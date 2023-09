Chưa từng khóc dù chấn thương, Đoàn Văn Hậu lại rơm rớm nước mắt vì điều này

Hai ngày sau khi thông báo cầu hôn thành công bạn gái Doãn Hải My, hậu vệ Đoàn Văn Hậu vẫn lâng lâng cảm xúc. Tối 19/9, anh đăng tải video ghi lại toàn cảnh buổi cầu hôn với lời chia sẻ: "Một trong những ngày đặc biệt nhất của Hậu. Và một điều thú vị nữa là lúc đó mây đen kín trời, các nơi xung quanh đều mưa nhưng nơi Hậu tổ chức cầu hôn thì không mưa chút nào. Tới khi Hậu cầu hôn My xong thì trời mới đổ mưa to".

Điều là người hâm mộ bóng đá Việt Nam chú ý hơn cả trong video là cảm xúc của Văn Hậu trong khoảnh khắc nhìn lại hành trình yêu ba năm của cặp đôi. Văn Hậu ôm Hải My trong vòng tay, đôi mắt anh long lanh. Hậu vệ sinh năm 1999 rơm rớm nước mắt vì xúc động. Bên cạnh Văn Hậu, Hải My cũng rơi nước mắt.

Đoàn Văn Hậu rưng rưng nước mắt khi cùng Doãn Hải My nhìn lại hành trình 3 năm yêu nhau

Đoàn Văn Hậu là hậu vệ nổi tiếng bậc nhất của ĐT Việt Nam hiện tại. Người hâm mộ biết đến anh với những pha tranh chấp nảy lửa, tinh thần thi đấu quyết liệt, mạnh mẽ không ngại bất kì đối thủ nào. Và dù có dính chấn thương hay thất bại, Văn Hậu cũng hiếm khi để lộ nước mắt của mình. Đoàn Văn Hậu khi ở trên sân quật cường, lì lợm bao nhiêu thì đối với người anh yêu thương, Văn Hậu lại mềm mại, dịu dàng hơn bao giờ hết. Đôi mắt ngấn lệ của Văn Hậu trong khoảnh khắc cầu hôn Hải My đã nói lên tình yêu của anh với Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 là chân thành.

Khi lễ cầu hôn khép lại, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hạnh phúc trở về phòng nghỉ ngơi. Trong không gian riêng tư, cặp đôi chụp ảnh selfie, Doãn Hải My khoe nhẫn kim cương mà Văn Hậu đeo cho cô còn Văn Hậu nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt long lanh đầy mãn nguyện. Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra trong thời gian tới.