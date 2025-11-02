Chuyên gia review: "Không iPhone hay Samsung, tôi dùng mẫu điện thoại này 1 tuần mà chỉ phải sạc có 4 lần"

Cây bút review Peter Kostadinov của Phone Arena đã sử dụng Oppo Find X9 Pro trong khoảng một tuần nay, nhưng mới chỉ phải sạc thiết bị đúng bốn lần.

Về cơ bản, nghĩa là cứ cách một ngày anh mới phải sạc một lần. Peter không thể nhớ nổi có điều gì tương tự như vậy xảy ra với bất kỳ chiếc điện thoại nào khác mà anh từng dùng trong vài năm trở lại đây hay không.

Lý do trở nên rõ ràng ngay lập tức với bất kỳ ai liếc qua bảng thông số kỹ thuật của máy. OPPO Find X9 Pro đi kèm viên pin silicon-carbon dung lượng 7.500 mAh thực sự khổng lồ, mang lại lợi thế về dung lượng vượt trội so với bất kỳ điện thoại nào khác trên thị trường.

Con số này bao gồm cả Galaxy S25 Ultra (5.000 mAh), vốn hiện đang xếp sau cả iPhone 17 Pro Max và Pixel 10 Pro XL mới nhất.

Pin "khủng" + chipset tiết kiệm điện = Công thức chiến thắng?

Bên cạnh viên pin "khủng", OPPO Find X9 Pro còn được trang bị chip Dimensity 9500 mới nhất của MediaTek. Con chip 8 nhân 3nm thế hệ thứ ba này mang lại nhiều cải tiến về hiệu suất, giúp nó gần như ngang hàng với Qualcomm Snapdragon 8 Elite và Apple A19 Pro, nhưng chính khả năng tiết kiệm điện mới là điều ấn tượng hơn cả.

MediaTek tuyên bố chipset này giảm 37% mức sử dụng CPU cao nhất, cũng như cải thiện 55% hiệu suất năng lượng của nhân Ultra (nhân xung nhịp cao nhất) so với Dimensity 9400.

Nghe trên lý thuyết thì rất ấn tượng, nhưng… có bao nhiêu người biết được hiệu suất năng lượng của Dimensity 9400 là bao nhiêu? Đúng vậy, những con số "từ trên trời rơi xuống" đó nghe thì hay thật, nhưng lại cung cấp rất ít thông tin thực chất.

Điều có thể minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và thời lượng pin của OPPO Find X9 Pro chính là kết quả trong các bài kiểm tra pin độc lập của Phone Arena.

Chiếc điện thoại này đã xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra đó, và thực tế, nó đang đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách xếp hạng mọi thời đạivề tổng thời lượng pin. Chỉ có Asus Zenfone 10 và Sony Xperia 10 IV là đang xếp trên. Tuy nhiên, trong cả ba, Find X9 Pro là chiếc flagship thực thụ, không thỏa hiệp ở bất kỳ khía cạnh quan trọng nào khác và là chiếc điện thoại người dùng thực sự muốn sở hữu.

Nếu chỉ xét riêng các flagship ra mắt trong vài năm qua, Find X9 Pro tự hào ngồi ở vị trí đầu bảng, đánh bại bất kỳ đối thủ nào từ Samsung, Apple hay Pixel mà bạn có thể nghĩ đến.

Find X9 Pro đạt 25 tiếng rưỡi trong bài kiểm tra duyệt web của Phone Arena. Chỉ có một điện thoại khác làm tốt hơn, đó là Zenfone 10.

Find X9 Pro cũng đạt 13 tiếng rưỡi trong bài kiểm tra xem video, đây là một kết quả đáng nể khác. Cuối cùng, trong bài kiểm tra chơi game 3D, Find X9 Pro trụ được 11 giờ 17 phút, đây không hẳn là một kết quả đột phá, nhưng chắc chắn đã khẳng định vị thế của chiếc điện thoại Oppo này như một "đấu sĩ" bền bỉ.

Sự kết hợp hoàn hảo

Nhưng thời lượng pin "khủng" không quá khó để đạt được: bạn chỉ cần kết hợp một con chip tiết kiệm điện với một viên pin dung lượng lớn.

Thử thách thực sự là làm sao kiểm soát được ngôn ngữ thiết kế và "nhồi nhét" tất cả phần cứng đó vào một chiếc điện thoại vẫn cho cảm giác thanh lịch, chứ không phải một "cục gạch".

Bạn có muốn dùng một "cục gạch" không? Chắc chắn là không, do đó, xin ngả mũ trước Oppo vì đã giữ cho thiết bị chỉ mỏng 8,3 mm, thậm chí còn mỏng hơn cả thân máy 8,75 mm của iPhone 17 Pro Max.

Hơn nữa, trọng lượng của máy cũng không quá "lệch chuẩn". Ở mức 224 gram, đây không phải là chiếc flagship nhẹ nhất, nhưng cũng còn xa mới bị gọi là "nặng đô" nhất trên thị trường.

“Vì vậy, nhìn chung, tôi đã tìm thấy chiếc flagship lý tưởng của mình trong tương lai gần. Cho đến khi có một sản phẩm nào đó tốt hơn hoặc hấp dẫn hơn xuất hiện, tôi vẫn sẽ gắn bó với chiếc Oppo này”, cây bút Peter Kostadinov kết luận.