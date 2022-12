Có 3 luật sư tham gia điều hành công ty gọi điện chửi bới đòi nợ

Ngày 1/12, Công an TP HCM đã thông tin cụ thể vụ án "Vu khống" để đòi nợ xảy ra tại Công ty Luật TNHH Power Law.

Theo đó, sau khi củng cố hồ sơ, lấy lời khai 14 bị hại, Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 đã họp liên ngành và thống nhất khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Lê Duy (SN 1997, quê Vĩnh Long), Bùi Thị Thu Huyền (SN 1997, quê Gia Lai) cùng 11 người khác về tội "Vu khống".

Trong đó, Công an quận 12 tạm giam 11 người và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 2 người.

Thời điểm kiểm tra công ty

Công an TP HCM cho biết trong nhóm điều hành công ty này có 3 người là luật sư. Hiện Công an TP HCM đang tiếp tục làm rõ hành vi của những người này.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Thành ủy, UBND TP HCM về đấu tranh, trấn áp mạnh các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, Công an Quận 12 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM kiểm tra hành chính Công ty Luật TNHH Power Law.

Công an TP HCM khám xét công ty

Thời điểm kiểm tra có 196 nhân viên đang làm việc trên máy tính. Ban Giám đốc và 83 nhân viên công ty có nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội. Cơ quan Công an đã tiến hành niêm phong những vật dụng, thiết bị điện tử và đưa 83 người về trụ sở làm việc.

Công an phát hiện nhiều hình ảnh bị cắt ghép cho mục đích vu khống

Quá trình đấu tranh, công an xác định 35 đối tượng có hành vi sử dụng, cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ.

Đồng thời kiểm tra, khai thác dữ liệu máy tính, thiết bị điện tử của những đối tượng có liên quan, bước đầu Cơ quan Công an xác định có khoảng 300 bị hại trên cả nước.

Công an khởi tố 13 người tội vu khống và đang tiếp tục củng cố chứng cứ

Thượng tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Công an quận 12, cho biết công ty này làm việc không mang tính chất "tín dụng đen", công an đã phối hợp với VKS kiểm tra hành chính, khám xét công ty thì phát hiện nhiều sai phạm và có hành vi vu khống nên khởi tố 13 đối tượng. Hiện nay cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tiếp tục đấu tranh để làm rõ hành vi liên quan.

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM cho biết: "Khi người dân vay tiền bị khủng bố bằng việc chửi bới, tạt sơn, chất bẩn thì chúng tôi đã kiên quyết xử lý. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục củng cố hồ sơ, tiếp tục xử lý nghiêm những công ty, cá nhân mang tính chất đòi nợ kiểu vu khống".

Đại tá Trần Văn Hiếu trả lời Báo Người Lao Động

Công an TP HCM khuyến cáo người dân không nên vay tiền từ các tổ chức "tín dụng đen", các đối tượng cho vay lãi nặng, các tổ chức ngoài xã hội, tránh để lộ lọt thông tin và hình ảnh cá nhân.

"Người dân mạnh dạn tố cáo các hành vi đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của bản thân và người xung quanh tới cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý. Ai là nạn nhân của công ty Luật TNHH Power Law liên hệ Công an Quận 12 hoặc cơ quan công an địa phương gần nhất cung cấp thông tin tố cáo, phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án", Công an TP HCM nhấn mạnh.