CLB Hải Phòng đá sân không khán giả, VPF vẫn sợ CĐV leo rào

Ở vòng 8 V-League , một CĐV bên phía Hải Phòng đã có hành vi nhổ nước bọt vào mặt trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà sau trận đấu giữa chủ nhà Hải Phòng và đội khách CLB Bình Định. Ban kỷ luật VFF phạt Hải Phòng 70 triệu đồng và một trận thi đấu trên sân nhà không có khán giả.

Vào 18h ngày mai, CLB Hải Phòng sẽ thi hành án phạt thi đấu không khán giả khi tiếp đón CLB Đà Nẵng trên sân nhà Lạch Tray. Tuy nhiên, VPF vẫn lo ngại công tác an ninh ở trận đấu này. Theo đó, VPF đề nghị BTC sân phải có phương án ngăn chặn các nguy cơ gây mất an ninh trận đấu, đặc biệt là nguy cơ CĐV có hành động quá khích, tụ tập trước cổng sân gây áp lực. Đồng thời, việc CĐV leo trèo, xé rào, vượt tường vào sân cũng như leo trèo theo dõi trận đấu trên các toà nhà cao tầng quanh sân phải được ngăn chặn triệt để.

Bên cạnh đó, công an thành phố Hải Phòng sẽ chịu trách nhiệm tuyên truyền người dân không trèo lên các điểm cao để theo dõi trận đấu. Công tác an ninh cũng được thắt chặt từ cổng chính trên đường Lạch Tray và cổng phụ trên đường Chu Văn An.

Ngoài ra, BTC sân cũng sẽ báo cáo danh sách cụ thể những người tham gia trận đấu, bao gồm các lãnh đạo, thành viên hai đội và các cơ quan báo chí. Điều này sẽ giúp kiểm soát chặt chẽ những người ra vào sân, đảm bảo tối đa an ninh cho trận đấu.