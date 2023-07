Chụp ảnh tự sướng với chó trên đảo, 2 nữ du khách phải nộp phạt hơn 70 triệu đồng

Theo CNN, mới đây, 2 nữ du khách chụp ảnh tự sướng với giống chó hoang dingo ở đảo du lịch nổi tiếng K'gari, Úc, đã phải nhận án phạt hơn 1.500 USD mỗi người (hơn 70 triệu VNĐ) vì hành động tưởng đơn giản ấy hóa ra lại “cực kỳ nguy hiểm”.

Các nhà chức trách Úc cho biết, hành động tương tác ở cự ly gần với những con chó hoang bản địa như vậy là quá liều lĩnh, đặc biệt trước đó đã có một loạt vụ tấn công dữ dội xảy ra gần đây.

Cơ quan quản lý động vật hoang dã Queensland cho biết du khách này chụp ảnh tự sướng với những chú chó dingo con và thật may mắn khi mẹ của chúng không ở gần đó.

Trong một tuyên bố hôm thứ 21/7, đại diện Sở Khoa học và Môi trường bang Queensland (Úc), ông Mike Devery, cho biết 2 người phụ nữ đã may mắn không bị tấn công khi tiến đến gần những con chó hoang dingo. Trước đó, đã có nhiều vụ chó dingo tấn công du khách trên đảo du lịch nổi tiếng K'gari, từng gọi là Đảo Fraser.

Một hình ảnh do Sở Khoa học và Môi trường bang Queensland cung cấp cho thấy một phụ nữ 29 tuổi đến từ bang New South Wales (giấu tên) đang nằm cạnh một đàn chó dingo con đang ngủ. “Cô ấy thật may mắn khi mẹ của những chú chó con không ở gần đó”, ông Mike Devery nói.

Một du khách khác, một phụ nữ 25 tuổi ở Queensland, đã xuất hiện trong video selfie được đăng lên mạng xã hội cho thấy cô ở gần một con chó dingo đang gầm gừ.

“Đó không phải là hành vi đùa giỡn. Chó dingo là động vật hoang dã nguy hiểm, và người phụ nữ may mắn vì không bị tấn công”, ông nói thêm, đề cập đến những con dingo theo tên bản địa của chúng là wongari.

Đã có nhiều trường hợp du khách bị chó hoang dingo tấn công.

Sở Khoa học và Môi trường bang Queensland cũng cho biết một phụ nữ 23 tuổi đã phải nhập viện với những vết thương nghiêm trọng ở tay và chân sau khi bị chó dingo cắn lúc đang chạy bộ trên một bãi biển của hòn đảo.

2 vị khách du lịch tên Shane và Sarah Moffat đã lao vào giải cứu cô gái. Shane Moffat kể lại với trang tin tức Nine News: “Cô ấy bị thương nặng ở vùng cánh tay. Có những vết thương sâu hoắm dọc theo chân của cô ấy”.

Thủ lĩnh của đàn chó hoang dingo đó sau đó đã bị tiêu diệt vì nó cũng liên quan đến các vụ tấn công gần đây khiến một bé gái 6 tuổi phải nhập viện.

“Từ hành vi của con chó hoang tấn công cô gái trẻ, rõ ràng có thể thấy là nó đã trở nên quen thuộc với việc được cho ăn hoặc những người tương tác với nó để quay video và chụp ảnh tự sướng. Ưu tiên số một của chúng tôi là giữ an toàn cho mọi người trên đảo K'gari và bảo tồn quần thể chó hoang dingo. Những người ngang nhiên phớt lờ các quy tắc trên đảo có thể bị phạt tiền hoặc hầu tòa”, ông Mike Devery nói.