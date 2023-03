Chuyện xưa nay hiếm có, chủ nhà Campuchia cho học sinh nghỉ học gần một tháng vì SEA Games 32

SEA Games 32 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 5/5 đến 17/5, tuy nhiên từ cuối tháng 4 một số bộ môn sẽ bước vào thi đấu. Theo đó, nhằm tạo điều kiện cơ sở vật chất, an ninh, đồng thời huy động thêm nhân lực hỗ trợ sự kiện SEA Games 32, chủ nhà Campuchia sẽ học khối học sinh nghỉ học.

Ông Hang Chuon Naron, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia cho biết các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học, trung học cơ sở và giáo dục công lập của Campuchia được nghỉ lễ từ ngày 20/4 đến hết ngày 18/5. Các cơ sở giáo dục mầm non và dịch vụ giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học phổ thông dân lập đóng cửa từ ngày 20/4/2023 đến ngày 18/5/2023 nếu điều kiện cho phép, các cơ sở giáo dục đại học công lập và tư thục nghỉ học từ ngày 20/4 đến ngày 18/5.

Bộ trưởng Bộ giáo dục của Campuchia thông tin về việc nghỉ học của học sinh (Ảnh: CAS)

Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games chắc chắn sẽ cần sự hỗ trợ lớn của lực lượng tình nguyện viên là học sinh, sinh viên. Tuy nhiên việc nước chủ nhà cho toàn bộ học sinh nghỉ học để tổ chức đại hội thể thao là điều hiếm có.

Cũng trong sáng ngày 24/3, Lễ xin lửa và rước đuốc cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) vừa diễn ra tại Hà Nội. Đây là hoạt động thường niên với mục đích hưởng ứng SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12.