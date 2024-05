Chuộng lối sống một mình, mỗi năm Nhật Bản có khoảng 68.000 người chết trong cô độc

Tỉ lệ sinh giảm và dân số già ngày càng tăng lên ở Nhật Bản

Do người trẻ ở Nhật Bản chuộng lối sống một mình, ngại kết hôn hoặc kết hôn muộn nên tỷ lệ sinh ngày càng thấp đi.

Theo dữ liệu sơ bộ do Bộ Y tế, lao động và phúc lợi, số trẻ sơ sinh năm 2023 đã giảm 5,1% xuống còn 758.631 trẻ, thấp hơn kỷ lục trước đó là 800.000 em trong năm 2022. Dân số, bao gồm cả cư dân nước ngoài, đã giảm 831.872 người, vì tỷ lệ tử vong cao hơn tỷ lệ sinh. Sự sụt giảm này diễn ra sớm hơn nhiều so với dự báo của Viện Nghiên cứu an sinh xã hội và dân số quốc gia của Chính phủ Nhật Bản, theo đó ước tính tỷ lệ sinh sẽ giảm xuống dưới 760.000 người vào năm 2035.

Dữ liệu của bộ trên cũng cho thấy số người qua đời trong năm 2023 ghi nhận mức cao kỷ lục 1.590.503 người, trong khi số lượng kết hôn giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến II, với 489.281 cặp. Trong khi đó, số vụ ly hôn là 187.798 vụ, tăng 4.695 vụ.