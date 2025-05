Chuyên gia review: "Tôi sẽ mua điện thoại này của Samsung ngay lập tức"

Chuyên gia review Stephen Radochia của Android Police cho rằng có một mẫu điện thoại của Samsung mà anh sẽ mua ngay lập tức lúc này thay vì đắn đo với các thiết bị hào nhoáng khác. Dưới đây là chia sẻ của anh

Rẻ hơn mà lại tốt hơn

Điện thoại siêu mỏng Galaxy S25 Edge mà Samsung vừa ra mắt là một sản phẩm công nghệ ấn tượng khi được tích hợp Snapdragon 8 Elite và màn hình 6,7 inch trong một thiết bị chỉ dày 5,8 mm.

Tôi hiểu tại sao Samsung lại sản xuất nó, nhưng đây không phải là chiếc điện thoại nhét vừa túi bạn. Nó có quá nhiều điểm yếu so với mức giá 1.100 USD và Samsung thì không trang bị pin silicon-carbon.

May mắn thay, Samsung cung cấp một sự thay thế hoàn hảo với cùng màn hình 6,7 inch và chipset Snapdragon 8 Elite — thậm chí còn có thêm cảm biến camera và pin lớn hơn.

Đó chính là Samsung Galaxy S25 Plus. Đây là điện thoại thông minh tốt hơn S25 Edge trong mức giá rẻ hơn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại tuyệt vời và không dễ bị lóa mắt bởi sự hào nhoáng của S25 Edge, đây là 5 lý do tôi sẽ mua Galaxy S25 Plus ngay bây giờ.

Không ai nói Galaxy S25 Plus quá dày

Samsung Galaxy S25 Plus cho cảm giác cầm trên tay tốt nhất trong số tất cả các mẫu Galaxy kể từ S10 Plus. Tôi thích độ mỏng và sự cao cấp của máy, với kính Gorilla Glass Victus 2 ở mặt trước và mặt sau cùng khung nhôm.

Nó có thể không mỏng và nhẹ như Galaxy S25 Edge nhưng vẫn là một chiếc điện thoại đẹp. S25 Plus chỉ nặng 190g và dày 7,3mm, không phải là một thiết bị cao cấp cồng kềnh và tôi thích để nó trong túi hơn Galaxy S25 Ultra.

Ngoài ra, độ bền của Galaxy S25+ là không thể bàn cãi. Máy được xếp hạng IP68 về khả năng chống bụi và nước, và khung kim loại của máy được làm bằng Aluminum Armor 2 của Samsung.

Màn hình tốt nhất trong phân khúc

Tôi vẫn luôn thích màn hình Samsung. Tôi không bận tâm đến màu sắc bị quá rực trên tấm nền OLED của công ty, ngay cả khi chúng đôi khi giống như hoạt hình.

Bắt đầu từ dòng Galaxy S22, Samsung đã giảm độ bão hòa màn hình, mang lại cho màn hình tông màu tự nhiên hơn. Galaxy S24 Ultra là ví dụ rõ ràng nhất, khi nhiều người nói rằng Samsung đã giảm tông màu quá nhiều.

May mắn thay, Samsung đã thay đổi hướng đi với dòng Galaxy S25, trang bị màn hình tuyệt đẹp và sống động.

Tôi thích tấm nền trên Galaxy S25 Plus của mình. Đó là màn hình Super AMOLED QHD+ 6,7 inch, làm mới ở tần số 120Hz. Màn hình sáng và dễ xem ngoài trời, giống như thể bạn đang chạm vào nội dung trên màn hình vậy.

Galaxy S25 Plus và Ultra có màn hình tốt nhất mà tôi từng sử dụng trên điện thoại thông minh. Bạn sẽ mê mẩn đến từng giây sử dụng.

Sức mạnh hơn cả nhu cầu

Khi chipset Snapdragon 8 Elite được phát hành, tôi có rất nhiều câu hỏi. Tôi lo lắng về thời lượng pin và hiệu suất sử dụng năng lượng, nhưng nỗi lo của tôi hóa ra không hề có cơ sở.

