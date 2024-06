Chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học Thương Mại và Đại học Massey: Cơ hội du học New Zealand cho sinh viên

Đây là sự hợp tác giữa hai trường đại học uy tín, nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội học tập và phát triển toàn diện.

Đại học Massey liên tục được xếp hạng trong Top 3% các trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới (bảng xếp hạng QS World University); xếp hạng 272 trên thế giới và thứ 20 ở Úc/New Zealand theo Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS. Trường nổi tiếng với các chương trình đào tạo đa dạng và chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật và sức khỏe. Đại học Massey cung cấp môi trường học tập hiện đại, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp sinh viên phát triển toàn diện. Trường còn chú trọng đến nghiên cứu ứng dụng, với nhiều dự án có tầm ảnh hưởng quốc tế. Sinh viên tại MU được hỗ trợ toàn diện, từ học thuật đến đời sống cá nhân, đảm bảo trải nghiệm học tập tốt nhất.

Chương trình liên kết đào tạo chuyển tiếp du học giữa TMU và MU mô hình 1,5+1,5 được thiết kế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu. Sinh viên học tập 1,5 năm đầu tiên tại Việt Nam và chuyển tiếp sang học 1,5 năm cuối tại New Zealand, nhận bằng do Đại học Massey cấp và tận hưởng những lợi ích vượt trội của chương trình. Điều này không chỉ giúp sinh viên tiếp cận với hệ thống giáo dục tiên tiến mà còn tích lũy kinh nghiệm sống, làm việc trong môi trường quốc tế và tiết kiệm chi phí.

Tiến sĩ Jeffrey Stangl, Phó Trưởng khoa phụ trách Quan hệ đối tác chiến lược, Trường Kinh doanh Massey chia sẻ: "Đại học Massey rất tự hào khi hợp tác với Trường Đại học Thương mại trong Chương trình liên kết đào tạo du học quốc tế. Sinh viên bắt đầu học tập tại TMU trong một năm rưỡi đầu tiên và sau đó sẽ chuyển tiếp sang New Zealand để hoàn thành khóa học trong một năm rưỡi cuối cùng. Chúng tôi có nhiều lí do để tự hào, trong đó không thể không nói đến danh tiếng của TMU không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới trong việc cung cấp giáo dục chất lượng cao, và lý do thứ hai là TMU đáp ứng tốt nhu cầu của sinh viên, phát triển tiềm năng của sinh viên đến tối đa. Đại học Massey cũng tự hào vì chúng tôi cũng chia sẻ những giá trị đó. Chúng tôi là một Đại học có thứ hạng cao trên toàn cầu, nhưng trên hết chúng tôi có nhiều thành tựu trong việc chăm sóc nhu cầu của sinh viên, giúp sinh viên phát triển và trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu trong các lĩnh vực mà họ đã chọn".

Khuôn viên Đại học Massey ở Thành phố Auckland (Nguồn: Đại học Massey)

Các điểm nổi bật của chương trình liên kết đào tạo du học CERI-TMU với Đại học Masse:

Chất lượng giáo dục hàng đầu: Đại học Massey nổi tiếng với chất lượng giáo dục xuất sắc, được khẳng định qua các chương trình đào tạo đa dạng và phương pháp giảng dạy hiện đại. Trường luôn chú trọng vào việc kết hợp lý thuyết với thực tiễn, giúp sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức mà còn phát triển các kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp. Đội ngũ giảng viên tại Massey đều là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của họ, mang đến cho sinh viên sự hướng dẫn tận tình và chuyên sâu. Ngoài ra, Massey còn đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và công nghệ, đảm bảo sinh viên tiếp cận với những công cụ học tập tiên tiến nhất. Những yếu tố này tạo nên một môi trường giáo dục chất lượng cao, giúp sinh viên tự tin và sẵn sàng cho tương lai.

