Chương Tử Di lườm đạo diễn ngay tại Cannes

QQ đưa tin khi đoàn phim Tương viên lộng (tên tiếng Anh: She's Got No Name, tên khác: Vụ án người ở hiệu bán tương ) tới quảng bá tại LHP Cannes lần thứ 77, nhân vật được chú ý nhất là nữ chính Chương Tử Di . Ngoài thần thái tự tin cuốn hút, Chương Tử Di còn gây tranh luận khi dành cho đạo diễn Trần Khả Tân một cái lườm ngay tại buổi họp báo.

Cụ thể, trong buổi trò chuyện với truyền thông về dự án Tương viên lộng, Chương Tử Di đã chất vấn đạo diễn họ Tân rằng tại sao ông lại cắt mất cảnh nổi bật của cô. Theo Chương Tử Di, cảnh đó được nữ diễn viên dồn tâm sức vào diễn xuất và cảm thấy có ý nghĩa với nhân vật. "Sau phân cảnh tôi đã run rẩy một thời gian vì chưa thoát vai, sao đạo diễn lại cắt bỏ cảnh đó".

Theo QQ, hiếm có diễn viên nào dám chất vấn đạo diễn ngay giữa buổi họp báo, đặc biệt là tại LHP quốc tế như Cannes. Thậm chí, đạo diễn Trần Khả Tân còn phải nhỏ nhẹ giải thích với Chương Tử Di và hứa chỉnh sửa lại bộ phim. Chính vì vậy, hành động của Chương Tử Di gây ra tranh cãi.

Chương Tử Di "lườm" đạo diễn Trần Khả Tân ngay buổi họp báo tại LHP Cannes.

Một số người cho rằng Chương Tử Di hống hách, coi thường đạo diễn, thiếu tinh tế. Tuy nhiên, đa số khán giả khẳng định đây chỉ là câu hỏi thông thường. Thái độ của đạo diễn Trần Khả Tân và nữ diễn viên cho thấy cả hai thân thiết với nhau.

Theo QQ , đây không phải lần đầu Chương Tử Di bày tỏ thái độ trực tiếp với đối phương, bất kể là đàn em hay đồng nghiệp cùng lứa. "Tại Cbiz, Chương Tử Di chẳng sợ ai cả", trang tin bình luận.

Trong show Sự ra đời của diễn viên, Chương Tử Di thường mắng thẳng mặt những đàn em yếu kém, có thái độ hời hợt trong diễn xuất. Cô từng chất vấn ca sĩ thần tượng Kim Tử Hàm: "Vì sao nhất định phải làm diễn viên, lẽ nào diễn viên là một nghề thấp kém đến vậy sao? Ai cũng muốn đến phân một chén canh?".

Câu hỏi này của Chương Tử Di bị đánh giá là động chạm tới rất nhiều diễn viên xuất thân là ca sĩ thần tượng hay ngôi sao mạng xã hội. Tuy nhiên, quan điểm của nữ diễn viên Thập diện mai phục lại nhận được sự đồng tình của đông đảo công chúng vì chất lượng diễn viên trẻ ngày càng đi xuống.

Chương Tử Di không ít lần mắng đàn em trên sân khấu.

Bên cạnh đó, theo QQ, Chương Tử Di là ngôi sao hiếm có ở Cbiz thể hiện thái độ cạnh tranh một cách công khai. Cô có những hành động rõ ràng để bản thân trở thành người nổi bật nhất trong sự kiện. Như tại Đêm hội từ thiện Harper's Bazaar năm 2017, thời điểm chụp ảnh chung với toàn bộ nghệ sĩ, Chương Tử Di không chỉ đứng ở vị trí chính giữa, mà còn nhanh tay kéo lệch một bên áo khoác để lộ bờ vai.

Chương Tử Di với hành động kéo áo khoe vai từng gây sốt năm 2017.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh của Chương Tử Di lại không gây phản cảm. QQ bình luận với vị thế trong giới giải trí Hoa ngữ, với những cống hiến cho giới điện ảnh, Chương Tử Di có đủ sức nặng để nhận xét về bất kỳ ngôi sao trẻ nào. "Đó là quyền lực của đại hoa đán, là giá trị của thực lực diễn xuất", QQ viết.