Tôi không biết liệu chúng ta có bao giờ nhận ra được hết tiềm năng của Snapdragon 8 Elite hay không, vì nó có thể xử lý được cả các ứng dụng dành cho cả máy tính để bàn.

Các ứng dụng mạnh mẽ kết hợp với Samsung DeX sẽ rất hiệu quả và tôi hy vọng các nhà phát triển sẽ tiếp tục ra mắt các ứng dụng chất lượng hơn nữa. Galaxy S25 Plus có thể xử lý tốt các tác vụ hàng ngày và bạn sẽ không gặp vấn đề gì với đa nhiệm và các trò chơi di động AAA chuyên sâu.

Tôi ước Samsung đã cung cấp cho chúng ta 16GB RAM để đáp ứng tương lai tốt hơn như Google đã làm với Pixel 9 Pro XL, nhưng đó cũng không phải vấn đề lớn khi tôi chỉ phải trả ít hơn 1.000 USD.

Nói chung, Galaxy S25 Plus của bạn sẽ hoạt động như bạn mong đợi ở một chiếc flagship trong nhiều năm và tôi hài lòng với hiệu suất của Snapdragon 8 Elite.

One UI 7 chạy tốt

Tôi thích những thay đổi mà Samsung đã thực hiện đối với giao diện Android của mình. One UI 7 mang đến một lớp sơn mới và công ty đã làm rất tốt khi cung cấp trải nghiệm mượt mà, hấp dẫn về mặt hình ảnh, đồng thời bổ sung thêm các tính năng rất cần thiết.

Samsung cũng cung cấp hỗ trợ phần mềm mở rộng. Công ty hứa hẹn 7 năm nâng cấp hệ điều hành và cập nhật bảo mật cho Galaxy S25 Plus. Nhiều năm hỗ trợ thêm không quan trọng nếu Samsung không thể tối ưu hóa phần mềm của mình cho phần cứng cũ hơn, nhưng mọi thứ đang khởi đầu tốt.

Gần đây tôi đã thử nghiệm One UI 7 trên Galaxy S21 Ultra và tôi đã ngạc nhiên về hiệu suất của nó, cảm giác cứ như sử dụng chiếc điện thoại mới.

Tuổi thọ pin đáp ứng

Samsung không tăng kích thước pin của Galaxy S25 Plus, nhưng nhờ Snapdragon 8 Elite hiệu quả, tôi có thời lượng pin dài hơn. Pin 4.900mAh của Galaxy S25 Plus đủ dùng trong cả ngày sử dụng hỗn hợp và kéo dài sang ngày thứ hai.

Thời lượng pin là một lý do khác khiến bạn chọn S25 Plus thay vì S25 Edge. Edge chỉ có pin 3.900mAh, khá ổn, nhưng Samsung không sử dụng công nghệ pin silicon-carbon. Galaxy S25 Plus giành chiến thắng dễ dàng về pin và giá thành rẻ hơn.

Tôi ước Samsung sẽ sớm mạo hiểm vượt qua rào cản với tốc độ sạc, vì tôi đã sử dụng nhiều thiết bị từ OnePlus và các thiết bị khác trong nhiều năm với tốc độ cực nhanh mà không gặp vấn đề về pin.

Lựa chọn ngọt ngào

Nói chung, Galaxy S25 Plus là điểm nhấn trong dòng sản phẩm flagship của Samsung năm nay, ngay cả khi đã ra mắt Galaxy S25 Edge.

Tôi không nghĩ công ty đã làm tốt trên Galaxy S25 Ultra để biện minh cho khoảng cách giá giữa hai điện thoại. S25 Plus Plus mạnh mẽ và khiêm tốn, với mức giá mang lại cho nó một số giá trị so với các điện thoại flagship khác.

Mua một chiếc điện thoại như vậy với giá khoảng 850 USD (giá ở Việt Nam là 23 triệu) là bạn đã thắng cuộc, xét đến việc phải bỏ thêm gần chục triệu để đổi lấy thiết bị chỉ mỏng hơn một chút như Galaxy S25 Edge (giá ở Việt Nam là 30 triệu).