã cung cấp một số thông tin liên quan đến nguồn tin tố giác tội phạm.

Chị T.H.T (SN 2003, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) là người đứng đơn tố cáo bị xâm hại tình dục từ khi mới 8 tuổi, xảy ra tại khu tập thể phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cách đây hơn 10 năm.

Người bị tố cáo là Tạ V. V. (SN 1993) hiện đang sinh sống tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Đề xuất phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm

Trao đổi với PV, ông Trịnh Đình Trường, cán bộ điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, vụ việc nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan, trong đó Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an); PC 01 Công an thành phố Hà Nội đã xuống làm việc. Bên cạnh đó, phía người nhà nạn nhân cũng mời Luật sư bảo vệ nên cơ quan điều tra làm rất thận trọng.

Theo cán bộ điều tra, hiện tại vụ việc vẫn đang trong thời gian tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Trả lời lý do tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm, ông Trường cho hay Cơ quan điều tra cần thu thập thêm thông tin để xác minh có hành vi tội phạm hay không.

Cũng theo cán bộ điều tra, sau khi có đơn tố giác tội phạm, cơ quan điều tra đã mời anh V. lên làm việc, V. không thừa nhận hành vi hiếp dâm, chỉ khai có bế và hôn vào má chị T.H.T. Tuy nhiên, hành vi này xảy ra từ năm 2008, thời điểm đó T.V.V. mới 16 tuổi nên không đủ căn cứ để xử lý.

Trước việc, gia đình nạn nhân có đơn khiếu nại quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm của cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm , vị đại diện Công an Bắc Từ Liêm cho biết, trong thời gian tới, Cơ quan điều tra sẽ trao đổi lại với Viện kiểm sát nhân dân quận, đề xuất phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm, đánh giá lại các tài liệu, chứng cứ và sẽ thông báo trả lời gia đình nạn nhân.

Nỗi đau bị xâm hại chưa bao giờ nguôi ngoai.

Mới đây, em T.H.T (SN 2003, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã chính thức gửi đơn đến Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em của một đối tượng, do chính T. là nạn nhân khi đó mới 8 tuổi.

Nạn nhân và đối tượng là anh em họ

Theo nội dung tố cáo, gia đình nạn nhân sống tại một khu tập thể phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Năm 2011, khi mới 8 tuổi, do tính chất công việc của bố mẹ nên gia đình nhờ em họ (tức V.) đón từ trường về nhà V. (không thường xuyên nhưng cách khoảng 5 ngày, hoặc 7 ngày đón một lần).

Theo nạn nhân, trong thời gian khoảng 6 tuần, cứ hôm nào không có người ở nhà thì V. đưa T. lên tầng 2 để thực hiện hành vi đồi bại.

Sau mỗi lần xâm hại, V. đưa T. vào nhà vệ sinh, để T. ngồi lên toilet rồi dùng vòi nước xịt rửa với mong muốn "sạch" các "dấu vết" mà V. để lại trên và trong cơ thể T. và đe dọa là không được nói với ai về việc ấy.

Theo lời T., do còn nhỏ nên cô không ý thức được, nhưng trong ký ức vẫn còn ám ảnh có lần V. đang thực hiện trò đồi bại, lúc này T. hoang mang không thể diễn tả, người thân nghi ngờ V. nên có nhắc nhở.

"Nay, tôi đã đủ 18 tuổi, tôi có thể tự quyết định mọi vấn đề liên quan đến bản thân mình. Vậy nên, tôi gửi đơn tố giác tội phạm với quyết tâm đưa sự việc ra ánh sáng và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo đã tường trình trong đơn". T. cam kết trong đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền.

Người nhà cô gái cho biết, nhiều năm nay T. và bố đều phải điều trị trầm cảm liên tục theo đơn thuốc của các bác sỹ Viện Sức khỏe tâm thần Bạch Mai. Riêng T. đã từng có lần muốn quyên sinh để giải thoát khỏi ám ảnh khủng khiếp, may mắn đã kịp thời được phát hiện.

Lời tự thú qua trong tin nhắn điện thoại

Chị Nguyễn Thị H, (mẹ của T.) đã cung cấp cho phóng viên một số bằng chứng đáng chú ý, trong tin nhắn điện thoại của Tạ V. V. và bà Phan Thị H. (mẹ V.) đã gửi vào điện thoại của chị một số nội dung thể hiện "cũng chỉ vì cháu xem nhiều thứ linh tinh trên internet rồi tò mò nên dại dột mà gây ra nông nỗi này, cả đời này cháu không dám ngẩng mặt lên nhìn hai bác và chị T."; "tội của cháu đáng chết"; "xin cho cháu con đường sống"; "chỉ vì lệch lạc tư tưởng một phút dại dột", "giờ cháu hối hận lắm"…

Theo chị H., tất cả các tin nhắn trên vẫn còn lưu lại và cũng đã được lập vi bằng để cung cấp cho công an (và cơ quan chức năng nói chung) các bằng chứng nhằm phục vụ công tác điều tra.

Sau khi nhận đơn tố cáo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã mời đối tượng Tạ V. V. (SN 1993) lên làm việc, đối chất. Tại trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm, V. thừa nhận các tin nhắn đó chính là do Tạ V. V nhắn, V. muốn xin lỗi hai bác (bố mẹ cháu T). Tuy nhiên V., chỉ thừa nhận có hôn hít, âu yếm, "đùa nghịch" cháu T., chứ không thực hiện hành vi hiếp dâm T.

Sau 4 tháng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã có Thông báo số 554/TB-ĐTTH về Kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm do Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc ký với nội dung "Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm với tố giác nêu trên".

Ngày 27/02/2024, một cán bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm cho biết, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, tuy nhiên Viện kiểm sát vẫn đang trong quá trình theo dõi giải quyết. "Theo quy định, đối với vụ việc tạm đình chỉ, Viện và Công an sẽ tiếp tục theo dõi và rà soát các căn cứ thường xuyên, khi có đầy đủ căn cứ sẽ ra quyết định phục hồi", vị này cho biết thêm.

Mới đây nhất, T. và mẹ đã gửi đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan, từ Bộ Công an, đến Công an Hà Nội, đặc biệt là Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đề nghị vào cuộc, bảo vệ quyền lợi cho con gái của mình.