Chuồng gà bỏ hoang được nữ chủ nhân cải tạo thành không gian nhà ở ''chill'' như quán cà phê, gây sốt toàn cõi mạng

Gần đây, cộng đồng mạng xứ Trung truyền tay nhau loạt hình ảnh về một căn nhà xinh xắn nằm ở vùng nông thôn Giang Ninh, tỉnh Nam Kinh (Trung Quốc). Căn nhà gây ấn tượng với thiết kế Wabi Sabi đơn giản và gần gũi với thiên nhiên. Đáng nói, trước khi trở thành ngôi nhà ‘’gây sốt’’ trên mạng xã hội, căn nhà này từng là 1 chuồng gà bỏ hoang, được gia chủ cho thuê với giá 700 Nhân dân tệ/ tháng (tương đương 2,4 triệu đồng).

Chiếc chuồng gà gũ được chủ nhà cho thuê với giá 2,4 triệu đồng.

Ban đầu, căn nhà trông vô cùng sơ xài và cũ kỹ.

Người thuê lại căn nhà này là Susu - một cô gái thành phố có sở thích decor nhà cửa cũng như trồng rau quả, cây trái. Sau khi thuê lại chiếc chuồng gà rộng khoảng 100m2 này, SuSu tiến hình cải tạo lại toàn bộ, từ việc sửa chữa lại tường, lát lại nền đến lợp lại ngói. Tuy sơ xài nhưng vị trí của căn nhà này mới là điểm khiến SuSu quyết định ‘’xuống tiền’’.



Theo đó, căn nhà nằm cạnh một chiếc ao nhỏ, phía trước sân còn có khoảng đất trống có thể trồng rau. Là một người yêu thiên nhiên và không gian mở, SuSu quyết định chi thêm tiền để sửa sang lại căn nhà. Sau khoảng 5 tháng cải tạo, chiếc "chuồng gà cũ" đã trở thành căn nhà xinh xắn, đẹp mắt và cực kỳ ‘’chill’’.

Thiết kế 3D của ngôi nhà.

Căn nhà được thuê lại và cải tạo trong vòng 5 tháng.

Nhiều đồ nội thất trong nhà đều do SuSu thực hiện.

Với diện tích 100m2 tương đối rộng rãi, SuSu chia căn nhà ra thành 3 khu vực tách biệt tương ứng với 3 không gian sinh hoạt là phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp. Căn nhà được sơn lại bằng gam màu be sáng kết hợp với rất nhiều đồ nội thất gỗ do chính tay SuSu làm ra. Những chiếc cửa sổ được lắp khung gỗ để trông hài hòa mà vẫn giữ được nét mộc mạc và giản dị. Bên trong nhà có rất nhiều loại cây cảnh khác nhau do SuSu tìm mua và chăm sóc. Phía trước của ra vào là chiếc hiên nhỏ ngồi uống trà được lợp mái rơm do SuSu thiết kế, trông vô cùng gần gũi và xinh xắn.

Sofa ở phòng khách được tạo nên bởi một chiếc ghế gỗ bản to, bên trên là đệm trắng sang trọng.

Bàn làm việc của SuSu cũng được đặt ở phòng khách.

Phía trước căn nhà là chiếc hiên uống trà được lợp rơm.

Sau khi cải tạo, căn nhà trở nên xinh xắn và có gu hơn bao giờ hết.