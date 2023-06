Chương trình: “Làm đẹp từ tâm, nâng tầm nhan sắc” - Cơ hội nâng mũi đẹp chỉ 0 đồng

Tổng giá trị tài trợ gói phẫu thuật tạo hình khuôn mặt lên tới 1,5 tỷ đồng do trực tiếp Tiến sĩ - Bác sĩ Hàn Quốc thực hiện. Chương trình bắt đầu nhận hồ sơ thí sinh từ ngày 1/6/2023 đến hết ngày 30/6/2023.

Cơ cấu tổ chức

03 thí sinh may mắn nhất được tài trợ miễn phí 100% chi phí gói phẫu thuật tạo hình khuôn mặt với tổng giá trị tài trợ lên tới 1,5 tỷ đồng. Chương trình sẽ do Tiến sĩ - Bác sĩ Shin Dong Min của Hàn Quốc, người đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, trực tiếp thực hiện. Đồng thời, những cá nhân may mắn sẽ có cơ hội trở thành đại sứ thương hiệu của Thanh Hằng Beauty Medi trong 5 năm với thu nhập lên tới 200 triệu đồng/tháng.

Thí sinh tham gia chương trình "Làm đẹp từ tâm - Nâng tầm nhan sắc" được tài trợ miễn phí 100% chi phí phẫu thuật tạo hình gương mặt

Top 10 thí sinh lọt đến vòng casting trực tiếp được tài trợ 25% tổng giá trị phẫu thuật tại Thanh Hằng Beauty Medi.

Ngoài ra, tất cả các thí sinh đến, tham gia casting đều được nhận gói hỗ trợ phẫu thuật thẩm mỹ giảm tới 15%.

Đối tượng đăng ký tham gia chương trình

Với nỗ lực hiện thực hóa ước mơ thay đổi nhan sắc của những người kém may mắn về ngoại hình, Viện Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi phối hợp cùng Tiến sĩ - Bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc, Shin Dong Min tổ chức chương trình "Làm đẹp từ tâm - nâng tầm nhan sắc". Theo đó đối tượng tham gia chương trình là công dân Việt Nam, giới tính nữ, trong độ tuổi từ 18 - 35, có mong muốn thay đổi ngoại hình theo hướng tích cực. Gói tài trợ bao gồm một trong các dịch vụ được thực hiện như: Nâng mũi, phẫu thuật cằm, tiêm tạo hình thẩm mỹ... Tiến sĩ - Bác sĩ Shin Dong Min sẽ trực tiếp tư vấn cho các thí sinh và thực hiện các ca phẫu thuật và/hoặc tiểu phẫu phù hợp để chỉnh sửa các khuyết điểm trên gương mặt thí sinh, đảm bảo sau thẩm mỹ một khuôn mặt đẹp hài hòa nhưng vẫn giữ được các nét tự nhiên vốn có.

Tiến sĩ - Bác sĩ Shin Dong Min sẽ đồng hành cùng các thí sinh trong chương trình.

Đẳng cấp quốc tế của Tiến sĩ - Bác sĩ Hàn Quốc- Shin Dong Min

Tại Hàn Quốc, một trong những đất nước có nền công nghiệp làm đẹp tiên tiến nhất trên thế giới, Tiến sĩ - Bác sĩ Shin Dong Min được mệnh danh là "bậc thầy" trong tạo hình khuôn mặt với tỷ lệ đo lường chính xác.

Tốt nghiệp Khoa Y, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), hiện tại bác sĩ đang đảm nhận vai trò ở nhiều đơn vị uy tín trong nước và quốc tế. Cụ thể:

- Thành viên chính thức, Hiệp hội Laser và Phẫu thuật Hoa Kỳ từ tháng 8 năm 1999.

- Thành viên thường trực, Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Nhật Bản từ tháng 5 năm 1999.

- Thành viên thường trực, Hiệp hội các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo Hàn Quốc từ tháng 3 năm 2001.

- Thành viên chính thức, Liên đoàn quốc tế về phẫu thuật Tạo hình, Tái tạo và Thẩm mỹ (IPRAS) từ tháng 5 năm 2006.

- Thành viên thường trực, Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc từ tháng 3 năm 2006 (KSAPS).

- Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Y khoa, Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ, Trường Y khoa, Đại học Quốc gia Seoul.

- Bác sĩ tư vấn, Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phẫu thuật Tạo hình, Tái tạo và Thẩm mỹ, bác sĩ đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật chỉnh sửa thành công khuyết điểm trên gương mặt khách hàng, không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở Việt Nam.

Giải vàng siêu mẫu châu Á Trương Mỹ Nhân là một ví dụ cụ thể. Dưới bàn tay tài hoa và tư duy thẩm mỹ hiện đại của bác sĩ, Trương Mỹ Nhân đã có được một vẻ đẹp tự nhiên, hoàn hảo như chưa từng trải qua một cuộc phẫu thuật nào. Dù rằng cô đã trùng tu nhan sắc từ phẫu thuật mũi, độn cằm đến độn rãnh cười tại Thanh Hằng Beauty Medi.

Trương Mỹ Nhân trước và sau phẫu thuật tại Thanh Hằng Beauty Medi.

Cách thức đăng ký tham gia chương trình

Chương trình "Làm đẹp từ tâm - Nâng tầm nhan sắc" tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ 1/6 – 30/6.

Các thí sinh được chọn sẽ được thông báo và đến tham gia vòng Casting trước ngày 4/7.

Sự kiện casting vòng loại trực tiếp dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 12/7/2023.

03 thí sinh may mắn được Ban Giám khảo lựa chọn sẽ nhận được thông báo kết quả sau 02 ngày diễn ra sự kiện.

Hãy nhanh tay đăng ký tham gia chương trình để được làm đẹp hoàn toàn miễn phí bằng cách điền đầy đủ thông tin tại đây.

Link đăng ký tham gia chương trình: https://s.net.vn/s1Fa

Chi tiết thông tin liên hệ:

Viện Chăm sóc Sức khỏe & Sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi (Phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Beautymedi)

Hà Nội: Số 169 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng

02439748889 / 0904085588

Phòng khám chuyên khoa da liễu (thuộc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang)

TPHCM: Số 9 Phùng Khắc Khoan, Quận 1

0286269 6688/ 0965116688