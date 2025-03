Chụp trăm tấm không lựa nổi tấm nào, lụm ngay bí kíp "chụp ảnh không góc chết” cùng HIEUTHUHAI

Nỗi băn khoăn về một "Chân Dung Đẹp Nhất"

Không ngừng trải nghiệm và khám phá thế giới thông qua chuỗi hoạt động đa dạng là phong cách sống của đông đảo người trẻ hiện nay. Từ các hoạt động thể thao như chạy bộ ngoài trời đến việc đu concert, du lịch cùng bạn bè,… tất cả đang góp phần làm phong phú hơn cuộc sống của Gen Z. Trong hành trình không ngừng vận động, xê dịch để làm đầy thêm trải nghiệm, người trẻ cũng mong muốn lưu lại kỷ niệm thông qua các bức ảnh đẹp. Trong đó, ảnh chân dung là thứ luôn được ưu tiên nhưng cũng khiến người trẻ không ít lần phải đau đầu.

GenZ vẫn trên hành trình đi tìm kiếm người bạn đồng hành để tạo nên những Chân Dung Đẹp Nhất

Người trẻ hẳn chẳng còn xa lạ gì với tình trạng chụp trăm tấm mới lựa được một hai tấm ảnh chân dung ưng ý. Sự khó khăn trong việc kiểm soát góc mặt, góc chụp, ánh sáng, biểu cảm… khiến Gen Z thường phải loay hoay khá lâu mới có được bức ảnh ưng ý. Độ phức tạp còn tăng lên theo cấp số nhân nếu chụp ảnh nhóm, bởi rất khó để đảm bảo mọi thành viên đều có biểu cảm ưng ý. Thế mới có tình trạng đăng ảnh theo tiêu chí "tường nhà ai người ấy đẹp" hoặc trào lưu "ảnh tự đăng và ảnh được tag" như hiện nay.

Awesome Intelligence đồng hành cùng bạn trẻ tạo nên mọi khoảnh khắc tuyệt đẹp

Tính năng Best Face trên Galaxy A56 5G là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của Awesome Intelligence, bộ công cụ AI tinh gọn và thông minh cùng Camera nâng cấp vượt trội trên Galaxy A series mới. Cách thức sử dụng tính năng Best Face cũng vô cùng đơn giản. Người trẻ chỉ việc chọn chế độ Ảnh Chuyển Động khi chụp, sau đó bấm máy. Sau khi chụp xong, Galaxy A series sẽ đưa ra hàng loạt tuỳ chọn biểu cảm cho từng gương mặt để người dùng tham khảo. Nếu chưa ưng ý với biểu cảm trong ảnh gốc, bạn có thể chọn một biểu cảm khác để có ngay cho mình bức ảnh chân dung đẹp nhất.

Thỏa thú xê dịch nhưng vẫn "gói" nhiều ảnh đẹp mang về cùng tính năng Best Face trên Galaxy A56 5G

Không chỉ có ảnh chân dung, Galaxy A series còn có thể mang đến nhiều bức ảnh ấn tượng thông qua cụm camera mạnh mẽ với nhiều cải tiến vượt trội. Đơn cử như tính năng Camera Mắt Thần Bóng Đêm HDR, giảm nhiễu hạt tối đa khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, cho ra ảnh mịn màng và chi tiết hơn. Camera selfie cũng cải thiện chi tiết và màu sắc của video selfie gấp 1,5 lần so với thế hệ tiền nhiệm.

Với sự giúp sức đắc lực của tính năng Best Face trên Galaxy A56 5G, người trẻ giờ có thể thoải mái xê dịch, vận động, đắm mình trong các trải nghiệm lý thú mà vẫn dễ dàng có được ảnh đẹp bất cứ lúc nào. Với Galaxy A56 5G, Samsung đã cùng bạn trẻ mở ra vạn trải nghiệm tuyệt vời, xứng danh cuộc sống "hạng A".

Thăng hạng trải nghiệm trong mọi khoảnh khắc cùng Galaxy A series

Mặc dù có không ít thách thức khi chụp ảnh chân dung, song thực tế vẫn luôn có cách hoá giải lời nguyền "góc chết". Nam nghệ sĩ toàn năng - HIEUTHUHAI, là một trường hợp điển hình khi anh thường xuyên chụp ảnh selfie giao lưu cùng người hâm mộ trên sân khấu và thành quả lúc nào cũng lung linh đến bất ngờ.

Bí quyết của HIEUTHUHAI chính là thường xuyên sử dụng tính năng Chân Dung Đẹp Nhất (Best Face) trên Galaxy A56 5G của mình. Best Face cho phép nam ca sĩ có thể tùy chọn biểu cảm gương mặt sau khi đã chụp xong, kịp thời thay thế góc mặt không ưng ý mà không cần phải thao tác quá nhiều lần. Do đó, trong mọi bức ảnh cả HIEUTHUHAI và các SUNDAYs đều trong trạng thái "ngoan, xinh,yêu" nhất.

Bên cạnh Chân Dung Đẹp Nhất, Awesome Intelligence trên Galaxy A series còn mang đến nhiều công cụ AI mạnh mẽ như Khoanh Tròn Để Tìm Kiếm trên Google (Circle to Search), Tạo Bộ Lọc (Create Filter) cùng các công nghệ phân tích hiệu ứng hình ảnh, tự động điều chỉnh độ tương phản, độ bão hoà và nhiệt độ màu dựa trên hình ảnh mẫu… Tất cả những nâng cấp vượt trội này hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng của GenZ trên hành trình xê dịch không ngừng.