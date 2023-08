CLEAR Watera: EDM kết hợp "quẩy" nước - xu hướng mới của giới trẻ trong mùa hè này

Tinh thần sạch gàu trước, quẩy nước sau đậm chất CLEAR



Trong cái nắng nóng kèm theo gàu ngứa của mùa hè, CLEAR luôn là một cái tên gắn liền với những sự kiện mát lạnh, sảng khoái. Không những trẻ trung, các chương trình "giải nhiệt" như Freshonic (2017), Road To Ravolution (2018) hay Summer Water Beat (2019) còn để lại trong lòng các bạn trẻ tham dự nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Trong thời gian giãn cách, sự kiện vắng bóng, CLEAR vẫn đầu tư cho các hoạt động online như CLEAR Listen To You 2020 - 2021 hay tài trợ cho Street Dance 2022, chuẩn bị để trở lại mạnh mẽ hơn.

Trong mùa hè 2023, CLEAR "comeback" với CLEAR Watera - lễ hội âm nhạc nước EDM xứng tầm quốc tế trong mọi khía cạnh: âm nhạc, không gian và trải nghiệm dành cho người tham gia. Là nhà tài trợ lớn nhất của sự kiện, CLEAR đã không ngần ngại "mạnh tay" mang đến những hoạt động vui chơi độc đáo siêu "chất" và tinh thần "CLEAR Sạch Gàu Trước, Quẩy Nước Sau" cho các bạn gen Z.

Sức hút của chương trình đã khiến hơn 10.000 bạn trẻ và các bạn nổi tiếng trên mạng xã hội háo hức tham gia và check-in. Các clip chia sẻ tại lễ hội cũng nhận về nhiều lượt quan tâm và lượng view tăng cao nhanh chóng - tinh thần vui chơi bung xõa cứ thế lan tỏa khắp cộng đồng mạng.

CLEAR Watera đã thu hút hơn 10.000 khán giả và các bạn trẻ "triệu view"

Các ravers đã "quẩy nước" hết mình đúng với tinh thần CLEAR Sạch Gàu Trước, Quẩy Nước Sau

Người tham gia có thể dễ dàng bắt gặp các TikToker nổi tiếng với hàng triệu lượt theo dõi như sopagetti, Toàn Đồ Đạc, Trúc Hoàng, Khánh Vân hay Ngọc Kem đang rave cực mạnh theo âm nhạc và "quẩy nước" hết mình tại khu vực trò chơi của CLEAR. Các bạn đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần CLEAR sạch gàu trước thổi bay nắng nóng và gàu ngứa để thoải mái vui chơi, tận hưởng âm nhạc và vui chơi sảng khoái trong ngày hè.

Chỉ vài phút check-in và hô to "Am I CLEAR" với camera 360 độ của CLEAR, các bạn gen Z đã có được các shot phim sống ảo cool ngầu

CLEAR Watera - Cuộc vui khiến ai cũng phải trầm trồ và thích thú

Các khoảnh khắc "cháy" hết mình theo những set nhạc tuyệt đỉnh đến từ dàn DJ hàng đầu thế giới như KSHMR, MaRLo, Borgeous, Dash Berlin, 39 Kingdom… được các bạn ravers chia sẻ lại khắp các trang mạng xã hội. Dấu ấn của đêm đại tiệc chắc chắn thuộc về sân khấu CLEAR - khi bản remix "cực căng" của "Am I CLEAR" vang hòa cùng sự mãn nhãn từ hiệu ứng pháo hoa, phun lửa và ánh sáng ngập tràn đã hoàn toàn khơi dậy mọi giác quan của người tham gia.

Tất cả trở nên cuồng nhiệt vào giây phút đỉnh cao của buổi đại nhạc hội: màn trình diễn đầy thoả mãn với tràng pháo hoa nhiều màu sắc

Được quẩy hết mình cùng âm nhạc đã "đỉnh", nhưng trải nghiệm mà CLEAR Watera mang lại còn trọn vẹn và thỏa thích hơn thế. Tất cả đều như trầm trồ khi được "quậy đục nước" tại cầu trượt nước dài đến 10 mét, đồng thời các bạn trẻ cũng rất háo hức để được thử sức tại các trò chơi hấp dẫn tại khu vực của CLEAR để nhận về phần quà thú vị.

Vô vàn các hoạt động thú vị đến từ nhà tài trợ CLEAR thu hút rất đông các bạn trẻ tới trải nghiệm

CLEAR còn nâng cấp cuộc vui thêm một bậc khi tổ chức trò chơi cho các bạn trẻ để đăng tải video check-in với màn nước 360 độ và bắt lấy cơ hội được gặp gỡ trực tiếp và chụp hình cùng các DJ khách mời đẳng cấp. Bạn Khánh Vân và Ngọc Kem không quên "khoe" những giây phút đặc biệt được gặp gỡ trực tiếp và chụp ảnh cùng thần tượng DJ KSHMR trên mạng xã hội. Đây hẳn là một dịp khó quên cho những raver may mắn tại CLEAR Watera!

Khánh Vân và Ngọc Kem chia sẻ khoảnh khắc "đu" idol thành công

Bạn Trang (23 tuổi, quận Bình Thạnh) cho biết: "Về đến nhà rồi mà trái tim vẫn thổn thức ở CLEAR Watera. Âm thanh, ánh sáng, không khí - tất cả đều thật sự quá tuyệt vời! CLEAR đã thực sự hiểu và chiều người tham gia đúng tinh thần gen Z. Mong là sẽ có thêm nhiều sự kiện hoành tráng như thế này tại Việt Nam".

Trò chuyện và tương tác cùng những DJ hàng đầu thế giới là một lý do khiến các ravers không thể bỏ qua CLEAR Watera

Sự góp mặt của CLEAR tại đại tiệc lần này đã thực sự đánh dấu màn trở lại ngoạn mục của thương hiệu trong đường đua mùa hè. Nhờ sự chuẩn bị kì công và hoành tráng từ CLEAR, các bạn trẻ không chỉ được trải nghiệm một mùa hè sảng khoái mà thông qua đây, giới trẻ còn tự tin thể hiện cá tính, chẳng lo nắng nóng hay gàu ngứa. Từ CLEAR Watera 2023, các sự kiện EDM kết hợp quẩy nước hứa hẹn sẽ trở thành xu hướng, không chỉ với các ravers mà còn với các bạn trẻ đam mê sống hết mình, luôn mong muốn thể hiện chất riêng cool ngầu của bản thân. Hãy theo dõi và đón chờ các hoạt động thú vị của CLEAR trên chặng đường sắp tới nhé!