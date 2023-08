Cô dâu nhận 26 sổ đỏ hồi môn đi lên từ gia cảnh nghèo khó, 27 tuổi mua nhà 1,1 triệu USD tặng cha mẹ

Đám cưới 21 tỷ, tổ chức ở 2 nơi

Trong lễ vu quy ngày 23/7 tại TP. Huế vừa qua, Linnie Phan (32 tuổi, tên tiếng Việt: Phan Linh) cùng chồng Jimmy Phan (41 tuổi) hạnh phúc đón nhận món quà hồi môn giá trị lớn từ cha mẹ gồm 26 cuốn sổ đỏ. Trong đó 5 cuốn sổ do nhà chồng tặng, 20 cuốn sổ do mẹ Linnie tặng và 1 cuốn sổ đỏ do đích thân bà nội cô dâu tặng. Cũng trong lễ thành hôn, cô dâu tuyên bố toàn bộ số tiền mừng cưới sẽ được đem đi làm từ thiện cho trẻ em mồ côi và khuyết tật.

Linnie và Jimmy hiện đang sinh sống tại Mỹ. Linnie cho biết, cả hai vợ chồng đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới tại California và quê nhà Việt Nam theo chủ đề khu vườn cổ tích và phong cách cung đình Huế cổ xưa. Khu vườn được trang trí với những cánh bướm nhiều màu sắc cùng số lượng hoa tươi lớn, được lấy cảm hứng từ bộ phim "Alice in Wonderland".

Điểm nhấn của đám cưới là màn rước dâu theo phong cách cung đình Huế trang trọng. Trong buổi lễ vu quy, chú rể Jimmy Phạm mặc áo dài, đem kiệu rước, mâm quả long phụng, gánh heo quay kèm theo khăn rồng,… Đi đến đâu, đoàn đón dâu nhận được sự chú ý tới đó.

"Mẹ đã mua bất động sản trong vòng 7 năm và khi đám cưới đã giao lại hết cho mình. Mẹ nói là còn nữa nhưng chưa kịp làm sổ nên có bao nhiêu đây mẹ cho lại con gái mẹ" , Linnie nói.

"Anh luôn tinh tế, biết cách pha trò và rất hay để ý điều nhỏ nhặt. Mỗi dịp lễ anh đều lên kế hoạch trước cả năm chỉ để tạo bất ngờ. Anh rất tôn trọng và yêu thương gia đình mình. Với anh, mình cảm nhận mình là người quan trọng nhất. Những gì khiến mình vui, anh đều thực hiện", Linnie bày tỏ.

Mua nhà triệu đô ở Mỹ tặng cha mẹ

Năm 10 tuổi, Linnie từ Huế theo gia đình qua Mỹ định cư. Từ khi đặt chân tới Mỹ cuộc sống gia đình cô đã bị đảo lộn hoàn toàn. Cả gia đình Linnie phải mưu sinh bằng nghề làm nem chua, giò chả.

9X vẫn nhớ như in những kỷ niệm thơ ấu, khi bạn bè đồng trang lứa được cha mẹ dẫn đi chơi, đi ăn uống thì cô phải ngồi gói nem chả để giúp gia đình trả tiền thuê nhà mỗi tháng. Nhiều hôm gói nem xong, Linnie lại tất tả cắp sách đi học cho kịp giờ.

"Gia đình mình không phải sinh ra đã giàu đâu. Lúc vừa qua Mỹ cũng khó khăn, vất vả lắm. Cha mẹ phải mưu sinh, làm việc vất vả ngày đêm, lo cơm áo gạo tiền trang trải cuộc sống, không có một sự trợ giúp của ai cả.

Thấy ba mẹ cực khổ nên mình cũng phải tự tìm cách kiếm tiền để sau này cho ba mẹ cuộc sống sung sướng. Mình ước mơ mua cho ba mẹ một căn nhà to lớn hơn", cô dâu 9X nói.

Tại Mỹ, Linnie nhận xăm lông mày với giá bắt đầu từ 1.400 đô la và mở các lớp dạy bắt đầu từ 2.500 đô la/học viên. Hiện cô gái trẻ sở hữu 3 cơ sở phun xăm lông mày ở California và nhận dạy cho khoảng 7.000 học viên.

"Mình luôn cô gắng học những gì mới để theo kịp với xu hướng. Mình làm đẹp thì khách đồn nhau tới, nên dù giá mắc nhưng đẹp thì họ vẫn làm.

Cho đến bây giờ vẫn vậy, cuối tuần mọi người đi đây đi đó còn mình thì chỉ đi dạy, không có tuần nào rảnh. Nhưng khi thích thì sẵn sàng nghỉ 1-2 tháng để đi du lịch và tận hưởng cuộc sống. Chứ làm mà không tận hưởng thì về già tiếc lắm" , Linnie nói.

"2 năm đầu, mình dành dụm được 300 ngàn đô, mua luôn căn nhà cho mẹ. Ở Mỹ chỉ cần cọc trước 20% là mua được rồi. Xưa đi học phun xăm lông mày không nghĩ sẽ thành công đâu. Chỉ biết phấn đấu và cố gắng mỗi ngày, thành công tự nhiên tới thôi. Mình thấy một phần do may mắn nên cũng thường hay làm từ thiện trả ơn đời, để lại đức cho con cháu", Linnie tâm sự.