Chuyên trang du lịch nước ngoài: 10 thành phố đặc sắc nhất Việt Nam mà bạn phải ghé thăm

Theo Matthew Pike - cây viết tự do người Canada - người đã rời quê hương sang Việt Nam định cư, trên bản đồ trông Việt Nam có vẻ nhỏ bé, nhưng hóa ra lại có nhiều địa danh xinh đẹp đủ để lấp đầy một châu lục, từ những dãy núi nguyên sơ, hùng vĩ ở phía Bắc cho đến những bãi biển nhiệt đới quyến rũ ở miền Nam hay sự giàu có về lịch sử và văn hóa ở miền Trung.

Hãy cùng xem dưới con mắt của một người nước ngoài vô cùng yêu mến dải đất hình chữ S này thì Việt Nam có những thành phố nào là đặc sắc nhất mà bạn nhất định phải ghé thăm nhé.

1. Hà Nội

Thủ đô của Việt Nam là một điểm đến với bề dày văn hóa, lịch sử, đặc biệt là khu phố cổ gần hồ Hoàn Kiếm. Đây là trung tâm của du lịch ở thành phố này, với những con phố buôn bán tấp nập, cuộc sống về đêm nhộn nhịp và những món ăn ngon nhất hành tinh của ẩm thực Việt Nam.

2. Hạ Long

Nếu nói tới du lịch Việt Nam mà quên nhắc đến vịnh Hạ Long ở thành phố Hạ Long thì quả là một thiếu sót lớn. Không phải ngẫu nhiên mà địa danh này lại được UNESCO xếp hạng Di sản Văn hóa Thế giới đâu. Nếu bạn vẫn chưa đi Hạ Long thì hãy mau lên kế hoạch để có thể tận mắt chiêm ngưỡng viên ngọc quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho Việt Nam.

3. Huế

Huế từng là kinh đô của Việt Nam dưới triều Tây Sơn và triều Nguyễn. Hiện nay, thành phố này là một trong những trung tâm về văn hóa, du lịch, ẩm thực quan trọng của miền Trung và cả nước với những điểm đến vô cùng xinh đẹp dành cho những trái tim yêu xê dịch.

4. Hội An

Như Matthew viết trên Culture Trip, nếu bạn có thời gian đến vài nơi ở Việt Nam thì hãy nhớ ghé qua Hội An. Phố cổ ở Hội An thực sự còn quyến rũ hơn trên ảnh rất nhiều, và đặc biệt đẹp hơn khi về đêm, với những dãy đèn lồng sáng rực đủ mọi màu sắc. Ngoài ra, đây từng là một thương cảng trên con đường tơ lụa và nổi tiếng với nghề may mặc. Vì thế, với hàng trăm thợ may danh tiếng của Hội An, bạn có thể chọn may vài bộ trang phục để đem về như một món quà lưu niệm tuyệt vời cho mình.

5. Nha Trang

Nha Trang - thành phố biển xinh đẹp là một điểm đến đa dạng. Nó vừa có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, vừa có rất nhiều những hoạt động sôi nổi và thú vị dành cho những người thích các trò chơi mạo hiểm, ví dụ như đi mô tô nước, lướt sóng, thậm chí là flyboarding (ván người bay) mà trong đó người chơi sẽ được "thổi bay" lên không trung với khoảng cách từ 6 – 10 mét, bạn sẽ có cảm giác mình bay vút lên cao như "siêu nhân" để từ đó tạo ra những cú nhào lộn đẹp mắt.

6. Đà Lạt

Nếu đang tìm một nơi để trốn tránh cái nóng hầm hập thì Đà Lạt đúng là nơi dành cho bạn. Nằm trên một cao nguyên có độ cao là 1500m so với mực nước biển nên thành phố này luôn có bầu không khí trong lành, mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Đây cũng là điểm đến thích hợp cho các đôi tình nhân cũng như các gia đình.

7. Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn là một đô thị sôi động, thu hút với vô số những điểm đến ấn tượng như các bảo tàng, các nhà hàng đẳng cấp thế giới, những khách sạn sang trọng cho đến các quán ăn vỉa hè với những món ẩm thực đa dạng có thể đáp ứng thị hiếu của đông đảo khách hàng. Và với các lý do này thì chắc chắn thành phố này cũng xứng đáng nằm trong danh sách những điểm du lịch bạn phải tới khi đến Việt Nam.

8. Cần Thơ

Hầu hết các khách du lịch nước ngoài sau khi đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ chọn chuyến đi nửa ngày tới Mỹ Tho, nhưng nếu có thời gian, bạn hãy đi xa hơn xuống Cần Thơ, khám phá khu chợ nổi Cái Răng - chợ nổi lớn nhất Việt Nam và cũng ấn tượng hơn nhiều so với những khu chợ nổi khác trong khu vực với đủ mọi mặt hàng từ quần áo cho tới các loại hoa quả cho bạn lựa chọn.

9. Đà Nẵng

Thành phố biển Đà Nẵng nhộn nhịp có vô số những điểm đến thu hút chờ bạn khám phá như Cầu Vàng, bãi biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, núi Ngũ Hành Sơn, bãi biển Lăng Cô...

Ngay trong thành phố Đà Nẵng, bạn có thể đến thăm Cầu Rồng - cây cầu dài nhất Việt Nam (chiều dài 666m) hay Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng với màu hồng nổi bật rất đẹp mắt, hay chợ Hàn Đà Nẵng...

10. Hải Phòng

Thành phố nhỏ xinh đẹp Hải Phòng còn có tên gọi là thành phố Hoa Phượng đỏ và nếu bạn tới đây vào mùa hè, khoảng tháng 5, tháng 6, khi đi trên các con phố bạn sẽ choáng ngợp với những chùm hoa phượng đỏ rực một góc trời. Đây cũng là một nơi đáng để khám phá với nhiều công trình kiến trúc cũ từ thời thuộc địa còn tồn tại như một nét đẹp rất riêng của nơi đây như Ga Hải Phòng, Bưu điện trung tâm, Nhà hát thành phố...

Theo The Culture Trip