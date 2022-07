Chuyên gia hàng không nói về cấm mang dao lên máy bay

Liên quan đến quy định cấm mang dao, kéo, vật sắc nhọn lên máy bay vật sắc nhọn lên máy bay, trao đổi với phóng viên Sức khỏe và Đời sống, GS.TSKH Nguyễn Đức Cương cho biết việc này nhằm đảm bảo an ninh, an toàn bay. Các vật sắc nhọn như dao kéo, vật dụng bằng kim loại… có thể gây sát thương sẽ đe dọa trực tiếp an ninh an toàn bay.

"Đặt giả sử một người cầm dao, vật sắc nhọn uy hiếp phi hành đoàn, buộc phải hạ cánh theo ý muốn của người đó, sẽ là một nguy cơ mất an toàn rất lớn đối với ngành hàng không. Trong khi an toàn là nguyên tắc đầu tiên của ngành hàng không, việc không cho mang các vật dụng kim loại sắc nhọn lên máy bay là hoàn toàn có cơ sở", TSKH Nguyễn Đức Cương nói.

Ông Cương cũng cho biết, các chai nước không có nhãn mác, chai đựng nước dung tích lớn… cũng bị cấm mang lên máy bay do nhiều loại chất nổ có thể được chế tạo dưới dạng chất lỏng khó nhận biết bằng mắt thường. Đây là quy định chung của các hãng hàng không trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Hành khách mang dao gọt hoa quả lên máy bay sáng ngày 18/7

Nói về trách nhiệm khi để xảy ra sự việc hành khách đem dao gọt hoa quả lên máy bay, ông Cương cho rằng thuộc về an ninh sân bay, bộ phận kiểm soát mặt đất. Tất cả các chuyến bay đều có máy soi chiếu an ninh, việc để lọt trường hợp mang dao lên máy bay là khá hy hữu, các bộ phận liên quan cần làm rõ để chấn chỉnh. Việc này không liên quan đến hãng hàng không.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một khách đi máy bay đang cầm dao gọt hoa quả trên khoang khách. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận vì cho rằng đã vi phạm quy định an ninh, an toàn trên máy bay.

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay VN208 từ TP.HCM về Nội Bài lúc 7h58 sáng nay. Khi tiếp viên đang phục vụ hành khách theo quy trình thì phát hiện một cặp vợ chồng lớn tuổi mang con dao dài khoảng 20cm ra gọt trái cây. Tiếp viên hàng không ngay sau đó đã lập biên bản vụ việc bất thường và tiến hành thu giữ con dao.

Theo quy định hiện hành, dao lam, dao rọc giấy, các loại dao có lưỡi (không bao gồm cán dao) dài trên 6cm hoặc tổng chiều dài cán và lưỡi trên 10 cm sẽ không được mang vào khu vực hạn chế, khoang khách của tàu bay.