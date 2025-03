Clip sốc: Mỹ nhân gen Z hàng đầu showbiz kiệt sức ngã gục khi đang quay show, phản ứng ekip gây phẫn nộ

Ngày 28/3, tờ Sohu đưa tin dư luận Trung Quốc đang vô cùng bức xúc với cách hành xử của ekip Keep Running (Running Man bản Trung) trước vấn đề đảm bảo thể chất, an toàn tính mạng cho nghệ sĩ tham gia chương trình. Theo đó, trong buổi ghi hình vào tối qua (27/3), mỹ nhân Tống Vũ Kỳ - thành viên thuộc dàn cast chính - đã kiệt sức ngã khuỵu trên mặt đất trong lúc thực hiện thử thách chạy marathon. Cô nằm gục trên mặt đất khoảng 4 phút.

Đáng chú ý, trong video ghi lại cảnh Tống Vũ Kỳ kiệt sức nằm trên mặt đất, ngoài các nghệ sĩ, không có bất kỳ nhân viên nào của Keep Running chạy đến xem xét tình hình. Họ vẫn thản nhiên tiếp tục ghi hình, thậm chí không gọi bất kỳ bác sĩ có chuyên môn nào hỗ trợ y tế cho Tống Vũ Kỳ dù nữ nghệ sĩ gen Z vô cùng yếu ớt, đi không nổi và cần phải có người dìu.

Clip Tống Vũ Kỳ kiệt sức, ngã gục xuống đất trong lúc ghi hình thử thách chạy marathon vào tối muộn

Sau khi Tống Vũ Kỳ kiệt sức nằm trên mặt đất, ekip vẫn tiếp tục ghi hình. Ngoài nghệ sĩ, không 1 nhân viên nào của chương trình đến xem xét tình trạng của nữ ca sĩ

Sau sự cố, dù Tống Vũ Kỳ trông rất mệt mỏi và yếu ớt, cô vẫn không nhận được sự hỗ trợ về mặt y tế từ chương trình Keep Running

Phản ứng thờ ơ của ekip Keep Running trước vấn đề thể chất của Tống Vũ Kỳ gây phẫn nộ lớn trong dư luận. Nhiều người chỉ trích chương trình này xem thường tính mạng nghệ sĩ. Họ cho rằng ekip Keep Running vẫn chưa rút ra được bài học sau vụ đột tử oan ức của nam diễn viên Cao Dĩ Tường trong quá trình quay chương trình Chase Me vào năm 2019. Thời điểm đó, Cao Dĩ Tường cũng đã kiệt sức ngã gục sau khi thực hiện loạt thử thách về thể lực vào lúc tối muộn. Tuy nhiên, phía ekip Chase Me vẫn tiếp tục ghi hình, không dừng lại để xem xét tình hình nghệ sĩ dẫn đến việc Cao Dĩ Tường bỏ lỡ thời cơ vàng sơ cứu và tử vong.

Netizen vô cùng phẫn nộ trước phản ứng thờ ơ của ekip Keep Running. Họ cũng nhắc lại vụ đột tử thương tâm khi quay show của nam diễn viên Cao Dĩ Tường

Trước sự lo lắng của công chúng, Tống Vũ Kỳ đã lên tiếng về tình trạng sức khỏe hiện tại của cô. "Mọi người đừng lo lắng quá nhé! Mình không sao đâu, vẫn ổn. Mình đã dùng hết sức lực để bứt tốc về đích trong thử thách, và vì quá mệt nên mình đã nằm xuống nghỉ ngơi 1 chút. Mình sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe trong những lần ghi hình sắp tới. Đừng lo lắng nữa nhé mọi người. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người rất nhiều", nữ thần tượng sinh năm 1999 viết trên trang cá nhân.

Tống Vũ Kỳ đăng bài trấn an dư luận. Cô cho biết bản thân vẫn ổn

Dù Tống Vũ Kỳ đã lên tiếng báo bình an và ngầm giải giải vây cho ekip Keep Running, song làn sóng phản ứng tiêu cực của netizen xứ tỷ dân đối với chương trình này vẫn không có dấu hiệu lắng xuống. Hiện, phía Keep Running vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc bỏ mặc Tống Vũ Kỳ bị kiệt sức, xem thường tính mạng và không đảm bảo vấn đề an toàn thể chất cho nghệ sĩ trong lúc ghi hình show.

Nguồn: Sina, Sohu, Weibo