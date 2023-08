Chuyển nhượng 11/8: Liverpool sắp nổ “siêu bom tấn”, tuyển thủ Brazil rời MU

Liverpool sắp phát nổ “siêu bom tấn”

Theo The Athletic, Liverpool đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Moises Caicedo từ Brighton. The Kop đã giành chiến thắng trong cuộc chạy đua với Chelsea, khi đồng ý chi 110 triệu Bảng cho thương vụ này, nhiều hơn The Blues 10 triệu Bảng. Tiền vệ người Ecuador sẽ tới Liverpool kiểm tra y tế trong hôm nay.

Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ Caicedo (Ảnh: Getty)

Tuyển thủ Brazil rời MU

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Fred đã đạt thỏa thuận rời MU để chuyển tới Fenerbahce. Giá trị của thương vụ này là 13 triệu Bảng.

Kane chuẩn bị gia nhập Bayern Munich

Tờ Athletic đưa tin Tottenham đã chấp nhận bán Kane cho Bayern Munich với giá 94 triệu Bảng. Tiền đạo 29 tuổi sau đó cũng đã đồng ý gia nhập đội bóng xứ Bavaria. Hợp đồng chuyển nhượng chính thức có thể hoàn tất ngay trong hôm nay.

Barca có thể mượn Neymar từ PSG

Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Barca có thể mượn Neymar - cầu thủ đang muốn rời PSG trong mùa hè này. Dù vậy, mức lương hơn 3 triệu Euro/tháng ngôi sao người Brazil đang nhận sẽ là trở ngại lớn của đội chủ sân Nou Camp.

Barca khó đưa Neymar trở lại sân Camp Nou (Ảnh: Getty)

Chelsea sắp có tân binh

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đưa tin Chelsea đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Tyler Adams từ Leeds với giá 20 triệu Bảng. Cầu thủ người Mỹ sẽ tới London kiểm tra y tế trong hôm nay và có thể được đăng ký thi đấu ngay ở trận Chelsea gặp Liverpool vào ngày 13/8 tới.