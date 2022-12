Chung kết HIPFEST By FPT Play - tinh hoa hiphop hội tụ

Diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/12/2022, với ý tưởng chủ đạo "World Connection" (Kết nối thế giới), HIPFEST By FPT Play hứa hẹn là sự kiện đầy ấn tượng và kịch tính, mang nhiều nội dung thi đấu hấp dẫn cùng sự tham gia của các vũ công hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Toàn bộ diễn biến của vòng chung kết sẽ được FPT Play truyền hình trực tiếp trên các nền tảng do đơn vị phát triển, mang đến cho khán giả và người hâm mộ bộ môn hiphop những hình ảnh sống động, chân thực và sắc nét nhất của các nội dung thi đấu với chủ đề "PEACE or LOVE".

Trước đó, vòng tuyển chọn online dành cho các nhóm vũ công chuyên nghiệp đã được tổ chức tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Úc, Đức, Pháp... BTC đã chọn ra 16 nhóm xuất sắc tham gia thi đấu ở vòng trong. Bên cạnh đó, BTC cũng triển khai vòng tuyển chọn trực tiếp tại Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Indonesia và Thái Lan với hơn 500 vũ công tham gia để chọn ra 8 nhóm tài năng bước vào vòng chung kết.

Hạng mục thi đấu bán chuyên nghiệp - HIPFEST UNI - đã thu hút đông đảo các nhóm nhảy sinh viên, học sinh đến từ 22 trường trung học phổ thông và đại học tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương tham gia.

Ở mỗi nội dung thi đấu, các vũ công, nhóm nhảy sẽ tham gia tranh tài ở 04 hạng mục: Breaking 4 vs 4, Breaking 1 vs 1, All Style Battle 1 vs 1 và Showcase Crew. Với tiêu chí "Talent is the First", HIPFEST By FPT Play là nơi tôn vinh những bạn trẻ tài năng, là sân chơi để những ai có niềm yêu thích và đam mê với hiphop tạo nên sự khác biệt.

Ông Phạm Duy Linh - Phó trưởng Ban tổ chức HIPFEST By FPT Play cho biết: "Bộ môn Breaking của hiphop đã chính thức trở thành nội dung thi đấu tại Olympic Paris 2024. Điều này cho thấy hiphop không còn là một nội dung giải trí đơn thuần trên những sàn nhảy đường phố mà nó đã trở thành bộ môn thể thao chính thức được công nhận bởi Ủy ban Olympics thế giới. Và chắc chắn đây sẽ là một bộ môn đầy hấp dẫn và kịch tính trên sàn đấu khi hội đủ các yếu tố thể thao, giải trí và nghệ thuật mà rất ít bộ môn khác trong thể thao có thể hội đủ các yếu tố này".

Khán giả yêu thích hiphop và các bộ môn nghệ thuật đường phố có thể dễ dàng theo dõi chương trình tại:

- Ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, Smart Phone, PC/Laptop và FPT Play Box

- Website: https://fptplay.vn/

https://hipfestvn.com/

Liên hệ:

Ms. Ngọc Trầm - Phụ trách truyền thông Hipfest Entertainment

Email: hipfestvn@gmail.com | ĐT: 0766.708.897

Mr. Hoàng Hào - MKT Team - Công ty TNHH Truyền hình FPT

Email: haohv@fpt.com.vn | ĐT: 097 779 5770