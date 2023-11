Citadines Pearl Hoi An mang tới trải nghiệm tuyệt vời trong vai trò nhà tài trợ đồng hành cuộc thi Miss Grand International 2023

Với không gian nghỉ dưỡng biển và vị trí đắc địa bên bờ di sản phố cổ Hội An, các thí sinh của Miss Grand International 2023 đã có những trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ tại khu nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hoi An.

BTC và các thí sinh Miss Grand International 2023 tại Citadines Pearl Hoi An

BTC Miss Grand International 2023 đã chọn dừng chân tại Citadines Pearl Hoi An - Khu nghỉ dưỡng nằm dọc bên bờ biển An Bàng, một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới và được mệnh danh là "Ốc Đảo Bên Bờ Di Sản".

Các thí sinh Miss Grand International 2023 tại Citadines Pearl Hoi An

Thư giãn trong không gian nghỉ dưỡng biển, thưởng thức tiệc buffet ẩm thực truyền thống Việt Nam tại nhà hàng The Pearl Zone. Citadines Pearl Hoi An mang đến những hương vị ẩm thực miền Trung đặc sắc, lan tỏa hình ảnh dân dã, làng quê thân thương của phố cổ Hội An đến với bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Miss Grand International ông Nawat Itsaragrisil và Miss Grand Vietnam 2023 tại Citadines Pearl Hoi An

Trong không gian của những tiết mục nghệ thuật đa sắc màu, Citadines Pearl Hoi An gửi gắm những hình ảnh đẹp về văn hóa và con người Việt Nam đến với bạn bè khắp Năm Châu. Đây không chỉ là cơ hội để các nàng hậu có thể chiêm ngưỡng văn hóa của con người Hội An, mà còn là cơ hội để tiếp xúc gần hơn, giao lưu nhiều hơn với sự thân thương và giản dị mộc mạc tại nơi đây.

Miss Grand Colombia 2023 trải nghiệm văn hóa ẩm thực tại Citadines Pearl Hoi An

Các thí sinh Miss Grand International 2023 đã có những trải nghiệm thú vị và thưởng thức ẩm thực đa dạng tại khu nghỉ dưỡng. Với không gian sang trọng cùng dịch vụ tiện nghi, chu đáo, Citadines Pearl Hoi An góp phần quảng bá vẻ đẹp của thành phố Hội An xinh đẹp và giới thiệu nét đẹp hiền hậu, lòng mến khách của người dân địa phương. Citadines Pearl Hoi An tin rằng sự kết hợp giữa văn hóa ẩm thực cùng chất lượng dịch vụ, khu nghỉ dưỡng sẽ tạo nên một sự kiện để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ cho tất cả khách mời.

Các thí sinh Miss Grand International 2023 tại Citadines Pearl Hoi An

Không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị và đầy dấu ấn cho ban tổ chức và các thí sinh, Citadines Pearl Hoi An còn mong muốn nỗ lực phối hợp cùng chương trình nhằm quảng bá du lịch Việt Nam đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Với sự tin tưởng dành cho khu nghỉ dưỡng, Citadines Pearl Hoi An hứa hẹn sẽ mang đến sự hài lòng và chỉnh chu cho từng du khách, khách mời khi đến với nơi đây.

Citadines Pearl Hoi An thuộc CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE ALCOVE LIBRARY HOTEL

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Hồ Quang Thịnh (Mr.)

Quản lý truyền thông và tiếp thị - Khu nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hoian

Email: thinh.ho@alcovehotel.com.vn

SĐT: 0906 49 18 49