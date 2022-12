Chuyên gia nhận định về kết quả Top 5 Xe sang cho đại gia đình 2022

“Với lợi thế về không gian, gầm cao đa dụng, cốp chứa đồ linh hoạt, những chiếc SUV cỡ lớn hạng sang thường được nhiều gia đình đông người lựa chọn. Do đó, SUV cỡ lớn áp đảo Top 5 xe sang cho đại gia đình (4/5) là không bất ngờ. Nhiều cái tên trong Top này cũng xuất hiện trong Top tương tự của người tiêu dùng trên thế giới” - Nhà báo Phạm Thủy.

“Điều này cho thấy 2 thực tế. Đầu tiên, sự phát triển của thị trường xe sang Việt Nam có sự góp mặt của nhiều thương hiệu nổi tiếng và phổ biến. Các mẫu xe mới ra mắt toàn cầu không bao lâu đã có mặt chính hãng tại Việt Nam. Thứ hai, người tiêu dùng trong nước ở phân khúc xe sang tiếp cận thông tin nhanh, cũng như nhu cầu của nhóm khách hàng này khá tương đồng với các thị trường lớn” - Nhà báo Phạm Thủy.

“Sự so kè sát sao giữa Volvo XC90 và Mercedes-Benz GLS ở vị trí 1 và 2 là một thú vị. Thương hiệu mới ở Việt Nam trong phân khúc này lại trở thành lợi thế của Volvo XC90. Người tiêu dùng Việt Nam ít bảo thủ, cởi mở với cái mới. Mức giá dễ tiếp cận của XC90 so với các đối thủ khác có bề dày truyền thống cũng là một lợi thế” - Nhà báo Phạm Thủy.

“Với gia đình, sự an toàn luôn là ưu tiên cần đặt lên hàng đầu. Có lẽ chính vì thế mà độc giả của Car Choice Awards 2022 đã bình chọn cho Volvo XC90 nhiều nhất ở hạng mục Xe sang dành cho đại gia đình 2022. Thông điệp về những mẫu xe an toàn nhất thế giới của Volvo chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của người tham gia bình chọn. Và kết quả cũng phản ánh một điều rằng, khách hàng đang ngày càng quan tâm đến yếu tố an toàn của xe ô tô nhiều hơn” - Reviewer Lê Vương Thịnh.

“Vị trí thứ hai của Mercedes-Benz GLS hoàn toàn xứng đáng khi chiếc SUV của ‘Ngôi sao 3 cánh’ có quá nhiều tiện nghi đẳng cấp dành cho hành khách ở cả 3 hàng ghế. Sự rộng rãi của GLS cũng phù hợp với các đại gia đình” - Reviewer Lê Vương Thịnh.

“BMW X7 và Lexus LX 600 ở vị trí thứ 3 và thứ 4 chỉ cách nhau có vài chục bình chọn. Mẫu SUV full-size hạng sang của Nhật Bản luôn được yêu thích tại thị trường Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Thực sự mà nói thì bản thân tôi nhận định có khi Lexus LX phải có mức độ phổ biến cao hơn BMW X7 nhiều. Tuy nhiên, có thể sức mạnh của thương hiệu BMW đã giúp X7 có nhiều bình chọn hơn so Lexus LX 600” - Reviewer Lê Vương Thịnh.

“Mẫu MPV hạng sang duy nhất trong Top 5 chính là Mercedes-Benz V-Class. Đây thực sự là một chiếc xe dành cho đại gia đình đúng nghĩa. Sự rộng rãi, tiện nghi, thoải mái của V-Class mang đến cho toàn bộ thành viên của đại gia đình chính là lý do để mẫu MPV này nhận được nhiều bình chọn. Ngoài ra, yếu tố tin cậy vào thương hiệu Mercedes-Benz cũng góp phần giúp V-Class có thêm bình chọn” - Reviewer Lê Vương Thịnh.