Tối ưu hóa thời gian học tập và tiết kiệm chi phí: Tham gia Chương Trình Liên Kết Đào Tạo Du Học Quốc Tế CERI-TMU cùng Đại học Massey, sinh viên sẽ được tối ưu hóa thời gian học tập như sinh viên bản xứ (chỉ học đại học trong 3 năm), tiết kiệm ít nhất 1/2 chi phí so với đi du học và vẫn nhận bằng do Đại học Massey cấp.

Bằng cấp và chuyên ngành với nhiều lựa chọn: Cử nhân Kinh doanh của Đại học Massey (Bachelor of Business) là một chương trình đào tạo uy tín, được thiết kế để trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực kinh doanh toàn cầu với nhiều chuyên ngành phong phú như Kế toán, Phân tích kinh doanh, Truyền thông toàn cầu, Kinh doanh quốc tế, … Sinh viên có thể lựa chọn chuyên ngành phù hợp với sở thích và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Cơ hội nghề nghiệp toàn cầu: Sau khi tốt nghiệp từ Đại học Massey, sinh viên sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp rộng mở nhờ vào chất lượng giáo dục và sự chuẩn bị toàn diện mà họ nhận được. Với bằng cấp được công nhận quốc tế và các kỹ năng thực tiễn phong phú, sinh viên có thể tự tin tham gia vào các ngành nghề như quản trị kinh doanh, tài chính, marketing, kế toán và quản lý nhân sự. Massey còn có mạng lưới đối tác rộng khắp, mang đến cơ hội thực tập và việc làm tại các tập đoàn lớn cả trong và ngoài nước. Hơn nữa, trường hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo, giúp họ nổi bật trong thị trường lao động cạnh tranh toàn cầu.

Học bổng hấp dẫn: Tham gia Chương Trình Liên Kết Đào Tạo Du Học Quốc Tế CERI-TMU cùng Đại học Massey, sinh viên có thể ứng tuyển Học bổng tài năng CERI-TMU lên tới 100% học phí tại Việt Nam, và sau khi chuyển tiếp du học sang Đại học Massey, tùy theo điểm GPA học tại Trường Đại học Thương mại, sinh viên cũng có thể ứng tuyển các học bổng lên đến 100% tại Đại học Massey.

"Chúng tôi thực sự mong muốn hợp tác chặt chẽ với TMU khi khởi động chương trình này và nâng cao nhận thức vì lợi ích chung của sinh viên, giúp các em có được sự nghiệp tuyệt vời ngay từ những năm đầu tiên tại TMU cho đến những năm cuối cùng tại MU ở New Zealand. Một lần nữa, xin cảm ơn những nỗ lực và cống hiến của đội ngũ TMU. Chúng tôi mong chờ được chào đón những sinh viên đầu tiên đến với đất nước New Zealand và đến với Đại học Massey."- Tiến sĩ Jeffrey Stangl, Phó Trưởng khoa phụ trách Quan hệ đối tác chiến lược, Trường Kinh doanh Massey tâm sự.

Điều kiện xét tuyển Chương trình liên kết đào tạo du học quốc tế CERI-TMU cùng Đại học Massey:

Tốt nghiệp THPT với điểm trung bình chung học tập năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 từ 7.0 trở lên.

Điểm tiếng Anh IELTS > = 6.0, và không có điểm thành phần nào dưới 5.5.

Đối với chương trình dự bị đại học (tối đa 1 năm), sinh viên cần đạt điểm IELTS tối thiểu là 5.5 và không có kỹ năng nào dưới 5.0.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình liên kết đào tạo du học quốc tế CERI-TMU cùng ĐH Massey, sinh viên và phụ huynh có thể truy cập trang web https://ceri.tmu.edu.vn/tin-tuc/chi-tiet/massey-university-24029

hoặc liên hệ qua Hotline: 092 836 58 58.

Đăng ký xét tuyển đến hết ngày 5/9/2024 tại Cổng đăng ký xét tuyển: https://dangkyxettuyenceri.tmu.edu.vn